«Ман Сити» хочет 100 млн евро за Бернарду – «ПСЖ» столько не заплатит. Если Силва все же уйдет, «горожане» могут купить Бареллу (Foot Mercato)
«ПСЖ» не готов заплатить за Бернарду Силву столько, сколько хочет «Манчестер Сити».
Как сообщает Foot Mercato, сперва парижане предложили за полузащитника 42 млн евро и одного своего футболиста. Затем речь зашла об еще одном игроке, и в итоге в сделку предлагалось включить Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумму. «Горожане» ответили отказом.
Чемпионы Англии готовы продать Силву за 100 млн евро, и «ПСЖ» столько платить не хочет. При этом сам игрок готов сменить команду.
Если Бернарду все же будет продан, «Ман Сити» может приобрести Николо Бареллу («Интер») – он нравится главному тренеру Пепу Гвардиоле.
Они прошлый чемпионат с форой + 8 очков просрали а в следующем сезоне будет ещё сложнее очки набирать.Появилась новая сила в лице Ньюкасла,Брайтона и Астон Виллы (это команды могут нервы потрепать кому угодно) Ливерпуль может в гонку вернуться,будет интересно в общем.
Бернарду хочет в ПСЖ?
А кто сказал что Барелла хочет в Сити?
Или Интер его продаст?
Слишком много условий и вероятностей. Футбольные журналисты летом создают статьи из ничего.