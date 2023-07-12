Захаряна предложили «Фейеноорду» как замену Шиманьскому. «Аяксу» он тоже был интересен, но «Динамо» запросило 25 млн евро, и амстердамцы переключились на Сперцяна (1908.nl)
Арсен Захарян может оказаться в «Фейеноорде» после ухода Себастьяна Шиманьского.
Как утверждает 1908.nl, клуб из Роттердама интересовался полузащитником «Динамо» и через посредников получил предложение его приобрести. Игрока продолжают изучать.
При этом шансы на приобретение 20-летнего футболиста оцениваются как невысокие.
Отмечается, что на протяжении долгого времени подписать Захаряна пытался подписать «Аякс», но по разным причинам переключил внимание на Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Несколько месяцев назад «Динамо» сообщило амстердамцам, что хочет получить за своего игрока 25 млн евро.
зачем вкидывать этот бред второй год подряд?
Только Сотку )))
И в ПСЖ вместо Черепашки !
Но на самом деле, Фейенорд для Захаряна хороший вариант для старта в Европе.