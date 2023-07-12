«ПСЖ» может подписать вратаря, лучше Доннаруммы играющего ногами. Клуб следит за Де Хеа, Льорисом и Кепой

Статус Джанлуиджи Доннаруммы как основного вратаря «ПСЖ» может оказаться под угрозой.

Как утверждает L’Equipe, , новый главный тренер, предпочитает голкиперов, которые хорошо играют ногами, и это не сильная сторона итальянца.

Парижане, скорее всего, вынуждены будут искать игрока на эту позицию из-за проблем со здоровьем, и возможны два варианта: взять кого-то на подмену или же найти того, кто будет его конкурентом за место в составе.

Если « » остановится на втором, то может предпринять попытку договориться с (экс-«Манчестер Юнайтед»), Уго Льорисом («Тоттенхэм») или Кепой Аррисабалагой («Челси»), за которыми следит. При этом с французом контакты уже были, но, как отмечается, его игра ногами тоже вряд ли покажется Энрике убедительной.