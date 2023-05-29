Кейн забил 30 голов в АПЛ во 2-й раз. Больше таких сезонов лишь у Ширера (3)

Теги премьер-лига Англия Алан Ширер Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 30 голов в чемпионате Англии во второй раз за карьеру.

Ранее форвард «Тоттенхэма» достиг этой отметки в сезоне-2017/18.

В истории АПЛ только Алан Ширер забивал не менее 30 мячей за чемпионат чаще.

Он сделал это трижды: в сезоне-1993/94 (31 гол), в сезоне-1994/95 (34) и в сезоне-1995/96 (31).

Подробнее статистика Кейназдесь.

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4 комментария

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REALITY
легенда шпор но, надо зацепить хоть 1 трофей на закате карьеры)
Нужно прощаться с тотенхемом
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