Игнашевич – фанатам «Балтики» о Fan ID: «По-человечески мы вас понимаем, но по-тренерски хотелось бы видеть вас на стадионе. Дома и стены помогают, а стены это вы»

Сергей Игнашевич обратился к болельщикам «Балтики» на фоне ситуации с Fan ID.

«Я понимаю какие вы все трудности испытываете в связи с этим решением [о внедрении Fan ID]. По-человечески мы вас все прекрасно понимаем, но я сейчас могу сказать как тренер. По-тренерски мне бы хотелось видеть вас всех на стадионе.

Нам всем и всей команде будет вас не хватать, потому что поддержка, которая была в этом сезоне это бесценное преимущество. Дома и стены помогают, а стены это как раз вы, болельщики.

Поэтому мы будем все надеяться, что рано или поздно как-то эта история завершится и завершится „хэппи эндом“, и мы вас всех увидим на стадионе», – сказал главный тренер «Балтики».