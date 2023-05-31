Кейн не хочет покидать АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма». Он намерен побить рекорд Ширера

Харри Кейн хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма».

Как пишет журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс, с точки зрения « » значительных изменений вокруг форварда не произошло.

В прошлом году клуб был оптимистично настроен по поводу подписания нового контракта с . Теперь этот оптимизм в прошлом, но намерен проявить упорство на фоне интереса к Харри со стороны других клубов. Президент «шпор» готов к тому, что Кейн бесплатно покинет клуб летом 2024 года.

« » хотел попытаться подписать форварда, если бы почувствовал, что трансфер возможен. Леви потребовал бы более 100 млн фунтов за форварда, но даже в случае такого предложения попытался бы сохранить Кейна в команде.

Таким образом, Харри придется форсировать трансфер, если он хочет сменить клуб этим летом.

«Тоттенхэм» сохраняет спокойствие относительно будущего Кейна. С ним хотели подписать новый контракт, но все стороны понимают, что этому мешают нынешняя неопределенность в клубе и непопадание в Лигу чемпионов.

Как ожидается, Кейн не уйдет из в случае трансфера. Он хочет побить рекорд по голам в английском чемпионате. Сейчас на счету Кейна 213 мячей в чемпионате. У Ширера их 260.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Карима Бензема в переходе Кейна будет заинтересован « ».

В этом сезоне у Кейна 32 гола в 49 матчах за клуб во всех турнирах. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.

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