Бекхэм о дебюте Месси в МЛС: «Сбылась мечта всех в США. Когда назначили штрафной, подумал: «Все должно кончиться именно так»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Крус Асуль Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм оценил дебют Лионеля Месси за «Интер Майами».

Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче против «Крус Асуль» в прошедшею пятницу. Аргентинец забил победный гол на 94-й минуте матча со штрафного.

«Честно говоря, как только я увидел, что назначили штрафной, я подумал: «Именно так все и должно закончиться». Особенно когда у вас на поле есть такие игроки, как Лео и Серджи [Бускетс] – это то, что они приносят.

Вечер был волнителен для наших фанатов. Все эти люди пришли, чтобы увидеть, как Лео просто выходит на поле, не говоря уже о том, что он сделал.

Этим вечером сбылась мечта всех на стадионе и в этой стране – увидеть, как Лео дебютирует в МЛС. Я не могу подобрать слов для этого.

Это то, чего мы всегда хотели – я, Хорхе [Мас], и наш клуб. Это то, к чему мы стремились. Особенный вечер для нас, для наших семей, для всех, кто находился на стадионе, и для вас, ребята. Это важный момент для этой страны, для этой лиги», – сказал совладелец «Интер Майами».

Америка в эйфории: Лионель Месси провел дебютную игру за «Интер Майами»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TinTin
Такое ощущение, как будто Месси последние 2года сценарий Марадона с неба пишет. Каждый шаг эпичнее предыдущего
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gunner_14
Бекхэм и сам являлся одним из лучших исполнителей штрафных в истории футбола, а в АПЛ он и вовсе лидер по голам прямым ударом с них
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark.Babysitter
наблюдать карьеру Лео это одно из светлых моментов моей жизни. Жаль, что другие не смогут это увидеть.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Всё таки, надеюсь, что это был не конец, а начало чего то нового...)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Ответ TinTin
Такое ощущение, как будто Месси последние 2года сценарий Марадона с неба пишет. Каждый шаг эпичнее предыдущего
Как только закончился контракт с Барсой - с Месси спало проклятие блауграны...
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Gunner_14
Бекхэм и сам являлся одним из лучших исполнителей штрафных в истории футбола, а в АПЛ он и вовсе лидер по голам прямым ударом с них
Но это была не точка Бекхема ( я про штрафной с которого забил Лео)
Бексу бы оттащить мячик еще на метра 4 или 5 назад и было бы в самый раз)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Это было эпичное завершение этого матча, идеальный гол от Лео Месси на последних секундах!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Tristan...
Как только закончился контракт с Барсой - с Месси спало проклятие блауграны...
Мне тоже так показалось...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Tristan...
Как только закончился контракт с Барсой - с Месси спало проклятие блауграны...
проклятье перешло на плей-офф ЛЧ - во всех четырёх матчах "zero"🤢
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий