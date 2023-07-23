Ярошик о 2:3 со «Спартаком»: «Жалко проигрывать, «Оренбург» играл очень хорошо. Я рад, что снова в России»
Иржи Ярошик огорчен поражением «Оренбурга» в игре со «Спартаком» (2:3).
– Жалко проиграть такой матч. Наша команда играла очень хорошо, но и «Спартак» тоже. Было нелегко. Хотя жалко, что мы не увезем хотя бы одно очко.
– 75 минут была равная игра, а потом «Оренбург» начал тянуть время. Почему?
– Когда ведешь, немного садишься назад. Это всегда бывает у всех команд. Мы быстро теряли мячи, «Спартак» хорошо играл в атаке, тяжело было отбирать.
– «Оренбург» много забивает и пропускает. Как меньше пропускать?
– Это непростой вопрос, надо найти баланс. Важно, в какой системе вы играете, какие игроки есть. Сейчас у нас был один опорник и две «восьмерки», можем играть в два опорника. Зависит от того, какие есть игроки.
– Какие эмоции от возвращения в Москву?
– Очень рад, что снова в России. Рад не только к родственникам приехать, но и быть связанным с футболом. Спасибо Марцелу Личке, что вспомнил про меня. Если бы не он, меня бы тут не было.
– Личка сделал имя и результат и себе, и «Оренбургу». К вам такое же давление.
– Он сделал хорошую работу, ее тяжело повторить. Второй год сложнее, чем первый. Если бы я этого боялся, то не приезжал бы. Мог бы сидеть дома и ждать чего-нибудь в Чехии.
– «Теплице» и «Оренбург». Можете сравнить их?
– У «Теплице» есть история, но нет таких условий для работы и тренировки. Здесь намного лучше, и уровень «Оренбурга» сильнее. Можно подбирать игроков к любому матчу, «Теплице» боролся за выживание, выбора игроков не было, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера.
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