«ПСЖ» может подписать вратаря, лучше Доннаруммы играющего ногами. Клуб следит за Де Хеа, Льорисом и Кепой
Статус Джанлуиджи Доннаруммы как основного вратаря «ПСЖ» может оказаться под угрозой.
Как утверждает L’Equipe, Луис Энрике, новый главный тренер, предпочитает голкиперов, которые хорошо играют ногами, и это не сильная сторона итальянца.
Парижане, скорее всего, вынуждены будут искать игрока на эту позицию из-за проблем Серхио Рико со здоровьем, и возможны два варианта: взять кого-то на подмену Доннарумме или же найти того, кто будет его конкурентом за место в составе.
Если «ПСЖ» остановится на втором, то может предпринять попытку договориться с Давидом Де Хеа (экс-«Манчестер Юнайтед»), Уго Льорисом («Тоттенхэм») или Кепой Аррисабалагой («Челси»), за которыми следит. При этом с французом контакты уже были, но, как отмечается, его игра ногами тоже вряд ли покажется Энрике убедительной.
35 комментариев