Вратаря «ПСЖ» Доннарумму и его жену связали и ограбили в доме в Париже. Ущерб оценивают в 500 тысяч евро
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления.
В ночь с четверга на пятницу несколько мужчин ворвались в дом 24-летнего футболиста сборной Италии в Париже, выломав двери. Доннарумма и его жену связали. Также был связан охранник дома.
Ущерб оценивается в 500 тысяч евро. Доннарумме и жене удалось перебраться в отель недалеко от дома, после чего их доставили в больницу в шоковом состоянии.
Преступление будет расследовать парижская бригада по борьбе с бандитизмом.
Либо вооруженная охрана кондоминиума, либо "огороженная охраняемая территория", на которую скидываются соседи. Либо да, отдельный вход и несколько комнат для охранников, патрулирование территории, джип или микроавтобус сопровождения.. всё стандартно.
Причем я не удивлюсь, если пару недель назад Доннаруме поступило предложение об организации "договорных отношений по личной охране", которое он по неразумию отклонил...
Даже официальная статистика в РФ вас быстро осадит, в среднем в РФ преступность выше европейской почти в 3 раза. А уж учитывая "особенности" правовой системы и нюансы жизни, думаю реальная статистика ещё более страшная для россиян.