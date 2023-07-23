«Спартак» победил в 1-м туре Мир РПЛ впервые с 2019 года

«Спартак» впервые за четыре сезона начал чемпионат России с победы.

Сегодня команда , уступая по ходу матча, одолела « » (3:2) в 1-м туре Мир .

До этого в последний раз красно-белые стартовали с трех очков в 2019 году. Затем они сыграли вничью с «Сочи» (2:2) в 2020-м, проиграли «Рубину» (0:1) в 2021-м и разделили очки с «Ахматом» (1:1) в 2022-м.

«Спартак» – «Оренбург». 3:2 – Хлусевич сделал дубль на 91-й! Онлайн-трансляция