Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления.

В ночь с четверга на пятницу несколько мужчин ворвались в дом 24-летнего футболиста сборной Италии в Париже, выломав двери. Доннарумма и его жену связали. Также был связан охранник дома.

Ущерб оценивается в 500 тысяч евро. Доннарумме и жене удалось перебраться в отель недалеко от дома, после чего их доставили в больницу в шоковом состоянии.

Преступление будет расследовать парижская бригада по борьбе с бандитизмом.