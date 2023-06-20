Лизаразю о Мбаппе: «Мы говорим, что ему делать, будто он в нашей собственности. Даже президент Франции высказывается. Но Килиан – свободный человек»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Биксант Лизаразю Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Биксант Лизаразю упрекнул французов за их отношение к Килиану Мбаппе.

«Проблема, как мне видится из Франции, заключается в том, что фанаты и сторонние наблюдатели пытаются сыграть на эмоциях и просят его взять на себя ответственность, которая выходит за чисто спортивные рамки. Даже президент Франции высказывается на этот счет...

Мы говорим Килиану, что ему делать, анализируем его действия, его жесты, его слова, как будто владеем им, как будто он в нашей собственности. Но Килиан Мбаппе нам не принадлежит. Он свободный человек и имеет право делать то, что хочет, и делать это тогда, когда угодно ему. Как здесь, так и в другом месте», – сказал бывший защитник сборной Франции.

Марин Ле Пен о попытках Макрона убедить Мбаппе остаться: «У французов достаточно других проблем. Президент вмешивается в то, что его не касается, и делает это ради себя, а не Килиана»

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8 комментариев

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Сраный Умник
Аж с 1794. Или я что-то пропустил?
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Леван Мкртчян
Ответ Сраный Умник
Аж с 1794. Или я что-то пропустил?
Четыре республики пропустили, где понятие свободы все больше и больше размывалось с каждой последующей итерацией.
"Liberte egalite et franternite" уже давно лишь красивый набор слов и банальная утопия
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Имя Фамилия
Поэтому ты уже 10-е интервью подряд отправляешь его в реал.
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аффтар жжёт
В смысле свободный человек? Он же негр
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Иван Иванов
Все во Франции решили, что если Мбаппе чёрный, значит им можно управлять по старой генетической привычке. 😏
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Кашшай Чакырович
Да это забавляет ,как русскоязычные ,решают куда французу Мбаппе нужно пойти ))) вы в своей жизни решите лучше хоть ,что нибудь ) это по сути его право ,что ему делать )))
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Сраный Умник
Ответ Леван Мкртчян
Четыре республики пропустили, где понятие свободы все больше и больше размывалось с каждой последующей итерацией. "Liberte egalite et franternite" уже давно лишь красивый набор слов и банальная утопия
"Liberte egalite et franternite" уже давно лишь красивый набор слов и банальная утопия - да. На деле всё немного не так, мягко говоря.
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