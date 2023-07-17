ЦСКА о граффити Марио на «ВЭБ Арене»: «Решать болельщикам. Будет совместное решение»
В ЦСКА отреагировали на петицию болельщиков по граффити с Марио Фернандесом на «ВЭБ Арене».
Ранее «Зенит» объявил о трансфере Фернандеса, выступавшего за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
Болельщики московского клуба запустили петицию с требованием убрать граффити с изображением бразильца с «ВЭБ Арены».
«По граффити с Марио решать нашим болельщикам, будет принято совместное решение», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто
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Кажется я понял, как велись переговоры и почему они провалились.
Человек играл за ЦСКА верой и правдой. Приносил титулы. Украшал своей игрой.
Потом ушел в Зенит. Не к главному все же врагу. Садырин, Семак. Вон даже на Суперкубке отказались от взаимных оскорблений.
Ушел из-за денег.
Почему граффити закрашивать нужно?
Ясно что большинство болельщиков будет за убратие граффити.