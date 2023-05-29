Непомнящий о ЦСКА: «Мало игроков с победным менталитетом, Акинфеев да Набабкин. Остальные значительно моложе»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Кирилл Набабкин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Непомнящий Краснодар Футбол

Валерий Непомнящий назвал главную проблему ЦСКА.

Экс-советник президента армейцев высказался после матча красно-синих с «Краснодаром» (0:0).

— Эта ничья лишит ЦСКА второго места?

— В футболе возможны всякие сценарии. Вы же видели, что произошло в чемпионате Германии. Я ничего не исключаю. У ЦСКА впереди еще финал Кубка.

— Можно будет там отмстить «Краснодару».

— Посмотрим. Проблема ЦСКА в том, что мало игроков с победным менталитетом, с опытом серьезных успехов. Сейчас армейцы близки к серебру, к Кубку, но... Тут психология очень важна. В ЦСКА есть Акинфеев да Набабкин. Остальные значительно моложе. Поживем-увидим.

— Но «Краснодар» вообще ничего пока не выигрывал в своей истории.

— Это да. Но по [субботнему] матчу было видно, какие у игроков огромные амбиции. Им хочется всем все доказать, наконец-то что-то выиграть. И они действительно здорово проводят эту весну. Так что соперник серьезный, – сказал Непомнящий.

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5 комментариев

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Rosberg005
У нас в чемпионате-то сейчас кроме игроков зенита много футбиков с менталитетом победителей? Все уже закончили. Зенитовские и то, навяжи им реально борьбу не известно как поплывут под давлением. А вот Акинфеев с Набабкиным те да. Хоть реально участвовали в борьбе и решающих играх
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БляхаджинсКарпина
Возможно первый случай в истории, когда Набабкина ставят в один ряд с Акинфеевым
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dispersal
Ответ БляхаджинсКарпина
Возможно первый случай в истории, когда Набабкина ставят в один ряд с Акинфеевым
Одноклубники регулярно стоят в одном ряду. Например, на предматчевом построении.
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Сергей48
В этом и задача, формировать победный менталитет, в новых реалиях) Как это сейчас делать, вопрос?) Для начала выиграть что в России? Хотя бы бронзу…
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Кино Музыка
Ваня зато как вырос!
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