Ким Мин Чжэ на презентации в «Баварии» о прозвище «Монстр»: «Это показывает особенности моей игры. Хочу подтвердить это в Германии»

Ким Мин Чжэ объяснил, почему его называют «Монстр».

В межсезонье центральный защитник перешел в «Баварию» из «Наполи» за 50 миллионов евро. Сегодня мюнхенский клуб провел презентацию новичка.

«Я отношусь к этому [прозвищу] положительно, потому что это показывает особенности моей игры. Хочу подтвердить это в Германии.

Такое прозвище возникло в Корее. Было несколько других вариантов прозвищ, но именно это преобладало», – сказал Ким Мин Чжэ.

Фото: twitter.com/FCBayern