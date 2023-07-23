Абаскаль о 3:2 с «Оренбургом»: «Спартак» доминировал, почти уничтожал соперника. Но нельзя постоянно ждать концовки и вырывать три очка»
Гильермо Абаскаль отметил превосходство «Спартака» над «Оренбургом» (3:2).
«Стартовый матч очень важен для любой команды, рады победе.
Мы не можем постоянно ждать концовки и вырывать три очка. Если мы не прибавим в решительности в финальной трети, то нам будет сложно.
Хотя мы доминировали, почти уничтожали соперника», – сказал главный тренер «Спартака».
«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» благодаря голам Хлусевича на 76-й и 91-й – 3:2
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