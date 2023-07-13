ЦСКА сохраняет интерес к Сутормину

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Сутормин Футбол

Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин может перейти в ЦСКА.

Армейцы по-прежнему интересуются 29-летним игроком сборной России, сообщает шеф отдела спортивных новостей RT Карен Саркисян.

По данным источника, в приобретении Сутормина лично заинтересован главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, работавший с ним в «Оренбурге».

Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Сообщалось, что сине-бело-голубые оценивают Сутормина в 5 млн долларов.

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7 комментариев

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Stanislav Cherchesov
За 50 тысяч взять можно)
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Любовь Мелехова
Сутормин недоволен, что у него мало игрового времени, может и уйти к Федотову, если клубы договорятся. Вот тогда и пригодится Фернандес.
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RSI
Федотов-то знает об этом?
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Рискну предположить
Если купят по рынку, это будет самый большой апсет стоимости игрока в таком возрасте в истории футбола!)
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Вадим flanec
ЦСКА: Полста тысяч рублей и расходимся.
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Николай Иванов
Ответ Stanislav Cherchesov
За 50 тысяч взять можно)
А есть ли у ЦСКА полтос на этого кудесника мяча?
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IgroMan18
Ответ Любовь Мелехова
Сутормин недоволен, что у него мало игрового времени, может и уйти к Федотову, если клубы договорятся. Вот тогда и пригодится Фернандес.
Вряд ли это равноценные игроки, Сутормин с лавки не вставал весь сезон
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