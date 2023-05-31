Кейн не хочет покидать АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма». Он намерен побить рекорд Ширера

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Алан Ширер Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Харри Кейн хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма».

Как пишет журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс, с точки зрения «Тоттенхэма» значительных изменений вокруг форварда не произошло.

В прошлом году клуб был оптимистично настроен по поводу подписания нового контракта с Кейном. Теперь этот оптимизм в прошлом, но Дэниэл Леви намерен проявить упорство на фоне интереса к Харри со стороны других клубов. Президент «шпор» готов к тому, что Кейн бесплатно покинет клуб летом 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» хотел попытаться подписать форварда, если бы почувствовал, что трансфер возможен. Леви потребовал бы более 100 млн фунтов за форварда, но даже в случае такого предложения попытался бы сохранить Кейна в команде.

Таким образом, Харри придется форсировать трансфер, если он хочет сменить клуб этим летом.

«Тоттенхэм» сохраняет спокойствие относительно будущего Кейна. С ним хотели подписать новый контракт, но все стороны понимают, что этому мешают нынешняя неопределенность в клубе и непопадание в Лигу чемпионов.

Как ожидается, Кейн не уйдет из АПЛ в случае трансфера. Он хочет побить рекорд Алана Ширера по голам в английском чемпионате. Сейчас на счету Кейна 213 мячей в чемпионате. У Ширера их 260.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Карима Бензема в переходе Кейна будет заинтересован «Реал».

В этом сезоне у Кейна 32 гола в 49 матчах за клуб во всех турнирах. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.

