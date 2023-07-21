Вратаря «ПСЖ» Доннарумму и его жену связали и ограбили в доме в Париже. Ущерб оценивают в 500 тысяч евро

Теги ПСЖ лига 1 Франция сборная Италии по футболу серия А Италия происшествия Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления.

В ночь с четверга на пятницу несколько мужчин ворвались в дом 24-летнего футболиста сборной Италии в Париже, выломав двери. Доннарумма и его жену связали. Также был связан охранник дома.

Ущерб оценивается в 500 тысяч евро. Доннарумме и жене удалось перебраться в отель недалеко от дома, после чего их доставили в больницу в шоковом состоянии.

Преступление будет расследовать парижская бригада по борьбе с бандитизмом.

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152 комментария

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Seoul Candy
Не защитил ворота получается)))
+113
-25
+88
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Антон Фалафель
А если бы зарезал грабителя, то во Франции бы начались погромы и протесты в стиле БЛМ
+125
-41
+84
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Mark Safa
Ответ WelcomeBackPURE
Спокойная и тихая Европа ))
Не ну в России конечно же нет преступности, все друг другу дружно помогают, и двери всегда открытие🤷🏽‍♂️ или все бандити на сво ушли 😹
+103
-40
+63
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Илья Ильич
Ответ Утя Ваткин
А потому что Жибера на них нет.
Жебер в Марселе и он ненавидит ПСЖ
+54
0
+54
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Sender
И произошло это в мировой столице цветущего сада. Джунгли на востоке. Смотри не перепутай))
+72
-20
+52
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trav
Играли бы они в Ахмате, ЦСКА или Урале - никто и никогда бы не ограбил их жилище. Я сейчас серьезно. У нас безопасность в 100 раз лучше чем в Европе. Только глупый будет это отрицать
+68
-24
+44
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Утя Ваткин
А потому что Жибера на них нет.
+42
-1
+41
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vova88
Охрана, нет не слышал. Дорого.
+60
-21
+39
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гель кристины
Ответ trav
Играли бы они в Ахмате, ЦСКА или Урале - никто и никогда бы не ограбил их жилище. Я сейчас серьезно. У нас безопасность в 100 раз лучше чем в Европе. Только глупый будет это отрицать
Сделай это кто в Ахмате, сидел бы на бутылке к утру
+35
-3
+32
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shishovv
Ответ Overkiller
Поясните, пожалуйста, как вы это себе представляете? Бригаду ЧОПа каждому футболисту круглосуточно дома держать? Или как?
Представь, они могут себе это позволить
+35
-4
+31
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rej1sta
Ответ Overkiller
Поясните, пожалуйста, как вы это себе представляете? Бригаду ЧОПа каждому футболисту круглосуточно дома держать? Или как?
Ну есть же агентства, которые охраной занимаются. Можно раскошелиться на всякие датчики движения и так далее. С их зарплатами это не должно быть проблемой.
+35
-6
+29
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Johan Weiss
Ответ Overkiller
Поясните, пожалуйста, как вы это себе представляете? Бригаду ЧОПа каждому футболисту круглосуточно дома держать? Или как?
Почему-то в России любой человек, зарабатывающий 200 тысяч евро в неделю, представляет себе как организовать собственную безопасность, будь это многоквартирный дом, коттеджный поселок или изолированный дом с отдельным выездом на Новую Ригу. А вы не представляете 🤷‍♂️
Либо вооруженная охрана кондоминиума, либо "огороженная охраняемая территория", на которую скидываются соседи. Либо да, отдельный вход и несколько комнат для охранников, патрулирование территории, джип или микроавтобус сопровождения.. всё стандартно.
Причем я не удивлюсь, если пару недель назад Доннаруме поступило предложение об организации "договорных отношений по личной охране", которое он по неразумию отклонил...
+26
-2
+24
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Egg
Ответ Mark Safa
