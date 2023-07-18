Сперцян не покинет «Краснодар» этим летом («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян не покинет «Краснодар» этим летом.

По данным «РБ Спорт», с большей долей вероятности Сперцян не покинет клуб этим летом и начнет новый сезон в «Краснодаре». Вероятно, он останется в команде до зимы.

Между руководством «Краснодара» и Сперцяном есть договоренность о том, что он может покинуть клуб летом при «достойном» предложении. В контракте Эдуарда с «быками» прописаны отступные в размере 15 млн евро.

В минувшем сезоне у Сперцяна 14 голов и 11 результативных передач в 41 матче Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

Статистику 23-летнего полузащитника можно найти здесь.

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19 комментариев

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VanyaVanya063
Ответ CriminalJoint62
Он молод еще, нужно окрепнуть. Правильное решение , в Европе всегда успеет поиграть
Ему уже 23 года , гол+пас в прошлом сезоне насчитывает 21 , окреп достаточно
+18
0
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Евгений Крутиков
Ответ CriminalJoint62
Он молод еще, нужно окрепнуть. Правильное решение , в Европе всегда успеет поиграть
Каждый год кто-то из молодых собирается уехать, но все решают окрепнуть. Не вижу здесь ни одного плюса, что он останется в этой лиге.
+13
-1
+12
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Caniball
А вот зря.
Он уже готов начать конкурировать за место в составе европейского середняка.
+8
-1
+7
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Константин Эсперов
Ну и хорошо , до зимы поиграет
+5
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Егор Добрый
Кто бы сомневался 😅😁😁
+5
-2
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Кирилл
Эх, а сколько ж разговоров об его уходе было весной ..
Даже грустненько от этого.
+4
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хорошая новость для Краснодара!
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Константин Эсперов
Это не проблема Сперцяна ,что европейские клубы брезгуют напрямую брать игроков связанных с Россией . Он мог перейти в армянский клуб , а потом в Италию ,но ему важны другие вещи .
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pav11k
Поиграет подольше в Краснодаре, покажет стабильность, и возможностей уйти будет еще больше
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*Василёк*
Хорошая новость!
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zer
на фоне новостей про Марио, такое отношение игрока и клуба как бальзам на душу
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