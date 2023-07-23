Карпин о «Ростове» в РПЛ: «Задача та же – как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыков»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин заявил, что задача «Ростова» – обезопасить себя от вылета из Мир РПЛ.

– Какая задача на этот сезон? В прошлом году говорили, что главное не вылететь и набрать 30 очков. 

– Задача та же самая – как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыковых матчей, – сказал тренер «Ростова».

Напомним, в 1-м туре «Ростов» обыграл «Факел» (2:1).

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8 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ леннорыч-абрамович
Амбиции тренера сборной!
на состав Ростова посмотри. Ещё и с новичками проблема.
+7
0
+7
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Tseren031293
Георгич хитер,как обычно, занижает ожидания,а сам в верхней части таблицы будет,если не в пятёрке!
+5
0
+5
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QWertY
Российский Раньери
+4
-1
+3
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Ростовский
Опять в топ-5 будем.
+4
-2
+2
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Tseren031293
Георгич хитер,как обычно, занижает ожидания,а сам в верхней части таблицы будет,если не в пятёрке!
Президент клуба тоже самое говорит. Всё правильно. От матча к матчу.
+2
0
+2
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artpal
Ответ Ростовский
Опять в топ-5 будем.
Если решим проблему с заявкой и не уйдёт никто из лидеров, то да
Хотя хочется тройку, так по-дурацки её упустили в том сезоне
+1
0
+1
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Ростовский
Ответ artpal
Если решим проблему с заявкой и не уйдёт никто из лидеров, то да Хотя хочется тройку, так по-дурацки её упустили в том сезоне
Естественно решат к следующему матчу
+1
0
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