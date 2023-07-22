«Для легионеров нет разницы – «Спартак», ЦСКА. Эти люди даже не учат русский язык. Идут только за баблом». Якубко об РПЛ

Мартин Якубко раскритиковал легионеров Мир РПЛ за нежелание учить русский язык.

«Для легионеров нет разницы – « », . Эти люди даже не учат русский язык. У них даже не может быть понятия о главном сопернике, соперничестве команд из одного города.

Когда они не понимают ни одного русского слова, как они могут понять остальное? Им ясно, что в футбол играют две команды, но остальное для них тяжело, они идут только за баблом», – сказал экс-игрок «Амкара».