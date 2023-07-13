ЦСКА сохраняет интерес к Сутормину

Хавбек « » может перейти в ЦСКА.

Армейцы по-прежнему интересуются 29-летним игроком сборной России, сообщает шеф отдела спортивных новостей RT Карен Саркисян.

По данным источника, в приобретении Сутормина лично заинтересован главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, работавший с ним в «Оренбурге».

Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Сообщалось, что сине-бело-голубые оценивают Сутормина в 5 млн долларов.