Чалов, Карраскаль, Акинфеев, Медина, Набабкин и Гайич – в старте ЦСКА на дерби со «Спартаком»
ЦСКА объявил стартовый состав на матч 13-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».
Главный тренер армейцев Владимир Федотов выбрал следующих футболистов:
Вратарь: Игорь Акинфеев.
Защитники: Милан Гайич, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес.
Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина.
Форвард: Федор Чалов.
Видеотрансляция матча ЦСКА – «Спартак» начнется в 20:00. Текстовый онлайн будет
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