«Для легионеров нет разницы – «Спартак», ЦСКА. Эти люди даже не учат русский язык. Идут только за баблом». Якубко об РПЛ
Мартин Якубко раскритиковал легионеров Мир РПЛ за нежелание учить русский язык.
«Для легионеров нет разницы – «Спартак», ЦСКА. Эти люди даже не учат русский язык. У них даже не может быть понятия о главном сопернике, соперничестве команд из одного города.
Когда они не понимают ни одного русского слова, как они могут понять остальное? Им ясно, что в футбол играют две команды, но остальное для них тяжело, они идут только за баблом», – сказал экс-игрок «Амкара».
Сам поиграл за 5 клубов в РПЛ.
Любой легионер, в любой стране едет на работу за баблом.
Учат язык зачастую не чтобы угодить работодателю, а чтобы коммуницировать в месте, где живут.
И кто бы здесь из комментариев стал осуждать любого игрока с рос паспортом, который бы поиграл год в МЮ и перешел бы в МС?! Искали бы плюсы нового клуба и точно бы не говорили про ценность эмблемы)