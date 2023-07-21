Фабиньо интересен «Баварии». Мюнхенцы следят за ситуацией с его переходом в Саудовскую Аравию

«Бавария» следит за ситуацией вокруг Фабиньо.

В мюнхенском клубе понимают, что наиболее вероятен переход 29-летнего хавбека в « ».

«Ливерпуль» и клуб из Саудовской Аравии находятся в процессе переговоров. Сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил 40 миллионов фунтов за игрока.

Но отмечается, что футболист будет интересен «Баварии», если трансфер бразильца на Ближний Восток не состоится.

Статистику полузащитника, который в минувшем сезоне сыграл 36 матчей в , можно изучить здесь.