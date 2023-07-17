«ПСЖ» предложил Доннарумму и Верратти за Бернарду. «Ман Сити» сразу отказался (Foot Mercato)

Луиш Кампуш попытался обменять двух игроков «ПСЖ» на Бернарду Силву.

Как утверждает Foot Mercato, несколько недель назад советник по спортивным вопросам начал контактировать со спортивным директором «горожан» .

Португальский менеджер предложил рассмотреть включение в сделку футболистов французской команды с целью снизить объем выплат в рамках трансфера. Так, были названы два итальянских игрока: вратарь и хавбек .

Отмечается, что « » сразу ответил отказом. При этом переговоры о переходе продолжатся.

В АПЛ-2022/23 хавбек провел 34 игры и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.