Дэвид Бекхэм оценил дебют Лионеля Месси за «Интер Майами».

Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче против « » в прошедшею пятницу. Аргентинец забил победный гол на 94-й минуте матча со штрафного.

«Честно говоря, как только я увидел, что назначили штрафной, я подумал: «Именно так все и должно закончиться». Особенно когда у вас на поле есть такие игроки, как Лео и Серджи [ ] – это то, что они приносят.

Вечер был волнителен для наших фанатов. Все эти люди пришли, чтобы увидеть, как Лео просто выходит на поле, не говоря уже о том, что он сделал.

Этим вечером сбылась мечта всех на стадионе и в этой стране – увидеть, как Лео дебютирует в . Я не могу подобрать слов для этого.

Это то, чего мы всегда хотели – я, Хорхе [Мас], и наш клуб. Это то, к чему мы стремились. Особенный вечер для нас, для наших семей, для всех, кто находился на стадионе, и для вас, ребята. Это важный момент для этой страны, для этой лиги», – сказал совладелец «Интер Майами».

Америка в эйфории: Лионель Месси провел дебютную игру за «Интер Майами»