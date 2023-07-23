«ПСЖ» оценил Верратти в 70 млн евро. «Ливерпуль», «Атлетико» и саудовцы претендуют на хавбека

«Атлетико» уже начал переговоры о трансфере Марко Верратти.

Как утверждает Marca, мадридцы хоть и считают, что заключить сделку будет очень сложно, связались с « » насчет полузащитника. Парижане оценивают игрока в 70 млн евро.

На итальянского футболиста также претендуют два клуба , в том числе « ». Подписать Верратти попыталась и команда из Саудовской Аравии, но хавбек не хочет покидать Европу.

За 29 игр в Лиге 1 в прошлом сезоне полузащитник получил 10 желтых карточек. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.