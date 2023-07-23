Карпин о матче с «Факелом»: «Нервирует, что после 2:1 «Ростов» перестал играть так, как до этого»

Валерий Карпин считает, что «Ростов» неудачно провел концовку игры с «Факелом» (2:1).

«Где‑то до 60‑й минуты игра была очень хорошая. Да, пропустили непонятный гол – два раза соперник до нашей штрафной дошел за первый час игры. После 60‑й минуты было все, что мы видели.

Нервирует то, что когда повели 2:1, перестали играть так, как было до этого. Последними минутами мы недовольны», – заявил главный тренер « ».