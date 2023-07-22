Директор по коммуникациям ЦСКА об удалении «Пари НН» в игре с «Зенитом»: «А все видят эту красную в Нижнем? 🤯»
Директор по коммуникациям ЦСКА прокомментировал удаление в матче «Пари НН» – «Зенит».
Напомним, на 49-й минуте матча защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сергей Иванов показал игроку желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил мнение и удалил Александрова.
«А все видят эту красную в Нижнем? 🤯» – написал Кирилл Брейдо в телеграм-канале.
А как по другому?
Вроде не Зенит-ЦСКА матч был. Или он уже авансом паникует и прессует судей, чтобы свистели против Зенита?
Ну облажался пенсионер-воротчик, "Зенит"-то тут при чём?
Егоров — о спорных моментах матча ЦСКА – «Зенит»: «Здесь надо судить не только по правилам, но и по понятиям»
то, естественно, кони не увидят КК, но к счастью на поле не Егоров и судят по правилам))
Ничего спорного в этом моменте.
Ну и не представителю ЦСКА сегодня что-то говорить.