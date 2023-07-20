Набабкин о том, когда Акинфеев забьет за ЦСКА: «Все впереди. Если захочет пробить пенальти, никто против не будет. Удар у Игоря поставленный»

Кирилл Набабкин ответил на вопрос о том, когда Игорь Акинфеев забьет гол за ЦСКА.

«Когда Акинфеев забьет гол? У него же был моментик в Кубке, когда с «Уралом» играли – там мяч с его подачи почти в ворота закатился.

Так что потихоньку движется, все впереди. Если захочет пробить пенальти, никто против не будет. Удар у отличный, поставленный», – сказал защитник армейцев.