Экс-тренер «Спартака» Гунько признан лучшим тренером сезона в Армении. Он выиграл лигу и Кубок с «Урарту»
Дмитрий Гунько признан лучшим тренером Армении в сезоне-2022/23.
Главный тренер «Урарту» набрал в голосовании 86 очков. В прошедшем сезоне клуб под руководством Гунько выиграл чемпионат и Кубок Армении.
2-е место в голосовании занял главный тренер «Пюника» Егише Меликян, 3-е место – тренер «Алашкерта» Ваге Геворкян.
Ранее Гунько тренировал «Арарат-Армения», «Ноа», «Химки», «Спартак» и «Спартак-2».
Гы гы гы
Успехов ему там