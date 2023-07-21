Фабиньо интересен «Баварии». Мюнхенцы следят за ситуацией с его переходом в Саудовскую Аравию

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабиньо Футбол

«Бавария» следит за ситуацией вокруг Фабиньо.

В мюнхенском клубе понимают, что наиболее вероятен переход 29-летнего хавбека в «Аль-Иттихад».

«Ливерпуль» и клуб из Саудовской Аравии находятся в процессе переговоров. Сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил 40 миллионов фунтов за игрока.

Но отмечается, что футболист будет интересен «Баварии», если трансфер бразильца на Ближний Восток не состоится.

Статистику полузащитника, который в минувшем сезоне сыграл 36 матчей в АПЛ, можно изучить здесь.

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11 комментариев

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DimaBayern
Ответ dr. cage
Интерес Баварии понятен.. Фабиньо примерно в 4.5 раза сильнее Горецки.. Причем в нынешней своей форме...
Ну Горецка так-то посильнее Иньесты будет)))
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RSnoff
Ответ DimaBayern
Очередное доказательство того, что Ливерпуль - это клуб с гнильцой. Бавария им даёт Тьяго, а они взамен отработанный материал в виде Мане и сейчас Фабиньо.
Что тогда заставляет Баварию интересоваться "отработанным материалом" + баварец никогда не скажет, что Тьяго сам из той же категории. Потому что предвзятость
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Akezhan Kutvarov
Ответ DimaBayern
Очередное доказательство того, что Ливерпуль - это клуб с гнильцой. Бавария им даёт Тьяго, а они взамен отработанный материал в виде Мане и сейчас Фабиньо.
Как будто Баварию заставляют покупать их и продавать своих хороших игроков
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Красный чай
Тут как с Мане может быть, тем более Фабиньо уже подсдал
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Lord Baium
Ответ llolishe
Обмен Фабиньо на Киммиха с доплатой Баварки
Киммиха вряд ли они отдадут, а вот Горецка мелькал на радарах Ливерпуля.
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Gear
Обмен на Киммиха с доплатой в 40-50 был бы идеальным
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Toni Montana
Ответ DimaBayern
Очередное доказательство того, что Ливерпуль - это клуб с гнильцой. Бавария им даёт Тьяго, а они взамен отработанный материал в виде Мане и сейчас Фабиньо.
а Тьяго не отработанный материал ?
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