ЦСКА о граффити Марио на «ВЭБ Арене»: «Решать болельщикам. Будет совместное решение»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики ВЭБ Арена стадионы Марио Фернандес Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА отреагировали на петицию болельщиков по граффити с Марио Фернандесом на «ВЭБ Арене».

Ранее «Зенит» объявил о трансфере Фернандеса, выступавшего за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

Болельщики московского клуба запустили петицию с требованием убрать граффити с изображением бразильца с «ВЭБ Арены».

«По граффити с Марио решать нашим болельщикам, будет принято совместное решение», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

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35 комментариев

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Ебздрогыч
А какие варианты? В идеале пусть сам Марио и закрашивает. Если ему предложить немного денег - уверен, что согласится
+94
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Slava Slava
сделайте граффити в честь Кирилла Анатольевича Ухажера. Заслужил мужик
+16
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adp136
Закрасить и точка
+9
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Cruel Snake
Явно не оставят. Категорически люди настроены
+8
-2
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Назар Игорь
А граффити с Семаком там есть? Он был игроком ЦСКА подольше Фернандеса, 11 сезонов.
+6
-1
+5
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Faust Doc
Перекрасьте просто майку!
гы гы гы
+6
-1
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m25
Да можно и не стирать. В чёрную рамку дешевле будет.
+5
-2
+3
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Sne$hinka
Ответ Eugn_eugn
Я против перехода Марио, хоть и болею за Зенит. Но на эмоциях красить, как обиженки плохая история. Время пройдёт, взгляните трезво и решите делать это или нет. Он в любом случае отдал много лет клубу и добыл много побед.
Всё хорошее можно перечеркнуть одним неверным шагом. Семак тоже как легенда ЦСКА давно не воспринимается. Легенды не защищают интересы главных конкурентов родного клуба ни в каком качестве. Да ещё так рьяно, долго и «преданно».
+4
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Кирилл.С-Пб
Семак там есть или нет?
+3
-1
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Shadow1882
Вот и место для Кирилла Анатольевича Набабкина освободится
+2
0
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Денис Ширинов
А нейтральным болельщикам тоже можно голосовать? Просто тут особый случай
+2
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Faust Doc
Вместо лица пятую точку нарисовать!
гы гы гы
+1
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Brennet
Ответ Cruel Snake
Явно не оставят. Категорически люди настроены
Ну не восстанавливать же через каждый день заляпанное изображение? Благоразумнее учесть пожелание болельщиков.
+2
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Кирилл
Ответ Cruel Snake
Это ты про свой комментарий, если не зайдёт
«Комментарий удален пользователем» ))))
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Chernoy
«... по граффити с Марио РЕШАТЬ нашим БОЛЕЛЬЩИКАМ, будет принято СОВМЕСТНОЕ решение».
Кажется я понял, как велись переговоры и почему они провалились.
+1
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Алексей Ненахов
Ответ Ебздрогыч
А какие варианты? В идеале пусть сам Марио и закрашивает. Если ему предложить немного денег - уверен, что согласится
Кони 300 сотки с клубом наберут , и кинут ему , такова его цена
+2
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Йети!Ёпти!
Ответ Ебздрогыч
А какие варианты? В идеале пусть сам Марио и закрашивает. Если ему предложить немного денег - уверен, что согласится
И агента своего пусть берет закрашивать…..
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Алена Нахо
Ответ Ебздрогыч
А какие варианты? В идеале пусть сам Марио и закрашивает. Если ему предложить немного денег - уверен, что согласится
А потом скажет что долго велись переговоры и пойдет закрашивать графити в Питере
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Заборостроитель
А по трансферам так можно?😀
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angry horse
Ответ Balt
Да уж, от любви до ненависти одно неудачное решение.
Интервью 😎
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Goldstream
Ответ futbol Liverpool
Это так завуалированно сказали " конечно уберем " . Ясно что большинство болельщиков будет за убратие граффити.
А давай рассудим по-другому.
Человек играл за ЦСКА верой и правдой. Приносил титулы. Украшал своей игрой.
Потом ушел в Зенит. Не к главному все же врагу. Садырин, Семак. Вон даже на Суперкубке отказались от взаимных оскорблений.
Ушел из-за денег.
Почему граффити закрашивать нужно?
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futbol Liverpool
Это так завуалированно сказали " конечно уберем " .
Ясно что большинство болельщиков будет за убратие граффити.
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Алена Нахо
А я предлагаю перед матчем устроить конкурсы на графити типа попади мячом по лицу Фернандеса,или попади хот догом )
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over_mars
я предлагаю оставить во что бы то ни стало, только переделать как-то под нынешнюю ситуацию. в назидание потомкам и чтобы "увековечить" и такое, а то забудется же спустя 5-10 лет
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Balt
Да уж, от любви до ненависти одно неудачное решение.
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