«Ман Сити» хочет 100 млн евро за Бернарду – «ПСЖ» столько не заплатит. Если Силва все же уйдет, «горожане» могут купить Бареллу (Foot Mercato)

«ПСЖ» не готов заплатить за Бернарду Силву столько, сколько хочет «Манчестер Сити».

Как сообщает Foot Mercato, сперва парижане предложили за полузащитника 42 млн евро и одного своего футболиста. Затем речь зашла об еще одном игроке, и в итоге в сделку предлагалось включить и . «Горожане» ответили отказом.

Чемпионы Англии готовы продать за 100 млн евро, и « » столько платить не хочет. При этом сам игрок готов сменить команду.

Если Бернарду все же будет продан, « » может приобрести Николо Бареллу («Интер») – он нравится главному тренеру Пепу Гвардиоле.