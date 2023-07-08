«Бавария» активировала 50 млн евро отступных Ким Мин Чжэ. Сделка с «Наполи» закрыта, медосмотр пройден

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ Футбол

Защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ переходит в «Баварию».

Мюнхенский клуб активировал опцию отступных в контракте корейца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Неаполитанцы получат 50 млн евро.

26-летний игрок уже успешно прошел медосмотр, сделка закрыта. Сторонам осталось лишь подписать документы.

Статистику Ким Мин Чжэ можно изучить здесь.

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34 комментария

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Куй Покагорячев
Должен превзойти праймового Ким Дон Чжина)
+17
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Kubinec_
Ответ Streetbor
Уйти из Неаполя без трансферной саги. Де Лау теряет хватку..
они опцию выкупа активировали. с режиссером даже не общались
+16
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+15
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Мистер
Отличное подписание. Теперь топ связка будет Де Лигт-Ким Мин Джэ
+13
0
+13
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Bayern Munich Mia San Mia
Продали Эрнандеса, а на его место на меньшую зп взяли игрока, у которого нет репутации инвалида
+6
0
+6
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Тухель
Ответ gunya
Я в шоке от дилетантства Неаполитанских боссов. За крутого центрдефа получить копейки...
Ой тут эксперты. Наполи прошлым летом купили Кима за 20 млн у Фенербахче. Отлично для себя выступили в ЛЧ и выиграли долгожданное Скудетто и продали его за 50. Сомневаюсь что он зарабатывал больше 2-3 млн. То есть заработали с помощью корейца дофига за год.
Короче задним умом все молодцы, но что же этого Кима никто не купил прошлым летом за 20 млн из топ клубов?
+6
0
+6
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Жирный Лукаку
Карьера – уау. Корея – Китай – 1 сезон в Турции – 1 сезон в Италии – Бавария
+6
-1
+5
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Мистер
Ответ Ulugbek Usbaev
Время покажет
ну на бумаге выглядет топ
+3
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+3
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Vlados 86
Ответ gunya
Я в шоке от дилетантства Неаполитанских боссов. За крутого центрдефа получить копейки...
У человека к 26 годам 1 хороший сезон в карьере. До этого - Турция и Китай. Вполне хорошие деньги.
+3
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nugoboss
Очень сильное приобретение в обороне Бавария, он один защищал весь Наполи.
+3
-1
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Gadzhiev JR
Защита будет огонь 🔥 , Ким Мин Чжэ и Де лигт и + они оба молодые
+1
0
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Vlados 86
Ответ gunya
Я в шоке от дилетантства Неаполитанских боссов. За крутого центрдефа получить копейки...
Они на замену Скальвини подпишут, парень в перспективе второй Бастони. Через пару-тройку лет будут его продавать за 70+ лямов.
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+1
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bangura00
Очень хороший игрок
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Ко-ко-джамбо
Еще 1 корейский игрок в топ клубе🥰🇰🇷💪
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Marina_Greta
Ответ Great ManUtd
сраное руководство МЮ, что б вы все жидканули! не дай Бог с Холодосом сезон начинать.
Магуайр все порешает!
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M. Shinoda
Ответ Злобный Конь
26 лет ему по общемировому или по корейскому летоисчеслению?
26 лет по общему. Тот возраст, который был недавно изменен, на спортсе не учитывался. Они изначально писали нормальную дату рождения
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Тухель
Ответ Ulugbek Usbaev
Упомекано в аренду а лучше продать.
А потом когда кто нибудь из ЦЗ травмируется Бавария опять будет бегать и топ клубов умолять дать в аренду ненужных ЦЗ и будет в феврале связка условная Магуайер -Ким у Баварии.
Уже надоедает что постоянно на спортсе о скамейке, о ротации, о травмах, дисквалификациях комментирующие не думают.
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Эмиль Мамедов
Ответ Тухель
Ой тут эксперты. Наполи прошлым летом купили Кима за 20 млн у Фенербахче. Отлично для себя выступили в ЛЧ и выиграли долгожданное Скудетто и продали его за 50. Сомневаюсь что он зарабатывал больше 2-3 млн. То есть заработали с помощью корейца дофига за год. Короче задним умом все молодцы, но что же этого Кима никто не купил прошлым летом за 20 млн из топ клубов?
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Jor Hakobyan
Ответ Born is the King
За 50 млн за среднего ноунейма это джекпот для Наполи и он это прекрасно понимает
Диванный эксперт высказалься. Такие как ты всегда на много лучше понимаете чем остальние.
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Эмиль Мамедов
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Расул Сабиров
очень хороший трансфер,теперь в центре защиты будет выступать де лихт и Ким 💪надёжно мне кажется,упамекано не тянул на полный сезон вот и на скамейке будет теперь сидеть,но упамекано тоже очень хороший игрок 👏👏👏но просто он играет под настроение
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окечуква
Удачи Киму, я так понимаю они с Упамекано поборются за место в старте.
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gunya
Я в шоке от дилетантства Неаполитанских боссов. За крутого центрдефа получить копейки...
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Злобный Конь
26 лет ему по общемировому или по корейскому летоисчеслению?
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Great ManUtd
сраное руководство МЮ, что б вы все жидканули! не дай Бог с Холодосом сезон начинать.
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