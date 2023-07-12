Захаряна предложили «Фейеноорду» как замену Шиманьскому. «Аяксу» он тоже был интересен, но «Динамо» запросило 25 млн евро, и амстердамцы переключились на Сперцяна (1908.nl)

Арсен Захарян может оказаться в «Фейеноорде» после ухода Себастьяна Шиманьского.

Как утверждает 1908.nl, клуб из Роттердама интересовался полузащитником « » и через посредников получил предложение его приобрести. Игрока продолжают изучать.

При этом шансы на приобретение 20-летнего футболиста оцениваются как невысокие.

Отмечается, что на протяжении долгого времени подписать пытался подписать « », но по разным причинам переключил внимание на из « ». Несколько месяцев назад «Динамо» сообщило амстердамцам, что хочет получить за своего игрока 25 млн евро.