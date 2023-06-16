Дидье Дешам: «Наличие Мбаппе в Лиге 1 – привилегия. О нем всегда будут много говорить, это нормально»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Дидье Дешам высказался о ситуации с возможным уходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

О желании Макрона удержать Мбаппе в «ПСЖ»

«О Килиане всегда будут много говорить: из-за того, что он делает на поле, из-за того, что он представляет. Неудивительно, что кто-то спросил президента Макрона об этом. Это точно самая важная реакция на ситуацию с Мбаппе».

О будущем Мбаппе

«Килиан достаточно взрослый, чтобы говорить за себя, очевидно. Наличие Килиана в Лиге 1 – это привилегия. Может случиться так, что он уйдет. Я не знаю, когда.

Мбаппе всегда в новостях, в сборной из-за этого нет ни раздражения, ни зависти. Даже когда новостей нет, всегда говорят о нем, это нормально», – сказал тренер сборной Франции.

Марин Ле Пен о попытках Макрона убедить Мбаппе остаться: «У французов достаточно других проблем. Президент вмешивается в то, что его не касается, и делает это ради себя, а не Килиана»

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий