Валерий Газзаев: «Локо» наряду с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» – реальный претендент на золото. Дзюба голоден до трофеев, не думаю, что он будет разлагать коллектив»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Артем Дзюба Валерий Газзаев Дмитрий Баринов Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Валерий Газзаев назвал «Локомотив» одним из фаворитов сезона в Мир РПЛ.

– «Локомотив» способен оказаться в тройке по итогам предстоящего сезона?

– Думаю, «Локомотив» наряду с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» – реальный претендент на золото. Во второй части сезона команда выглядела мощно. Содержательный футбол, сбалансированный состав – все это дает мне основания с оптимизмом смотреть на перспективы железнодорожников.

Получился хороший сплав молодости и опыта. Есть Глушенков, Пиняев, есть Дзюба, Баринов. Клуб сохранил костяк, сделал точечные приобретения. Нужно отметить качественную работу тренера Михаила Галактионова. Ему по силам штурмовать новые вершины, вплоть до чемпионства.

Здорово, что из «Локо» вычистили весь этот немецкий легион. Уму непостижимо, до чего эти горе–специалисты довели клуб. «Локо» же в теории мог и вылететь... Просто нет слов, по каким критериям порой в РПЛ приглашают менеджеров и тренеров. Надо уважать наши кадры и делать на них ставку!

– Чего ждать в новом чемпионате от Дзюбы? Скептики считают, что, получив новый контракт, Артем может как–то расслабиться и негативно влиять на коллектив, раздевалку...

– Я в такой сценарий не верю. Дзюба – профессионал, большой мастер. Он по–прежнему голоден до побед, до трофеев. Не думаю, что он будет разлагать коллектив. Если нормально подготовится к сезону, принесет еще немало пользы «Локо».

Есть такое понятие – аура авторитета. Вот в этом плане Дзюба просто необходим железнодорожникам. У него громадный опыт. «Локомотив» поступил грамотно, пригласив этого нападающего.

Не думаю, что он позволит себе опуститься ниже определенного игрового уровня, – сказал бывший тренер ЦСКА.

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4 комментария

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Spaten
Будет-будет, проходили же несколько раз
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Egor Aleksandrovich
Локо недооценивают, согласен.
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Юрий Гордеев
Локомотив чемпион
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БRAYZ
голодный-неголодный какая разница? Трофей нужно не хотеть, а за него надо бороться. Я бы не сказал, что нынешний Локомотив, а тем-более уж Артем способен на равных бороться за него с Зенитом, Спартаком и ЦСКА.
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