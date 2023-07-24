Игнашевич о календаре «Балтики»: «Проблема в том, что шесть первых матчей из восьми играем на выезде. Надеюсь, справимся»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика календарь Футбол

Сергей Игнашевич считает проблемой то, что «Балтика» на старте сезона в основном играет в гостях.

В 1-м туре Мир РПЛ калининградцы проиграли на выезде «Сочи» (0:2).

«Наша команда готова к таким нагрузкам, у нас был подобный календарь в Первой лиге, когда мы играли через три дня на четвертый, летали через всю страну, ездили на поездах. Нас таким календарем не удивить.

Проблема в том, что мы шесть первых матчей из восьми играем на выезде. Надеюсь, справимся с календарем и будет больше домашних матчей ближе к осени», — сказал главный тренер «Балтики».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
По одному матчу судить конечно сложно, но мне кажется, что Балтика в этом сезоне будет биться за вылет. Вместе с Нижним и Факелом. Как говорится, трансферное окно им всём в помощь. По комплектации всё трое, пока самые слабые в лиге.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий