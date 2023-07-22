«Для легионеров нет разницы – «Спартак», ЦСКА. Эти люди даже не учат русский язык. Идут только за баблом». Якубко об РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Мартин Якубко премьер-лига Россия лимит на легионеров Футбол

Мартин Якубко раскритиковал легионеров Мир РПЛ за нежелание учить русский язык.

«Для легионеров нет разницы – «Спартак», ЦСКА. Эти люди даже не учат русский язык. У них даже не может быть понятия о главном сопернике, соперничестве команд из одного города.

Когда они не понимают ни одного русского слова, как они могут понять остальное? Им ясно, что в футбол играют две команды, но остальное для них тяжело, они идут только за баблом», – сказал экс-игрок «Амкара».

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4 комментария

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igls54
А как же россиянин Марио? 🤣
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cskamax
Увы… нам, болельщикам, такое не очень
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Сижу на факсах Барселоны
Якубко дело говорит, просто в точку!
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AlbertDav
Отдать должное Якубко красиво умеет хайпить.

Сам поиграл за 5 клубов в РПЛ.
Любой легионер, в любой стране едет на работу за баблом.
Учат язык зачастую не чтобы угодить работодателю, а чтобы коммуницировать в месте, где живут.

И кто бы здесь из комментариев стал осуждать любого игрока с рос паспортом, который бы поиграл год в МЮ и перешел бы в МС?! Искали бы плюсы нового клуба и точно бы не говорили про ценность эмблемы)
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