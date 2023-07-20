Валерий Газзаев: «Локо» наряду с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» – реальный претендент на золото. Дзюба голоден до трофеев, не думаю, что он будет разлагать коллектив»

Валерий Газзаев назвал «Локомотив» одним из фаворитов сезона в Мир РПЛ.

– «Локомотив» способен оказаться в тройке по итогам предстоящего сезона?

– Думаю, «Локомотив» наряду с « », ЦСКА и « » – реальный претендент на золото. Во второй части сезона команда выглядела мощно. Содержательный футбол, сбалансированный состав – все это дает мне основания с оптимизмом смотреть на перспективы железнодорожников.

Получился хороший сплав молодости и опыта. Есть Глушенков, , есть Дзюба, . Клуб сохранил костяк, сделал точечные приобретения. Нужно отметить качественную работу тренера . Ему по силам штурмовать новые вершины, вплоть до чемпионства.

Здорово, что из «Локо» вычистили весь этот немецкий легион. Уму непостижимо, до чего эти горе–специалисты довели клуб. «Локо» же в теории мог и вылететь... Просто нет слов, по каким критериям порой в РПЛ приглашают менеджеров и тренеров. Надо уважать наши кадры и делать на них ставку!

– Чего ждать в новом чемпионате от Дзюбы? Скептики считают, что, получив новый контракт, Артем может как–то расслабиться и негативно влиять на коллектив, раздевалку...

– Я в такой сценарий не верю. Дзюба – профессионал, большой мастер. Он по–прежнему голоден до побед, до трофеев. Не думаю, что он будет разлагать коллектив. Если нормально подготовится к сезону, принесет еще немало пользы «Локо».

Есть такое понятие – аура авторитета. Вот в этом плане Дзюба просто необходим железнодорожникам. У него громадный опыт. «Локомотив» поступил грамотно, пригласив этого нападающего.

Не думаю, что он позволит себе опуститься ниже определенного игрового уровня, – сказал бывший тренер ЦСКА.