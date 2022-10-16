Чалов, Карраскаль, Акинфеев, Медина, Набабкин и Гайич – в старте ЦСКА на дерби со «Спартаком»

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ЦСКА объявил стартовый состав на матч 13-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».

Главный тренер армейцев Владимир Федотов выбрал следующих футболистов:

Вратарь: Игорь Акинфеев.

Защитники: Милан Гайич, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес.

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина.

Форвард: Федор Чалов.

Видеотрансляция матча ЦСКА – «Спартак» начнется в 20:00. Текстовый онлайн будет

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