Игнашевич о календаре «Балтики»: «Проблема в том, что шесть первых матчей из восьми играем на выезде. Надеюсь, справимся»
Сергей Игнашевич считает проблемой то, что «Балтика» на старте сезона в основном играет в гостях.
В 1-м туре Мир РПЛ калининградцы проиграли на выезде «Сочи» (0:2).
«Наша команда готова к таким нагрузкам, у нас был подобный календарь в Первой лиге, когда мы играли через три дня на четвертый, летали через всю страну, ездили на поездах. Нас таким календарем не удивить.
Проблема в том, что мы шесть первых матчей из восьми играем на выезде. Надеюсь, справимся с календарем и будет больше домашних матчей ближе к осени», — сказал главный тренер «Балтики».
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