Игроков «ПСЖ» удивило, что Мбаппе не взяли в турне по Японии. Но атмосфера в команде хорошая

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Игроков «ПСЖ» удивило исключение Килиана Мбаппе из состава на турне по Японии.

Как пишет RMC Sport, игроков «ПСЖ» удивило решение, принятое руководством клуба. Несмотря на это, в команде хорошая атмосфера.

Напомним, из-за отказа Мбаппе от активации опции продления контракта на год «ПСЖ» исключил его из состава на предсезонный тур. Килиан остался во Франции, он тренируется с группой игроков, на которых клуб не рассчитывает.

До 31 июля у Мбаппе есть возможность активировать опцию продления. Если этого не случится, 1 августа его выставят на трансфер.

По данным RMC Sport, активный интерес к нападающему проявляют «Челси» и саудовский «Аль-Хилаль», который готов предложить игроку 400 млн евро за два года.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!

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23 комментария

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Евгений Теличко
Хорошая атмосфера, потому что в раздевалке заливаются смехом от шагов руководства
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Ophiomorph
Это как в том меме "This is fine", когда дома горит, а ты улыбаешься.
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Тухель
Ответ Геннадий Тимченко
шикарно руководство указало место новому тренеру, которому обещали "все полномочия"🤢
Журналисты напишут что тренеру обещали ежедневный горловой минет от руководства ты и в это поверишь? Нет тренера со всеми полномочиями, даже Пеп, Клопп или Анчелотти не имеют все полномочия в клубе и их периодически ставят перед фактами. Умение идти на уступки очень важно для тренера, например этого качества нет у Тухеля или Конте и по этому если представить что все тренеры свободны и можно выбрать любого, то топ клуб будет звать Пепа, Клоппа или Анчи, а потом только рассматривать Тухеля или Конте, потому что последние создают много проблем и не идут на уступки.
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Геннадий Тимченко
Ответ Евгений Теличко
Хорошая атмосфера, потому что в раздевалке заливаются смехом от шагов руководства
шикарно руководство указало место новому тренеру, которому обещали "все полномочия"🤢
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Ophiomorph
Ответ zzzeeerrrooo
если они его теряют проще начать строить команду без него
Ну пусть строят, кому не всё равно. Но тех денег, которые они хотят, за своего лучшего игрока им всё равно не видать.
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zzzeeerrrooo
Ответ Ophiomorph
А ты прямо уверен, что ПСЖ своего лучшего игрока на банку посадит, чтобы потом потерять бесплатно и получить удар и по результату на поле и по имиджу.
если они его теряют проще начать строить команду без него
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Ophiomorph
Ответ zzzeeerrrooo
за год без футбола ему никто не даст таких денег
А ты прямо уверен, что ПСЖ своего лучшего игрока на банку посадит, чтобы потом потерять бесплатно и получить удар и по результату на поле и по имиджу.
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zzzeeerrrooo
Ответ Ophiomorph
И с чего вдруг? Все карты на руках у самого игрока: захочет перейти - перейдёт, но ему смысла соглашаться на трансфер не очень много ведь можно подождать год, получить тучу денег от ПСЖ за лояльность и кучу денег в качестве подписного бонуса. ПСЖ понимают, что могут остаться ни с чем, поэтому и ведут себя как истерички.
за год без футбола ему никто не даст таких денег
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Ophiomorph
Ответ zzzeeerrrooo
свои 150 они и так за него получат Мадрид или Сити спокойно дадут такие деньги
И с чего вдруг? Все карты на руках у самого игрока: захочет перейти - перейдёт, но ему смысла соглашаться на трансфер не очень много ведь можно подождать год, получить тучу денег от ПСЖ за лояльность и кучу денег в качестве подписного бонуса. ПСЖ понимают, что могут остаться ни с чем, поэтому и ведут себя как истерички.
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zzzeeerrrooo
Ответ Ophiomorph
Это как в том меме "This is fine", когда дома горит, а ты улыбаешься.
свои 150 они и так за него получат
Мадрид или Сити спокойно дадут такие деньги
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ rigobersong
Конечно им комфортнее без токсика:)) Уже все хотят что бы он ушел в реал и повторил путь Азара:))
Ты ж его чуть ли не расцеловывал, когда он в прошлом году Реалу отказал, на аву даже ставил. Что изменилось-то так внезапно?)
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songbilong
в клубе без истории приходят чтобы побольше заработать, зачем им дальнейшее развитие клуба? Побегают, делают вид, что играют, а на самом деле наплевать. Из академии ПСЖ вышли хорошие игроки: Коман, Рабьо, Ло Чельсо, Гонсало Гедеш, нужно было строить вокруг них, все равно за 4-5 лет не станешь легендарной командой, вон, Манчестер Сити взял ЛЧ после 15 лет владения шейхов и ничего. А ПСЖ обычная игрушка в руках шейхов
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Hala Madrid
Фанаты спотифая уже обасрались, зная что Мбаппе уже в Реале, хотя по последним новостям не только фанаты😂 а вся спотифай барселона))😂😂
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Ярик01
но атмосфера в команде стала лучше)
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Денис Ширинов
Никак не могу понять, почему Сити успешен, а псж дно, хотя оба мешки, тут дело точно не только в тренере
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Deportivo La Coruna
От фразы Мбапе получит деньги за лояльность клубу ,меня просто распирает от смеха. Так наверное никто не позорился как руководство ПСЖ
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CriminalJoint62
Катарцы хорошие владельцы, вкладывают в клуб, все на высшем уровне. Будет интересно посмотреть когда они зайдут в МЮ
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ARIGAMI ARIGAMI
Интересно, что ещё думают газонокосильщики
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