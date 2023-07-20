Набабкин о том, когда Акинфеев забьет за ЦСКА: «Все впереди. Если захочет пробить пенальти, никто против не будет. Удар у Игоря поставленный»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Кирилл Набабкин ответил на вопрос о том, когда Игорь Акинфеев забьет гол за ЦСКА.

«Когда Акинфеев забьет гол? У него же был моментик в Кубке, когда с «Уралом» играли – там мяч с его подачи почти в ворота закатился.

Так что потихоньку движется, все впереди. Если захочет пробить пенальти, никто против не будет. Удар у Игоря отличный, поставленный», – сказал защитник армейцев.

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9 комментариев

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леннорыч-абрамович
"Да и в целом, Игорь Владимирович молодой и перспективный вратарь, у него всё впереди, а, учитывая неясности с составом ЦСКА, вполне возможно, что Акинфеев успеет ещё и в нападении поиграть".
добавил игрок молодёжного ЦСКА Кирилл Анатольевич.
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Анюточка Колыханова
Игорь же говорил, что не хочет бить пенальти, так как он считает это неуважение к вратарю соперника
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МАРЬЯН ДАНИЛОВ
У вратарей существует своя этика.
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воен
Ответ Анюточка Колыханова
Игорь же говорил, что не хочет бить пенальти, так как он считает это неуважение к вратарю соперника
На мой взгляд, глупый принцип. Может, именно его удара и не хватило в серии с хорватами и против Зенита в Суперкубке. Может, если бы Игорь пошёл бить вместо Ермакова, то был бы трофей.
+5
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Stefen
Ответ .ru
было бы более актуально спросить у Кирилла... Когда забьёт Набабкин
Прошлый сезон домашний матч против Ахмата. Кирилл Анатольевич забивает редко, но метко
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Stefen
Ответ .ru
я в курсе... забьёт а не забивал...
Немного странный вопрос, учитывая, что ветеран ЦСКА не является игроком основы и играет только если травму или дисквалификацию получает кто-то из стартовой тройки защитников
+1
0
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.ru
было бы более актуально спросить у Кирилла... Когда забьёт Набабкин
0
0
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.ru
Ответ Stefen
Прошлый сезон домашний матч против Ахмата. Кирилл Анатольевич забивает редко, но метко
я в курсе...
забьёт а не забивал...
0
0
0
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.ru
Ответ Stefen
Немного странный вопрос, учитывая, что ветеран ЦСКА не является игроком основы и играет только если травму или дисквалификацию получает кто-то из стартовой тройки защитников
вот и я о том же...
тем более сам Игорь уже давным давно этот вопрос навсегда закрыл...
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