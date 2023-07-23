«ПСЖ» оценил Верратти в 70 млн евро. «Ливерпуль», «Атлетико» и саудовцы претендуют на хавбека

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Марко Верратти Футбол

«Атлетико» уже начал переговоры о трансфере Марко Верратти.

Как утверждает Marca, мадридцы хоть и считают, что заключить сделку будет очень сложно, связались с «ПСЖ» насчет полузащитника. Парижане оценивают игрока в 70 млн евро.

На итальянского футболиста также претендуют два клуба АПЛ, в том числе «Ливерпуль». Подписать Верратти попыталась и команда из Саудовской Аравии, но хавбек не хочет покидать Европу.

За 29 игр в Лиге 1 в прошлом сезоне полузащитник получил 10 желтых карточек. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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леннорыч-абрамович
В итоге уйдёт за 2+2 в Фиорентину.
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Милан 757
70 миллионов за почти 31 летнего Вератти выглядит явно как развод ...
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Абдул Абакаев
Сити бы его взять. а то у них совсем глубины состава не осталось
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Tiestorzn17
Большая ошибка с их стороны будет его отпускать, замену ему еще поискать надо, да и ценник будет космос.
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Anatoly_B
Он же возрастной, ему за 30 кажется. 70 миллионов как-то уж слишком жирно за него
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Александр Высочкин
За такие деньги можно купить 2х защитников
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Имя Фамилия
Верратти не продадут даже за 150.
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The Best
Ливерпуль который хочет омолодить центр поля будет брать Вератти которому 31 год 😂
Звучит как бред
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Flavius
Ответ Александр Высочкин
За такие деньги можно купить 2х защитников
Можно даже 70 защитников, если брать одноногих и косоглазых
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