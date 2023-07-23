Игнашевич про 0:2 с «Сочи»: «Балтика» подарила легкие голы. Если бы мы забили, было бы попроще»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Матч ТВ Сочи Футбол

Сергей Игнашевич считает», что «Балтика» подарила голы «Сочи» в матче 1-го тура Мир РПЛ.

Игра прошла в воскресенье на стадионе «Фишт» и завершилась победой южан со счетом 2:0.

«Быстрый гол всегда играет определенную роль. При атаке и при обороне у нас не было больших проблем.

Но голы мы подарили очень легкие. У нас были голевые моменты, если бы забили, было бы попроще», – сказал тренер «Балтики».

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4 комментария

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Кирилл
Было видно, что в первые минуты сказалось отсутствие опыта в РПЛ у основного состава.
Но потом, включились и были лучше Сочи, но, к сожалению, результат на табло.

Позитивный настрой на будущее есть - в Калининграде будут болеть за Балтику в любом случае )
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