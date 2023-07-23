Абаскаль о 3:2 с «Оренбургом»: «Спартак» доминировал, почти уничтожал соперника. Но нельзя постоянно ждать концовки и вырывать три очка»

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отметил превосходство «Спартака» над «Оренбургом» (3:2).

«Стартовый матч очень важен для любой команды, рады победе.

Мы не можем постоянно ждать концовки и вырывать три очка. Если мы не прибавим в решительности в финальной трети, то нам будет сложно.

Хотя мы доминировали, почти уничтожали соперника», – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» благодаря голам Хлусевича на 76-й и 91-й – 3:2

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105 комментариев

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Евгений Кудрявцев
Ответ Зелёный гопник
Оренбург дал отличный бой 💪🏻
да, но не более... по прежнему главный соперник Спартаку- он сам или его защита)))
+159
-11
+148
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murzzzzzilka
Ответ Groznyi2024
Абаскаль о 1:7 в Питере. Спартак доминировал, уничтожал соперника, видели сколько раз мы могли сломать им ноги!?
Что ты несёшь?🤦🏻‍♀️
+115
-9
+106
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Зелёный гопник
Оренбург дал отличный бой 💪🏻
+86
-11
+75
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phill anselmo
Ответ Злодей Спб
Да нормальный матч был. Игра двух равных команд. Ничья была бы логичным завершением, но при равенстве сил побеждает тот, кто больше мотивирован :)
ну, просто судья нормально отсудил. так-то вчера тоже две равные команды играли, но судья помог красной
+47
-5
+42
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Updated
Про " уничтожили", зря конечно сказанул.Играли неплохо, но в обороне как всегда...
+32
-1
+31
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WelD
Ответ Злодей Спб
Да нормальный матч был. Игра двух равных команд. Ничья была бы логичным завершением, но при равенстве сил побеждает тот, кто больше мотивирован :)
Перепутал матчи, равные команды вчера играли 😆
+25
-2
+23
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Никита Давыдкин
неужели Бальде на позиции нападающего настолько хуже мелешина? вообще непонятен выбор абаскаля
+30
-8
+22
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БRAYZ
Ответ Groznyi2024
Абаскаль о 1:7 в Питере. Спартак доминировал, уничтожал соперника, видели сколько раз мы могли сломать им ноги!?
Причем тут это? Или цифры в нике это твой год рождения?
+22
-1
+21
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Кондитер
интересная была игра
+19
-1
+18
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Дениска Воропаев
Ответ Зелёный гопник
Оренбург дал отличный бой 💪🏻
пост твой лайкнул конечно. только почему Оренбург не выдает такие матчи ,когда играют со своими хозяевами?))
+20
-5
+15
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Bonum Misanthrope
Всех Спартачей с валидольной победой!!!
+15
-2
+13
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БRAYZ
Ответ Groznyi2024
Давай честно. Это Спартак уровень Оренбурга, а не Оренбург Спартака
Давай честно. Это ты лишний у хромосомы, а не хромосома у тебя.
+15
-3
+12
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Анатолий Антонов
Понятно, почему матч ТП игнорит такие игры в прямом эфире, но это вторично, хотя игра получилась офигенной и для нейтральных любителей футбола. Ну а по делу: любимый клуб с победой на старте! Абаскаль понимающий, думающий, адекватный. Спартак вперёд!
+10
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lovec23
Спартак очень легко пропускает , не хватает порядка и дисциплины в защите. В середине поля нужен опорник
+11
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Давид Золотов
владение мячом у Оренбурга 30+% играя в контратаки умудрились ещё в счёте вести, ни даже самая худшая команда Европы не будет так играть но только в нашем чемпионате половина команд играют бей вперёд на быстрого крайка
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Римский волк
С победой. Но что с неигрой в защите, тренер? Как так можно пропускать, оставляете одного игрока и вратаря на контратаку соперника.
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Тайосич
Ответ Vladimir Sokolov
Какое может быть уничтожение, если пропустили 2 мяча?
В первом тайме полное преимущество у Спартака. 60 - 40 владение мячом, 10 - 2 по ударам, 5 - 0 в створ. Два гола сами себе привезли после своих же угловых.
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Spartak16(region)
Ответ Groznyi2024
Абаскаль о 1:7 в Питере. Спартак доминировал, уничтожал соперника, видели сколько раз мы могли сломать им ноги!?
не принимай больше ничего сегодня
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Сергей Буевич
Матч классный! Как правильно кто то тут заметил, что результат совсем не важен в такой ситуации, когда нет еврокубков и хочется наблюдать больше зрелищных матчей, игр без центра поля. Но насколько тухлый стадион и атмосфера на нем это прям главное разочарование от нашего футбола, будь проклят тот кто придумал фануйди. На футбольном стадионе должна быть атмосфера, это не театр...
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ДудьСдулся
Спартак самая интересная команда этого чемпионата.
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diversant
Ответ Фантом
Кхм... если он реально думает, что происходившее было "уничтожением соперника", то "Спартаку" не повезло. В общем-то в реальности был матч двух равных команд, одна из которых играла на выезде и по этой причине играла скорее от обороны.
А если бы команда игравшая от обороны, играла в атаку, то сколько бы мячей достал из сетки ее вратань? Задачка для первого класса?
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Vladimir Sokolov
Какое может быть уничтожение, если пропустили 2 мяча?
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Three Days Grace
Ответ Никита Давыдкин
неужели Бальде на позиции нападающего настолько хуже мелешина? вообще непонятен выбор абаскаля
Он за 20 минут на поле ничем и не запомнился. В товарке с Нефтчи идентично сыграл
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Валентина Перцева
Ответ Евгений Кудрявцев
да, но не более... по прежнему главный соперник Спартаку- он сам или его защита)))
Это точно. Но радует, что этот «Спартак» не сдается, когда уступает в счете. Хлусевич становится голеадором, Игнатов отдает тонкую голевую передачу. Девиз: «Здесь каждый важен» работает!
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Alisher Buranov
спасибо за победу мужики
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