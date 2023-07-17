«ПСЖ» предложил Доннарумму и Верратти за Бернарду. «Ман Сити» сразу отказался (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Чики Бегиристайн Луиш Кампуш Марко Верратти Бернарду Силва Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Луиш Кампуш попытался обменять двух игроков «ПСЖ» на Бернарду Силву.

Как утверждает Foot Mercato, несколько недель назад советник по спортивным вопросам начал контактировать со спортивным директором «горожан» Чики Бегиристайном.

Португальский менеджер предложил рассмотреть включение в сделку футболистов французской команды с целью снизить объем выплат в рамках трансфера. Так, были названы два итальянских игрока: вратарь Джанлуиджи Доннарумма и хавбек Марко Верратти.

Отмечается, что «Манчестер Сити» сразу ответил отказом. При этом переговоры о переходе Бернарду Силвы продолжатся.

В АПЛ-2022/23 хавбек провел 34 игры и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Los Galácticos
А чего не Неймара и Мбаппе :)
+43
-10
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QWertY
И нафига Сити сдавший Вератти и дно в игре ногами Долларума?
+23
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Lindeman
А ещё Мбаппе, стадион и кольцо всевластия
+13
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Юрий Поляков
Утка 🦆
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serginn
Какой Доннарума, там же Карсон продлился...
+3
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Гусеконь
журналисты даже не парятся, чтобы более менее достоверную утку придумать. Кинули кубики и записали выпавшие фамилии.
+2
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ManuCherry
Какой же бред выдумывают журналисты))
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Pedri
Доннарума нафиг нужен Эдерсон сам топовый кипер!!!
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Пикачу82
На кой хрен Сити Доннарумма? У них уже есть топовый кипер, а Донорумма лучше бы в Милане сидел и был там легендой чем сейчас его как вешь на рынке меняют...
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Тухель
Ну кстати Мбаппе в обмен на Бернарду Силву это вполне норм сделка. Француз не хочет играть ЦН, а в МС он им и не будет. Да и португалец во Франции уже играл. Да и ПСЖ сохранит нормальную мину при плохой игре. А на счет большой ЗП Мбаппе МС знает как её сделать официальной тыс 200 в неделю.
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Vatikan
А чего они донаруму сплавляют?
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Алексей Гусев
даешь обмен Щенсны и Рабье на Вератти и Даннаруму.
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Михаил Хромаков
ахах, ладно Верратти, на лавку сойдёт, а может Пеп его ещё на ноги поставит, но зачем там Доннарумма?)
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moldfan
ладно Веррати, но зачем Сити Доннарума, который особо играть ногами не умеет ?
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Вячеслав Новиков-Володько
Сити это зачем?
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