Фабиньо интересен «Баварии». Мюнхенцы следят за ситуацией с его переходом в Саудовскую Аравию
«Бавария» следит за ситуацией вокруг Фабиньо.
В мюнхенском клубе понимают, что наиболее вероятен переход 29-летнего хавбека в «Аль-Иттихад».
«Ливерпуль» и клуб из Саудовской Аравии находятся в процессе переговоров. Сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил 40 миллионов фунтов за игрока.
Но отмечается, что футболист будет интересен «Баварии», если трансфер бразильца на Ближний Восток не состоится.
Статистику полузащитника, который в минувшем сезоне сыграл 36 матчей в АПЛ, можно изучить здесь.
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