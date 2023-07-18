Сперцян не покинет «Краснодар» этим летом («РБ Спорт»)
Эдуард Сперцян не покинет «Краснодар» этим летом.
По данным «РБ Спорт», с большей долей вероятности Сперцян не покинет клуб этим летом и начнет новый сезон в «Краснодаре». Вероятно, он останется в команде до зимы.
Между руководством «Краснодара» и Сперцяном есть договоренность о том, что он может покинуть клуб летом при «достойном» предложении. В контракте Эдуарда с «быками» прописаны отступные в размере 15 млн евро.
В минувшем сезоне у Сперцяна 14 голов и 11 результативных передач в 41 матче Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.
Статистику 23-летнего полузащитника можно найти здесь.
Он уже готов начать конкурировать за место в составе европейского середняка.
Даже грустненько от этого.