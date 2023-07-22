Директор по коммуникациям ЦСКА об удалении «Пари НН» в игре с «Зенитом»: «А все видят эту красную в Нижнем? 🤯»

Директор по коммуникациям ЦСКА прокомментировал удаление в матче «Пари НН» – «Зенит».

Напомним, на 49-й минуте матча защитник нижегородцев сбил у края своей штрафной площади. Главный арбитр матча показал игроку желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил мнение и удалил Александрова.

«А все видят эту красную в Нижнем? 🤯» – написал Кирилл Брейдо в телеграм-канале.