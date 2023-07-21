Ким Мин Чжэ на презентации в «Баварии» о прозвище «Монстр»: «Это показывает особенности моей игры. Хочу подтвердить это в Германии»

Теги Бавария бундеслига Германия Ким Мин Чжэ Футбол

Ким Мин Чжэ объяснил, почему его называют «Монстр».

В межсезонье центральный защитник перешел в «Баварию» из «Наполи» за 50 миллионов евро. Сегодня мюнхенский клуб провел презентацию новичка.

«Я отношусь к этому [прозвищу] положительно, потому что это показывает особенности моей игры. Хочу подтвердить это в Германии.

Такое прозвище возникло в Корее. Было несколько других вариантов прозвищ, но именно это преобладало», – сказал Ким Мин Чжэ.

Фото: twitter.com/FCBayern

5 комментариев

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Михо
Отличное подписание, поменяли травматичного Люку с огромной зп на топового защитника моложе и с зп в 2 раза меньше практически не потеряв в деньгах. Смотрел на него в Наполи и очень впечатлен, большой парень но очень быстрый и резкий, один в один хорош, первый пас отличный, идеальный цз. Единственное Люка мог и левого заща играть, Ким строго профильный центральный. Монстр!)
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José Capablanca
Ответ Михо
Отличное подписание, поменяли травматичного Люку с огромной зп на топового защитника моложе и с зп в 2 раза меньше практически не потеряв в деньгах. Смотрел на него в Наполи и очень впечатлен, большой парень но очень быстрый и резкий, один в один хорош, первый пас отличный, идеальный цз. Единственное Люка мог и левого заща играть, Ким строго профильный центральный. Монстр!)
Эрнандес мог в основном левого защитника сыграть на больничной койке в Мюнхене)))
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