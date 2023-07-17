ЦСКА о граффити Марио на «ВЭБ Арене»: «Решать болельщикам. Будет совместное решение»

В ЦСКА отреагировали на петицию болельщиков по граффити с Марио Фернандесом на «ВЭБ Арене».

Ранее «Зенит» объявил о трансфере Фернандеса, выступавшего за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

Болельщики московского клуба запустили петицию с требованием убрать граффити с изображением бразильца с « ».

«По граффити с Марио решать нашим болельщикам, будет принято совместное решение», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто