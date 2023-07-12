«ПСЖ» может подписать вратаря, лучше Доннаруммы играющего ногами. Клуб следит за Де Хеа, Льорисом и Кепой

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Давид Де Хеа Луис Энрике Серхио Рико Кепа Аррисабалага Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Статус Джанлуиджи Доннаруммы как основного вратаря «ПСЖ» может оказаться под угрозой.

Как утверждает L’Equipe, Луис Энрике, новый главный тренер, предпочитает голкиперов, которые хорошо играют ногами, и это не сильная сторона итальянца.

Парижане, скорее всего, вынуждены будут искать игрока на эту позицию из-за проблем Серхио Рико со здоровьем, и возможны два варианта: взять кого-то на подмену Доннарумме или же найти того, кто будет его конкурентом за место в составе.

Если «ПСЖ» остановится на втором, то может предпринять попытку договориться с Давидом Де Хеа (экс-«Манчестер Юнайтед»), Уго Льорисом («Тоттенхэм») или Кепой Аррисабалагой («Челси»), за которыми следит. При этом с французом контакты уже были, но, как отмечается, его игра ногами тоже вряд ли покажется Энрике убедительной.

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35 комментариев

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Антонио Мартынов
Луис Энрике не вызывал в сборную Де Хеа из-за того, что плохо играет ногами. И теперь хочет его в свой клуб?)
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Sheldon Cooper
Де Хеа у Энрике в сборную тот не попадал
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griphon
Де Хеа? Ну ну )
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Victor Victor
Из всех перечисленных вариантов единственный кто хорошо играет ногами это Кепа, но его никто не продаст так как он самому Челси нужен. За Де Хеа и Льорисом, видимо, по приколу следят, так как они те ещё игроки ногами.
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Wale
пусть у вратаря Милана поучится
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PsichoEscape
Де Хеа играет ногами? Да он ими ходит с трудом...
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Born is the King
Аррисабалага сейчас незаменимым в Челси. Его железный баскский характер ещё более незаменимо для Челси после Аспи
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PsichoEscape
Ответ Фарид Харисов
Ахахах, что за гадюшник в комментариях. По 7-8 комментаторов друг друга в минусах топят, давно такого не видел на спортсе :)
Тебе ли не пофиг на эти +/-
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