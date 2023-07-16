Гендиректор «Балтики» об отсутствии мест в отелях Калининграда: «Многие клубы РПЛ столкнутся с этой проблемой. Сейчас туристический сезон»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Факел Футбол

Гендиректор «Балтики» высказался о проблеме свободных мест в отелях Калининграда.

— Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе говорил, что на матч третьего тура РПЛ против вас его клуб до сих пор не может найти свободные  гостиницы в Калининграде из-за позднего утверждения расписания игр. У вас таких проблем нет?

— Такого плана проблем у нас нет. Единственное, конечно, большой минус, что свои первые три матча с учетом Кубка играем на выезде. С другой стороны, для нас сейчас, как новичков лиги, каждый матч будет сложным. Поэтому вряд ли можно говорить, что могло быть легче, проведи одну из этих встреч мы дома. Поэтому будем работать в тех условиях, которые у нас есть.

Что касается слов Романа, то сейчас действительно в Калининград очень тяжело прилететь. Поскольку сейчас туристический сезон, безумное количество людей приезжают на море. Я думаю, многие клубы, которые приедут к нам летом, столкнутся с этой проблемой.

— Даже в последние полтора года не снизился турпоток в Калининградскую область?

— Мне кажется, у нас из года в год поток только увеличивается. Такого потока, как есть сейчас, не припомню. Просто безумие какое-то, самолеты забиты. Народу очень много приезжает, – сказал Кирилл Волженкин.

22 комментария

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Катя_СПб
Ответ Роман
зениту под открытым небом привычно ночевать
Да и для Спартака место в хлеву всегда найдется.
+7
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dobinson
до чего довели страну!!гостиницы битком,самолёты битком,туристов все больше и больше!! то ли святые 90- все в очередях за хлебом,без зарплат,шахтеры касками стучат.
+25
-20
+5
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Альтависта
Ответ dobinson
до чего довели страну!!гостиницы битком,самолёты битком,туристов все больше и больше!! то ли святые 90- все в очередях за хлебом,без зарплат,шахтеры касками стучат.
Щас бы по туристам из Москвы делать выводы по уровню жизни всей остальной страны...
+11
-6
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RSM-1930
Ответ Stewee
Защитникам "святых 90х" не понравился твой коммент)
просто эти защитники 90-х, родились в нулевых, ну или были мелкими в те годы
+13
-9
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dobinson
Ответ Альтависта
Ну СПБ и Казань это не курорты всё-таки. В разгар сезона в Калининграде из приезжих процентов 80 - это москвичи. Знаю, потому что живу тут.
я могу сказать что в калинград ездило бы больше туристов не из Москвы если бы летали самолёты,но логистика в данный момент ужасна.
+4
0
+4
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dobinson
Ответ Альтависта
Щас бы по туристам из Москвы делать выводы по уровню жизни всей остальной страны...
и сейчас разговор про внутренний туризм в общем,а не только про Калининград.
+3
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+3
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dobinson
Ответ Альтависта
Щас бы по туристам из Москвы делать выводы по уровню жизни всей остальной страны...
хватает туристов и из других регионов, живу в ЦФО, многие мои друзья ездят отдыхать в Казань, СПб, в Калининград поменьше, но все с удовольствием катаются по России.
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Катя_СПб
Ответ dobinson
я могу сказать что в калинград ездило бы больше туристов не из Москвы если бы летали самолёты,но логистика в данный момент ужасна.
Это касается не только Калининграда и не только самолетов. Даже из СПб куда-то ехать чаще всего приходится через Москву. Так идиотски построена транспортная система.
Дожили, что на Сапсан билетов не купить. А ведь очень многие едут через Москву транзитом..
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Катя_СПб
Ответ Роман
Гори тихо
Ты сыграл по классике - пернул и в кусты.
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Катя_СПб
Ответ Роман
про хлев ничего не сказано. Спартак в Кениге играет во втором круге.
Тем более. Весной в хлеву не очень приятно.
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Balt
Ну так Балтика до 30 августа включительно (матч на кубок с Зенитом в эту дату) дома сыграет 3 из 10 первых матчей (включая ещё два кубковых). Факел, Урал, Зенит. Где-нибудь место обязательно найдётся чтобы на сутки разместить. А Асхабадзе что-то разнылся перед сезоном.
+1
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Stewee
Ответ dobinson
до чего довели страну!!гостиницы битком,самолёты битком,туристов все больше и больше!! то ли святые 90- все в очередях за хлебом,без зарплат,шахтеры касками стучат.
Защитникам "святых 90х" не понравился твой коммент)
+10
-10
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Альтависта
Ответ dobinson
хватает туристов и из других регионов, живу в ЦФО, многие мои друзья ездят отдыхать в Казань, СПб, в Калининград поменьше, но все с удовольствием катаются по России.
Ну СПБ и Казань это не курорты всё-таки. В разгар сезона в Калининграде из приезжих процентов 80 - это москвичи. Знаю, потому что живу тут.
+4
-4
0
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Proline
Ответ dobinson
до чего довели страну!!гостиницы битком,самолёты битком,туристов все больше и больше!! то ли святые 90- все в очередях за хлебом,без зарплат,шахтеры касками стучат.
О да, люди прут искупаться в холодном балтийском море, в надежде поймать те две недели в году, когда там можно это сделать без угрозы подхватить воспаление лёгких. Радость какая.
А чего бы не с 90-ми сравнить, а с тем, что было 10-15 лет назад, а? Хош Турцию за копейки, хош Египет и Греция чуть подороже, до Анапы и Крыма на самолёте можно было добраться... А сейчас на моря за адекватный ценник только в Сочи выбраться можно, но там и так плюнуть некуда. Ну и вот тот же Кёниг.
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Катя_СПб
Ответ Роман
Зря ты так про гостиницы Калининграда
Кто ж вас пустит в гостиницу?
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Arnoldinho
Ответ ВЕЧНЫЙ
Можно поселить их в Беларуси в палаточных лагерях Вагнера
Точно — Вадик же патриот
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