Карпин о «Ростове» в РПЛ: «Задача та же – как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыков»

Валерий Карпин заявил, что задача «Ростова» – обезопасить себя от вылета из Мир РПЛ.

– Какая задача на этот сезон? В прошлом году говорили, что главное не вылететь и набрать 30 очков.

– Задача та же самая – как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыковых матчей, – сказал тренер « ».

Напомним, в 1-м туре «Ростов» обыграл «Факел» (2:1).