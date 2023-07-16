Гендиректор «Балтики» об отсутствии мест в отелях Калининграда: «Многие клубы РПЛ столкнутся с этой проблемой. Сейчас туристический сезон»

Гендиректор «Балтики» высказался о проблеме свободных мест в отелях Калининграда.

— Гендиректор « » Роман Асхабадзе говорил, что на матч третьего тура против вас его клуб до сих пор не может найти свободные гостиницы в Калининграде из-за позднего утверждения расписания игр. У вас таких проблем нет?

— Такого плана проблем у нас нет. Единственное, конечно, большой минус, что свои первые три матча с учетом Кубка играем на выезде. С другой стороны, для нас сейчас, как новичков лиги, каждый матч будет сложным. Поэтому вряд ли можно говорить, что могло быть легче, проведи одну из этих встреч мы дома. Поэтому будем работать в тех условиях, которые у нас есть.

Что касается слов Романа, то сейчас действительно в Калининград очень тяжело прилететь. Поскольку сейчас туристический сезон, безумное количество людей приезжают на море. Я думаю, многие клубы, которые приедут к нам летом, столкнутся с этой проблемой.

— Даже в последние полтора года не снизился турпоток в Калининградскую область?

— Мне кажется, у нас из года в год поток только увеличивается. Такого потока, как есть сейчас, не припомню. Просто безумие какое-то, самолеты забиты. Народу очень много приезжает, – сказал Кирилл Волженкин.