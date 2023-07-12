Захаряна предложили «Фейеноорду» как замену Шиманьскому. «Аяксу» он тоже был интересен, но «Динамо» запросило 25 млн евро, и амстердамцы переключились на Сперцяна (1908.nl)

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Краснодар Себастьян Шиманьски Эдуард Сперцян Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян может оказаться в «Фейеноорде» после ухода Себастьяна Шиманьского.

Как утверждает 1908.nl, клуб из Роттердама интересовался полузащитником «Динамо» и через посредников получил предложение его приобрести. Игрока продолжают изучать.

При этом шансы на приобретение 20-летнего футболиста оцениваются как невысокие.

Отмечается, что на протяжении долгого времени подписать Захаряна пытался подписать «Аякс», но по разным причинам переключил внимание на Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Несколько месяцев назад «Динамо» сообщило амстердамцам, что хочет получить за своего игрока 25 млн евро.

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16 комментариев

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Легато
Ответ Дмитрий9779
25 за Захаряна?Ахахаха
голландцы никогда такую сумму не отдадут за игрока из рфпл
+17
-1
+16
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noti22
Для молодых атакующих игроков Голландия - идеальное место, чтобы набраться опыта и перейти в топ-5. Голландцы даже из пляжников наподобие Антони способны слепить игрока за 100 млн, так что и у Захаряна были бы шансы
+12
-2
+10
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Дмитрий9779
25 за Захаряна?Ахахаха
+17
-8
+9
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DontYouSay
Ответ Дмитрий9779
25 за Захаряна?Ахахаха
Ну за Захаряна образца 22-23 может и многовато. Но с другой стороны, в мире, где всякие бонгидонги стоят десятку, юриальберты - 20, то почему и не 25
+9
-6
+3
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vzi
По стопам Смолова.
+1
0
+1
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Dinamus
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Предлагать голландским клубам,которые гуру по перепродажам, молодого игрока за 25 лямов - это гениально, еще б португальцам предложили)
никто им не предлагал, они спросили, им ответили )
+1
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CriminalJoint62
Сперцян намного сильнее. К тому же, хорошо показал себя в отборе на Евро
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Человек1991
Чемп России посильнее голландского , смысла переходить нет армяну.)
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ta-tosha
Вам же все эти местные агенты шмагенты Гурцкая и Ко 150 раз сказали - с рус паспортом в Европу никого не возьмут и даром, не то что за 25М. В Турцию пожалуйста, Узбекистан Казахстан тоже велкам.
зачем вкидывать этот бред второй год подряд?
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OldRedWhite
Ответ Дмитрий9779
25 за Захаряна?Ахахаха
Согласен !
Только Сотку )))
И в ПСЖ вместо Черепашки !
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Моё Моя
Ответ Легато
голландцы никогда такую сумму не отдадут за игрока из рфпл
Тем более, это Фейенорд, а не Аякс.
Но на самом деле, Фейенорд для Захаряна хороший вариант для старта в Европе.
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