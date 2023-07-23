Карпин о «Ростове» в РПЛ: «Задача та же – как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыков»
Валерий Карпин заявил, что задача «Ростова» – обезопасить себя от вылета из Мир РПЛ.
– Какая задача на этот сезон? В прошлом году говорили, что главное не вылететь и набрать 30 очков.
– Задача та же самая – как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыковых матчей, – сказал тренер «Ростова».
Напомним, в 1-м туре «Ростов» обыграл «Факел» (2:1).
Хотя хочется тройку, так по-дурацки её упустили в том сезоне