«Ман Сити» хочет 100 млн евро за Бернарду – «ПСЖ» столько не заплатит. Если Силва все же уйдет, «горожане» могут купить Бареллу (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Интер Манчестер Сити лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Пеп Гвардиола Марко Верратти Бернарду Силва Николо Барелла Джанлуиджи Доннарумма деньги Футбол

«ПСЖ» не готов заплатить за Бернарду Силву столько, сколько хочет «Манчестер Сити».

Как сообщает Foot Mercato, сперва парижане предложили за полузащитника 42 млн евро и одного своего футболиста. Затем речь зашла об еще одном игроке, и в итоге в сделку предлагалось включить Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумму. «Горожане» ответили отказом.

Чемпионы Англии готовы продать Силву за 100 млн евро, и «ПСЖ» столько платить не хочет. При этом сам игрок готов сменить команду.

Если Бернарду все же будет продан, «Ман Сити» может приобрести Николо Бареллу («Интер») – он нравится главному тренеру Пепу Гвардиоле.

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19 комментариев

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Усатая Козляра
Ответ Пацанчик реальный
Сити хочет 100 млн за Силву,но ПСЖ столько не заплатит?Ничего страшного там же один клуб из Каталонии вроде как хотел его купить!Щас активируют опять что-нибудь и вперед!)
с рассрочкой на 35 лет
+12
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Пацанчик реальный
Сити хочет 100 млн за Силву,но ПСЖ столько не заплатит?Ничего страшного там же один клуб из Каталонии вроде как хотел его купить!Щас активируют опять что-нибудь и вперед!)
+11
-2
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red hikkikomori
Ответ Ansu Fati
Там вроде и Марез собрался в СА, Уокер хочет в Баварию, Канселу 100% уйдет. Потенциально придется обновлять весь правый фланг. Качественных игроков доступных уже разобрали, топ клубы своих не продадут. Как, интересно, МС собирается выворачиваться из ситуации? При исходе с продажей Бернарду, думаю, в следующем сезоне можно смело загружать на Арсенал
Загружать на Арсенал 😂 Ну удачи этим добрякам
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Krylya
Игрок достойный, но когда уже адекватность появится на рынке, ну какие 100 миллионов ? 59-60 если дадут и игрок хочет перейти, то пусть идёт
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Ruslan super
Ответ NottinghamForest79
атакующий гав должен забивать и отдавать 11+ он этог не делает
ты видел куда ставил Гвардиола его в этом сезоне? Если нет то смотри повнимательнее, он почти весь сезон в полузащите бегал.
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Ruslan super
Ответ Человек1991
Бернардо уже под 30 , так что адекватная цена 40-50 лимонов, и он хочет в Барселону , так что Сити братва продавайте по братски за 40 в Барселону.))
Он во-первых один из лучших и ключевых игроков сити, а так же один из лучших игроков АПЛ. Во-вторых он в самом расвете и своими действиями на поле показывает на сколько он крут и полезен на поле (даже смотря на матч с Реалом в ЛЧ). Так что он стоит этих денег. И можно привести пример с Гризманном , ему тоже было столько же даже больше когда он переходил в барсу за 115 лям или че-то в этом духе, но про то, что он плохо играл сказалось то, что он годом ранее отказал барсе и все рассердились на него ,ну и из-за этого негативный настрой со стороны игроков и со стороны болельщиков.
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che kaif
Ответ Евгений Громов 22
Сотка не много за Бернарду , ПСЖ заплатит думаю , если конечно это на самом деле так.
ПСЖ чтоб столько заплатить нужно кого то продать.так что Бернарду видимо поедет в Саудовскую Аравию
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The Best
Ответ Ansu Fati
Там вроде и Марез собрался в СА, Уокер хочет в Баварию, Канселу 100% уйдет. Потенциально придется обновлять весь правый фланг. Качественных игроков доступных уже разобрали, топ клубы своих не продадут. Как, интересно, МС собирается выворачиваться из ситуации? При исходе с продажей Бернарду, думаю, в следующем сезоне можно смело загружать на Арсенал
Кто в здравом уме будет ставить на Арсенал то 😂
Они прошлый чемпионат с форой + 8 очков просрали а в следующем сезоне будет ещё сложнее очки набирать.Появилась новая сила в лице Ньюкасла,Брайтона и Астон Виллы (это команды могут нервы потрепать кому угодно) Ливерпуль может в гонку вернуться,будет интересно в общем.
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Михаил Цыганов 123
Ответ NottinghamForest79
атакующий гав должен забивать и отдавать 11+ он этог не делает
по моему объяснение Гвардиолой позиции Силвы даëт всë понять, Гвардиола несколько раз называл Силву "атакующим опорником", пусть и атакующим, но всё же опорником, и что-то я не помню ни одного опорника кроме Яя Туре, кто забивал больше 10 голов за сезон
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Fernando313
Ответ NottinghamForest79
атакующий гав должен забивать и отдавать 11+ он этог не делает
кому должен? может тренер лучше знает что должны делать его игроки а что нет
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NottinghamForest79
Ответ Ruslan super
Он во-первых один из лучших и ключевых игроков сити, а так же один из лучших игроков АПЛ. Во-вторых он в самом расвете и своими действиями на поле показывает на сколько он крут и полезен на поле (даже смотря на матч с Реалом в ЛЧ). Так что он стоит этих денег. И можно привести пример с Гризманном , ему тоже было столько же даже больше когда он переходил в барсу за 115 лям или че-то в этом духе, но про то, что он плохо играл сказалось то, что он годом ранее отказал барсе и все рассердились на него ,ну и из-за этого негативный настрой со стороны игроков и со стороны болельщиков.
атакующий гав должен забивать и отдавать 11+ он этог не делает
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Джейме Ланнистер
Могут, не могут, хотят, не хотят. Последние 3 недели только такие новости.
Бернарду хочет в ПСЖ?
А кто сказал что Барелла хочет в Сити?
Или Интер его продаст?
Слишком много условий и вероятностей. Футбольные журналисты летом создают статьи из ничего.
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ramzan-ansar@mail.ru
Скорее всего останется в Сити.
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NottinghamForest79
барелла 100 лям
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Любезный Коссутий
70-80 адекватная цена за Бернарду. 100 - перебор, конечно.
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Ansu Fati
Там вроде и Марез собрался в СА, Уокер хочет в Баварию, Канселу 100% уйдет. Потенциально придется обновлять весь правый фланг. Качественных игроков доступных уже разобрали, топ клубы своих не продадут. Как, интересно, МС собирается выворачиваться из ситуации? При исходе с продажей Бернарду, думаю, в следующем сезоне можно смело загружать на Арсенал
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i love it
Такие деньги заплатят лишь саудиты
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