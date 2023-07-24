Игнашевич о календаре «Балтики»: «Проблема в том, что шесть первых матчей из восьми играем на выезде. Надеюсь, справимся»

Сергей Игнашевич считает проблемой то, что «Балтика» на старте сезона в основном играет в гостях.

В 1-м туре Мир калининградцы проиграли на выезде «Сочи» (0:2).

« команда готова к таким нагрузкам, у нас был подобный календарь в Первой лиге, когда мы играли через три дня на четвертый, летали через всю страну, ездили на поездах. Нас таким календарем не удивить.

Проблема в том, что мы шесть первых матчей из восьми играем на выезде. Надеюсь, справимся с календарем и будет больше домашних матчей ближе к осени», — сказал главный тренер «Балтики».