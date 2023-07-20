Набабкин о том, когда Акинфеев забьет за ЦСКА: «Все впереди. Если захочет пробить пенальти, никто против не будет. Удар у Игоря поставленный»
Кирилл Набабкин ответил на вопрос о том, когда Игорь Акинфеев забьет гол за ЦСКА.
«Когда Акинфеев забьет гол? У него же был моментик в Кубке, когда с «Уралом» играли – там мяч с его подачи почти в ворота закатился.
Так что потихоньку движется, все впереди. Если захочет пробить пенальти, никто против не будет. Удар у Игоря отличный, поставленный», – сказал защитник армейцев.
добавил игрок молодёжного ЦСКА Кирилл Анатольевич.
забьёт а не забивал...
тем более сам Игорь уже давным давно этот вопрос навсегда закрыл...