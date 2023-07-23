Игнашевич про 0:2 с «Сочи»: «Балтика» подарила легкие голы. Если бы мы забили, было бы попроще»

Сергей Игнашевич считает», что «Балтика» подарила голы «Сочи» в матче 1-го тура Мир РПЛ.

Игра прошла в воскресенье на стадионе «Фишт» и завершилась победой южан со счетом 2:0.

«Быстрый гол всегда играет определенную роль. При атаке и при обороне у нас не было больших проблем.

Но голы мы подарили очень легкие. У нас были голевые моменты, если бы забили, было бы попроще», – сказал тренер «Балтики».