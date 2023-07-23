Ярошик о 2:3 со «Спартаком»: «Жалко проигрывать, «Оренбург» играл очень хорошо. Я рад, что снова в России»

Теги Спартак Иржи Ярошик премьер-лига Россия высшая лига Чехия Теплице Sports.ru Оренбург Марцел Личка Футбол

Иржи Ярошик огорчен поражением «Оренбурга» в игре со «Спартаком» (2:3).

– Жалко проиграть такой матч. Наша команда играла очень хорошо, но и «Спартак» тоже. Было нелегко. Хотя жалко, что мы не увезем хотя бы одно очко.

– 75 минут была равная игра, а потом «Оренбург» начал тянуть время. Почему?

– Когда ведешь, немного садишься назад. Это всегда бывает у всех команд. Мы быстро теряли мячи, «Спартак» хорошо играл в атаке, тяжело было отбирать.

– «Оренбург» много забивает и пропускает. Как меньше пропускать?

– Это непростой вопрос, надо найти баланс. Важно, в какой системе вы играете, какие игроки есть. Сейчас у нас был один опорник и две «восьмерки», можем играть в два опорника. Зависит от того, какие есть игроки.

– Какие эмоции от возвращения в Москву?

– Очень рад, что снова в России. Рад не только к родственникам приехать, но и быть связанным с футболом. Спасибо Марцелу Личке, что вспомнил про меня. Если бы не он, меня бы тут не было.

Личка сделал имя и результат и себе, и «Оренбургу». К вам такое же давление.

– Он сделал хорошую работу, ее тяжело повторить. Второй год сложнее, чем первый. Если бы я этого боялся, то не приезжал бы. Мог бы сидеть дома и ждать чего-нибудь в Чехии.

– «Теплице» и «Оренбург». Можете сравнить их?

– У «Теплице» есть история, но нет таких условий для работы и тренировки. Здесь намного лучше, и уровень «Оренбурга» сильнее. Можно подбирать игроков к любому матчу, «Теплице» боролся за выживание, выбора игроков не было, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера.

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10 комментариев

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Седой Петрович
Ярошик хорошо дебютировал… но если бы у Спартака сегодня были защитники то счет был бы 3:0
+17
-3
+14
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Валентина Николаевна
Ярошик получил флешбек за 2003 )))
+8
0
+8
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Алексей Ненахов
Только узнал что Ярошик тренер, неплохой игрок был
+5
0
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Евгений Шевченко
Иржи был хорошим игроком. я пожелаю ему удачи как тренеру. но не в матчах со Спартаком)
+4
0
+4
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Римский волк
Иржи удачи от болельщика Спартака. Очень приятное впечатление оставил от интервью до и после матча. Побед и хорошего тренерского пути.
+2
0
+2
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N23
Ответ Седой Петрович
Ярошик хорошо дебютировал… но если бы у Спартака сегодня были защитники то счет был бы 3:0
Беда был с подбором после угловых
+1
0
+1
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gunya
Ответ N23
Беда был с подбором после угловых
Не только с подбором. Когда нет столба и высоких защитников с хорошей игрой головой, то прямые кроссы с угловых малоэффективны. Разыгрывать надо
+1
0
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Cvyatoslav Gazin
Ответ Седой Петрович
Ярошик хорошо дебютировал… но если бы у Спартака сегодня были защитники то счет был бы 3:0
Если бы и у Оренбурга были защитники, то сыграли бы 0:0
0
0
0
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