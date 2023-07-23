Игроков «ПСЖ» удивило, что Мбаппе не взяли в турне по Японии. Но атмосфера в команде хорошая
Игроков «ПСЖ» удивило исключение Килиана Мбаппе из состава на турне по Японии.
Как пишет RMC Sport, игроков «ПСЖ» удивило решение, принятое руководством клуба. Несмотря на это, в команде хорошая атмосфера.
Напомним, из-за отказа Мбаппе от активации опции продления контракта на год «ПСЖ» исключил его из состава на предсезонный тур. Килиан остался во Франции, он тренируется с группой игроков, на которых клуб не рассчитывает.
До 31 июля у Мбаппе есть возможность активировать опцию продления. Если этого не случится, 1 августа его выставят на трансфер.
По данным RMC Sport, активный интерес к нападающему проявляют «Челси» и саудовский «Аль-Хилаль», который готов предложить игроку 400 млн евро за два года.
«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!
Мадрид или Сити спокойно дадут такие деньги