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45 комментариев

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AleKoro
Выражу непопулярное мнение, но даже если Кейн не возьмёт трофея в ТТХ, для АПЛ он все равно будет большей легендой, чем условные многократные чемпионы вроде Гюндогана или Мареза. А уж для шпор это и вовсе будет живая легенда вроде Тотти или Ройса!
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Митяй
Только мю потянет трансфер и зп
+23
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Dm Kznts
Ответ DolJun
боули не спи
и зачем ему пенсия? тоже отсутствие ЛЧ
+7
0
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Митяй
Ответ AleKoro
Выражу непопулярное мнение, но даже если Кейн не возьмёт трофея в ТТХ, для АПЛ он все равно будет большей легендой, чем условные многократные чемпионы вроде Гюндогана или Мареза. А уж для шпор это и вовсе будет живая легенда вроде Тотти или Ройса!
Мнение вполне логичное. Для шпор он уже легенда
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oledzan
А смысл?
Холанд уже в следующем году рекорд побьет
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The Best
Ответ Митяй
Только мю потянет трансфер и зп
Ну да,у других же клубов денег нет)
+4
-1
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DolJun
Ответ Rio de Janeiro
Рэшфорд-Кейн-Неймар в МЮ был бы🔥
но санчо-мартиаль-антони тоже сойдет)
+10
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Rio de Janeiro
Рэшфорд-Кейн-Неймар в МЮ был бы🔥
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zahonenko96@icloud.com
Боули, твой выход
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a-fon
Нет трофеев, но будет рекорд. Так тоже можно оставить жирный след в истории.
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Очки Дани Алвеса
Ответ Митяй
Только мю потянет трансфер и зп
Ну нет, потянут еще Сити, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Ньюкасл
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serbolthwatson
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну нет, потянут еще Сити, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Ньюкасл
Ливерпуль не потянет, у них в приоритете укрепление полузащиты, а на Кейна придётся спускать весь бюджет, в то время как Клопп со времён Левандовского не играл с фактурными девятками, пусть даже и гибкими. Сити – без комментариев. Челси может и потянут, но если там есть хоть капля адекватности, то им сначала надо распродать или просто разогнать полсостава, а Боули явно не гарант так нужных Кейну трофеев. Арсенал – ну это просто предательство, ну и вообще не формат Артеты. В общем, альтернативой МЮ мог бы потенциально быть только Ньюкасл – там бы Кейн стал отличным апгрейдом вместо Уилсона (хотя Уилсона было бы жаль, он хорош), но мы пока вообще не представляем себе бюджет Ньюкасла. Так что да, МЮ нет альтернатив
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ AleKoro
Выражу непопулярное мнение, но даже если Кейн не возьмёт трофея в ТТХ, для АПЛ он все равно будет большей легендой, чем условные многократные чемпионы вроде Гюндогана или Мареза. А уж для шпор это и вовсе будет живая легенда вроде Тотти или Ройса!
что значит непопулярное? Все любители футбола понимают, Гюндоган и Марез вообще не игроки калибра Кейна, чтобы даже с титулами их сравнивать. Кейна будут сравнивать с лучшими девятками поколения: Левандовски, Бензема, Суарес, Холланд. А всем им он проигрывает в выступлениях в решающих матчах - он с Ттх просто до них не доходит, и в кубках.
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Zalupechkin
Кейн слишком много сделал для Тоттенхэма и заслужил сам выбирать своё будущее . Хотя конечно лично для меня было бы лучше , чтобы он закончил карьеру в родном клубе и получил статую возле стадиона .
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Shadow1882
Тогда до 2024 Харри никуда не уйдёт, потому что купить его ни у кого не получится
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Митяй
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну нет, потянут еще Сити, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Ньюкасл
у Арсенала и Ливерпуля в среднем такие же зп, как и у шпор. И никто из них не будет платить около 100 млн за Кейна. Сити он не нужен, там есть кому играть. Челси остаётся
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Dm Kznts
Ответ DolJun
поиграть у того, кто его в футбол научил играть плюс хоть какой-то намек на трофеи, а 7хаг - это кот в мешке) если хочет узнать как мю будет помогать ему с личной статой - пусть вон на роналду глянет
а плюшевый поч ему с личной статой поможет? нашёл великого спеца по трофеям ))
единственный плюс для кейна перейти в пенсию, это в лондоне остаться ибо в арсенал он точно не пойдёт
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free_walker
В Челси ждут
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Almatinets
Ответ AleKoro
Выражу непопулярное мнение, но даже если Кейн не возьмёт трофея в ТТХ, для АПЛ он все равно будет большей легендой, чем условные многократные чемпионы вроде Гюндогана или Мареза. А уж для шпор это и вовсе будет живая легенда вроде Тотти или Ройса!
РВП когда ушел, все регалии были сорваны болелами арсе0я. Кейн тоже может впасть в немилость. Остаётся надеятся на адекватность болельщиков, если Кейн уйдет.
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Арсений Чернобаев
Ответ Dm Kznts
и тут ты проснулся ;)
что?
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Emik.
Поддерживаю его решение. 👏
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Alex Torres
Выбрал путь бестрофейника ...
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Dm Kznts
Ответ Митяй
Только мю потянет трансфер и зп
пенсы тоже потянут
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Dm Kznts
зимой уже сможет подписывать с другим клубом если леви упрётся.
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Я-не-Я
Ответ DonaldBrashear 2.0
помню Недвед перед переходом из Лацио в Ювентус специально продлил контракт, чтобы его именно купили и он принес деньги клубу. Надеюсь, что Кейн поступит именно так, летом 2024 года продлив контракт и уйдя в другой клуб, принеся хотя бы миллионов 25 клубу, это было бы неплохо. Хотя, времена уже другие, вряд ли он так сделает, скорее себе и агенту бонус от нового клуба за бесплатный переход и не продление контракта получит, и все.
Если клубу нужны 25 млн, то этим летом он легко возьмёт за Кейна 70) Но Леви деньги не нужны, если Кейн продлит контракт, за него будут просить 200 млн, за которые его никто не купит. В итоге у Леви нет трофеев, у Кейна нет трофеев, но у Леви есть Кейн, которого он никому не продаст. Идеальный бизнес)
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