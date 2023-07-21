Игнашевич – фанатам «Балтики» о Fan ID: «По-человечески мы вас понимаем, но по-тренерски хотелось бы видеть вас на стадионе. Дома и стены помогают, а стены это вы»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия болельщики Балтика Fan ID Футбол

Сергей Игнашевич обратился к болельщикам «Балтики» на фоне ситуации с Fan ID.

«Я понимаю какие вы все трудности испытываете в связи с этим решением [о внедрении Fan ID]. По-человечески мы вас все прекрасно понимаем, но я сейчас могу сказать как тренер. По-тренерски мне бы хотелось видеть вас всех на стадионе.

Нам всем и всей команде будет вас не хватать, потому что поддержка, которая была в этом сезоне это бесценное преимущество. Дома и стены помогают, а стены это как раз вы, болельщики.

Поэтому мы будем все надеяться, что рано или поздно как-то эта история завершится и завершится „хэппи эндом“, и мы вас всех увидим на стадионе», – сказал главный тренер «Балтики».

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9 комментариев

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Ебздрогыч
Игнашевич всегда вызывал положителтные эмоции, хотя болел за других. Да, перешел из Локо в ЦСКА, но правильно сделал. И все эти годы - ни одного скандала, реплики. Человек 20 лет цементировал центр обороны в клубе и сборной. Больше всего хочется, чтобы в тренерстве именно у него получилось!
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Shuller18
Мне кажется, фанатам Балтики глубоко плевать на какие-то протесты. Калининград вышку более 20 лет не видел, не факт, что надолго задержится, а что сильнее: желание в кои-то веки (в прямом смысле) насладиться футболом или поддерживать непонятные акции?
+14
-8
+6
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DZ0
Ответ Shuller18
Мне кажется, фанатам Балтики глубоко плевать на какие-то протесты. Калининград вышку более 20 лет не видел, не факт, что надолго задержится, а что сильнее: желание в кои-то веки (в прямом смысле) насладиться футболом или поддерживать непонятные акции?
Это как у Факела
+3
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Sergey Man
Стадион в Калининграде по посещаемости стал прям Семейный) Папы, мамы, дети, приятно посмотреть. Большое количество болельщиков оформят эту проказу. Есть конечно фанаты, которые не будут оформлять этот фануйди. Но в целом на стадионе посещаемость будет большая, тем более на фоне выхода клуба в Премьер лигу. Успехов Балтике!
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Федот Евграфович
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Ответ Shuller18
Мне кажется, фанатам Балтики глубоко плевать на какие-то протесты. Калининград вышку более 20 лет не видел, не факт, что надолго задержится, а что сильнее: желание в кои-то веки (в прямом смысле) насладиться футболом или поддерживать непонятные акции?
Знаешь, если фанатам Балтики и есть на что плевать, так это то, что там тебе кажется или мерещится!
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