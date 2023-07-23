«Спартак» победил в 1-м туре Мир РПЛ впервые с 2019 года

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» впервые за четыре сезона начал чемпионат России с победы.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля, уступая по ходу матча, одолела «Оренбург» (3:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

До этого в последний раз красно-белые стартовали с трех очков в 2019 году. Затем они сыграли вничью с «Сочи» (2:2) в 2020-м, проиграли «Рубину» (0:1) в 2021-м и разделили очки с «Ахматом» (1:1) в 2022-м.

«Спартак» – «Оренбург». 3:2 – Хлусевич сделал дубль на 91-й! Онлайн-трансляция

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29 комментариев

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T622222
Вся КБ братия кончила на 90-й 🔥 С Победой, братья 🔴⚪️ Мы в деле
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rigobersong
Шикарный матч:)) РПЛ топ лига!:)
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Mycherryblazer
С возвращением любимого валидола, красно-белые :)
+14
-1
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Данила Данайцев
###### ##### нервы в первом туре уже кончились
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Ujin36
без валидола ни куда😂
+5
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Rio de Janeiro
Крутой 1 тур РПЛ
Хлусевич и Игнатов по красоте зарешали.Бонгонда хорош для 1 матча и мог сегодня не единожды ассистировать на гол
КБ с победой!
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+3
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Three Days Grace
Ответ Данила Данайцев
###### ##### нервы в первом туре уже кончились
мне тяжело было смотреть последние секунды. А этот только первый матч в сезоне)
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Александр Быкович
Я думаю что лет через 30 я умру из-за Спартака, валидол уже не поможет)))
+2
0
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</c/>
слишком большие проблемы с реализацией, а игра в обороне как всегда на "уровне"...
+3
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Fomin525
Чемпионы? Не думаю)
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Александр Олегович
Всех с победой!!!
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Сергей Васильев
ХЛУ!!!!!!!!!!!111
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Александр Каретников
Наша команда самая интересная валидол наше всё, с победой!!!
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Caustic
Как будто и не кончался прошлый сезон. Нельзя так играть.
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Роман Шер
Опять инфаркты и инсульты😁😁😁🍺💪👍
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Тимур Таубаев
Хлусевич - топище , не ожидал от него , перевернул игру с 1:2 в 3:2 , хорош)
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Ебздрогыч
Хлусевич дубль - это что-то новенькое!
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tankist231
Игра огонь была, а кто-то говорит что уровень рпл упал, все матчи в туре хорошо смотрелись
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Владимир Маньков
Тем, что матч получился валидольным уже никого не удивишь, но отсутствие судейского скандала - приятная неожиданность! С победой, КБ!
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Владимир Гавин
самый интересный матч тура пока, как по мне
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Вячеслав Репников
Защита, это наш позор последних лет… когда наступит завтра????
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A.Barancevich
Ответ Тимур Таубаев
Хлусевич - топище , не ожидал от него , перевернул игру с 1:2 в 3:2 , хорош)
Справедливости ради, второй гол Оренбурга начался с его ошибки в чужой штрафной. Но хоть перекрыл косяк свой)
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Ебздрогыч
Спартак без валидола - не Спартак! С победой, красно-белые!
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