«ПСЖ» предложил Доннарумму и Верратти за Бернарду. «Ман Сити» сразу отказался (Foot Mercato)
Луиш Кампуш попытался обменять двух игроков «ПСЖ» на Бернарду Силву.
Как утверждает Foot Mercato, несколько недель назад советник по спортивным вопросам начал контактировать со спортивным директором «горожан» Чики Бегиристайном.
Португальский менеджер предложил рассмотреть включение в сделку футболистов французской команды с целью снизить объем выплат в рамках трансфера. Так, были названы два итальянских игрока: вратарь Джанлуиджи Доннарумма и хавбек Марко Верратти.
Отмечается, что «Манчестер Сити» сразу ответил отказом. При этом переговоры о переходе Бернарду Силвы продолжатся.
В АПЛ-2022/23 хавбек провел 34 игры и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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