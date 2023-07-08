«Бавария» активировала 50 млн евро отступных Ким Мин Чжэ. Сделка с «Наполи» закрыта, медосмотр пройден
Защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ переходит в «Баварию».
Мюнхенский клуб активировал опцию отступных в контракте корейца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Неаполитанцы получат 50 млн евро.
26-летний игрок уже успешно прошел медосмотр, сделка закрыта. Сторонам осталось лишь подписать документы.
Статистику Ким Мин Чжэ можно изучить здесь.
Короче задним умом все молодцы, но что же этого Кима никто не купил прошлым летом за 20 млн из топ клубов?
Уже надоедает что постоянно на спортсе о скамейке, о ротации, о травмах, дисквалификациях комментирующие не думают.