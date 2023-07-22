Директор по коммуникациям ЦСКА об удалении «Пари НН» в игре с «Зенитом»: «А все видят эту красную в Нижнем? 🤯»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Сергей Сергеевич Иванов Зелимхан Бакаев Пари НН Кирилл Брейдо Виктор Александров Футбол

Директор по коммуникациям ЦСКА прокомментировал удаление в матче «Пари НН» – «Зенит».

Напомним, на 49-й минуте матча защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сергей Иванов показал игроку желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил мнение и удалил Александрова

«А все видят эту красную в Нижнем? 🤯» – написал Кирилл Брейдо в телеграм-канале.

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39 комментариев

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леннорыч-абрамович
А все видят трансферы в ЦСКА?
+43
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+38
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Игорь М.
Брейдо бы лучше посмотрел игру ЦСКА и Нижнего 5 марта 2022 года. Там Кечкеш был удалён за такой фол примерно. Вопросов тогда не было?
+40
-6
+34
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Роман Олегов
Кирилл Брейдо хочет быть армейской Заремой, судя по всему
+27
-2
+25
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xm
приятно! смотрит игру Зенита!
+22
-7
+15
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Илья Сутурин
своей командой займись клоун
+22
-8
+14
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Streetbor
Официальным лицам клубам лучше иногда промолчать 🤷‍♂️ А не опускаться до уровня Заремы.
+16
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ZarvuR2020
Ответ Доктор Верховцев
Да никто её не видит. На фол последней надежды не тянуло. Если только «по букве закона». Ну и не представителю ЦСКА сегодня что-то говорить.
"Если только «по букве закона»."
А как по другому?
+13
-2
+11
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Злодей Спб
У этого-то что возгорелось :) ?

Вроде не Зенит-ЦСКА матч был. Или он уже авансом паникует и прессует судей, чтобы свистели против Зенита?
+12
-2
+10
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Osodj Djhshs
Началось нытье. Когда уже что-то мужское появится у людей? Проиграли значит проиграли, выйграли значит выиграли, хватит пенять на обстоятельства.
+9
-2
+7
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S. A.
Ответ леннорыч-абрамович
А все видят трансферы в ЦСКА?
Брейдо за это не ответственный, а так по факту
+6
0
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ZarvuR2020
Ответ S. A.
Комментарий удален пользователем
А правилах фифа указано, что соперников Зенита нельзя удалять? Тебя не волнует, что у вас своя Зарема появляется?
+5
0
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Анатолий Забелин
А все видели игру коней?
+4
0
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Кот болотный
Кто-нибудь видит набранные конями очки в матче с "Уралом"?
Ну облажался пенсионер-воротчик, "Зенит"-то тут при чём?
+4
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goodok
Ответ xm
приятно! смотрит игру Зенита!
Вместе с Фернандесом
+4
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Alamh Kaiser
конечноя, если судить так:

Егоров — о спорных моментах матча ЦСКА – «Зенит»: «Здесь надо судить не только по правилам, но и по понятиям»

то, естественно, кони не увидят КК, но к счастью на поле не Егоров и судят по правилам))
+4
-1
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LoveGreguar
Куда он лезет-то, официальное лицо команды в другие игры
+3
0
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andrey.97.kot
Да кому интересно его мнение.
Ничего спорного в этом моменте.
+3
0
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Fatty Toni
Все видят 1:2 от Урала
+2
0
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IlyaGrain
Ответ леннорыч-абрамович
А все видят трансферы в ЦСКА?
А они есть! Правда не в ту сторону )
+2
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Алексей Минин
Ответ Доктор Верховцев
Да никто её не видит. На фол последней надежды не тянуло. Если только «по букве закона». Ну и не представителю ЦСКА сегодня что-то говорить.
Ну да, главное не буква закона, а понятия) Все как всегда)
+4
-2
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Дмитрий9779
Учи правила,Брейдо!Хотя и бред такие давать
+6
-5
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Алексей Коновалов
Ответ S. A.
Брейдо за это не ответственный, а так по факту
а за судейство ответственен?) (
+1
0
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шатанледс 12
Ну да. Чистое удаление, в чём проблема? Понятно что Бакаев мог споткнуться в своём стиле, но это к делу не относится
+8
-7
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Доктор Верховцев
Да никто её не видит. На фол последней надежды не тянуло. Если только «по букве закона».

Ну и не представителю ЦСКА сегодня что-то говорить.
+12
-11
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Kapitelman Abram
Директор по коммуникациям ЦСКА : Я - Зарема!...)))
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