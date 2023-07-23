Ярошик о 2:3 со «Спартаком»: «Жалко проигрывать, «Оренбург» играл очень хорошо. Я рад, что снова в России»

Иржи Ярошик огорчен поражением «Оренбурга» в игре со «Спартаком» (2:3).

– Жалко проиграть такой матч. Наша команда играла очень хорошо, но и « » тоже. Было нелегко. Хотя жалко, что мы не увезем хотя бы одно очко.

– 75 минут была равная игра, а потом « » начал тянуть время. Почему?

– Когда ведешь, немного садишься назад. Это всегда бывает у всех команд. Мы быстро теряли мячи, «Спартак» хорошо играл в атаке, тяжело было отбирать.

– «Оренбург» много забивает и пропускает. Как меньше пропускать?

– Это непростой вопрос, надо найти баланс. Важно, в какой системе вы играете, какие игроки есть. Сейчас у нас был один опорник и две «восьмерки», можем играть в два опорника. Зависит от того, какие есть игроки.

– Какие эмоции от возвращения в Москву?

– Очень рад, что снова в России. Рад не только к родственникам приехать, но и быть связанным с футболом. Спасибо Марцелу Личке, что вспомнил про меня. Если бы не он, меня бы тут не было.

– сделал имя и результат и себе, и «Оренбургу». К вам такое же давление.

– Он сделал хорошую работу, ее тяжело повторить. Второй год сложнее, чем первый. Если бы я этого боялся, то не приезжал бы. Мог бы сидеть дома и ждать чего-нибудь в Чехии.

– «Теплице» и «Оренбург». Можете сравнить их?

– У «Теплице» есть история, но нет таких условий для работы и тренировки. Здесь намного лучше, и уровень «Оренбурга» сильнее. Можно подбирать игроков к любому матчу, « » боролся за выживание, выбора игроков не было, – передает корреспондент .ru Ярослав Сусов слова главного тренера.