Не ну в России конечно же нет преступности, все друг другу дружно помогают, и двери всегда открытие🤷🏽‍♂️ или все бандити на сво ушли 😹
Наоборот. Благодаря кое-кому теперь все эти бандиты на свободе разгуливают.
+31
-9
+22
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Игорь Серебренников
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ trav
Играли бы они в Ахмате, ЦСКА или Урале - никто и никогда бы не ограбил их жилище. Я сейчас серьезно. У нас безопасность в 100 раз лучше чем в Европе. Только глупый будет это отрицать
А для всех ли?
+30
-9
+21
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Mark Safa
Ответ Антон Фалафель
А если бы зарезал грабителя, то во Франции бы начались погромы и протесты в стиле БЛМ
Понимая что плюсики сами себе не наберут, но где инфо про их цвет кожи?
+35
-15
+20
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Яков Фридман
Со стороны жандармерии нетолерантно расследовать подобное, грабители и так натерпелись невзгод в своей жизни, с самого раннего детства.
+27
-8
+19
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Vadim15
Ответ tankist231
Ну ка напомни хоть один подобный случай с иностранным спортсменом, да даже с нашим?
Алексею Шведу голову недавно проломили в центре москвы
+21
-3
+18
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Overkiller
Ответ vova88
Охрана, нет не слышал. Дорого.
Поясните, пожалуйста, как вы это себе представляете? Бригаду ЧОПа каждому футболисту круглосуточно дома держать? Или как?
+27
-13
+14
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Vadim15
Ответ tankist231
Сколько уже было подобных случаев с футболистами в цивилизованной Европе(Италии, Франции), а кто нибудь напомнит про подобные случай в "дикой" России? Но всё равно многие будут считать что в России дикари и быдло, а в Европе все сплошь интеллигенция, ну ну и русофобии там нет, и демократия сплошная(особенно это по Франции сейчас видно)
Алексею Шведу недавно голову проломили в центре москвы
+15
-2
+13
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BuhBuhRey
Эдуар Менди искал свою награду за 2022 год
+13
-1
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guizzy
Ответ tankist231
Сколько уже было подобных случаев с футболистами в цивилизованной Европе(Италии, Франции), а кто нибудь напомнит про подобные случай в "дикой" России? Но всё равно многие будут считать что в России дикари и быдло, а в Европе все сплошь интеллигенция, ну ну и русофобии там нет, и демократия сплошная(особенно это по Франции сейчас видно)
Вы серьёзно готовы сравнивать уровень преступности в РФ и в Европе?
Даже официальная статистика в РФ вас быстро осадит, в среднем в РФ преступность выше европейской почти в 3 раза. А уж учитывая "особенности" правовой системы и нюансы жизни, думаю реальная статистика ещё более страшная для россиян.
+11
-2
+9
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ДнепрЧемпион1983
вообще не удивлен и не шокирован. там это - норма жизни. сколько уже случаев было в испании франции англии . развитое западное общество именно так и выглядит в отличии от нашей отсталой лапотной жизни ( так, западопоклонники?) .
+22
-13
+9
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Mark Safa
Ответ DrunkGonzo
надо было сидеть дома (в милане)
В Милане типа бандитов нет?
+10
-2
+8
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Евгений Квасников
Ого-го. ну это по наводке. жёстко. я представляю как они на измену высадились
+9
-1
+8
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trav
Ответ InfoMan
2019-й год. Как сообщает kp.ru, ночью 29 сентября грабители ворвались в дом экс-спортсмена на Рублёвке через окно. Преступники забрали 15 тыс. рублей из сумки жены Семшова, которая находилась дома. Помимо этого, они украли несколько пар часов и ювелирные украшения, общая стоимость которых оценивается примерно в 20 млн рублей. Отмечается, что грабители применили насилие к супруге бывшего полузащитника «Динамо» и «Зенита», которое оказалось неопасным для её жизни.
Офигеть. Откопал случай из 2019 года. У них там за год несколько десятков случаев. Я же не писал, что у нас нет такого. Но такого в 100 раз меньше
+16
-9
+7
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