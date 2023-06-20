Лизаразю о Мбаппе: «Мы говорим, что ему делать, будто он в нашей собственности. Даже президент Франции высказывается. Но Килиан – свободный человек»

Биксант Лизаразю упрекнул французов за их отношение к Килиану Мбаппе.

«Проблема, как мне видится из Франции, заключается в том, что фанаты и сторонние наблюдатели пытаются сыграть на эмоциях и просят его взять на себя ответственность, которая выходит за чисто спортивные рамки. Даже президент Франции высказывается на этот счет...

Мы говорим Килиану, что ему делать, анализируем его действия, его жесты, его слова, как будто владеем им, как будто он в нашей собственности. Но Килиан Мбаппе нам не принадлежит. Он свободный человек и имеет право делать то, что хочет, и делать это тогда, когда угодно ему. Как здесь, так и в другом месте», – сказал бывший защитник сборной Франции.

Марин Ле Пен о попытках Макрона убедить Мбаппе остаться: «У французов достаточно других проблем. Президент вмешивается в то, что его не касается, и делает это ради себя, а не Килиана»