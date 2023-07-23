Карпин о матче с «Факелом»: «Нервирует, что после 2:1 «Ростов» перестал играть так, как до этого»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Факел Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин считает, что «Ростов» неудачно провел концовку игры с «Факелом» (2:1).

«Где‑то до 60‑й минуты игра была очень хорошая. Да, пропустили непонятный гол – два раза соперник до нашей штрафной дошел за первый час игры. После 60‑й минуты было все, что мы видели.

Нервирует то, что когда повели 2:1, перестали играть так, как было до этого. Последними минутами мы недовольны», – заявил главный тренер «Ростова».

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8 комментариев

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Ростовский
Ростов настолько топовый, что даже без половины состава выиграл.

Позор ФИФА.
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SiemenS
Гол, может команде и непонятный, но крутой, чего уж там! Спасибо за победу! Волевую. Не посыпались.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Было ощущение, что силы закончились. Так что выиграли и на том спасибо.
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леннорыч-абрамович
Ну и?
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Алла Коньшина
Ребята,молодцы,что выиграли!А как вы хотели,если два дня назад узнали,что все новички,с которыми наигрывали последние недели,играть не смогут,перестраиваться некогда и не с кем.Можно посочувствовать Карпину-такая подлянка прямо перед стартом.Будет ещё трудней на этой неделе.Пожелаем лучше нашим игрокам силы духа,собранности и старательности,и обязательной удачи.Верим в вас и надеемся на победы!
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Viktor Bondarenko
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Было ощущение, что силы закончились. Так что выиграли и на том спасибо.
да силы у всех кончились жарко
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