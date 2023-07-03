Экс-тренер «Спартака» Гунько признан лучшим тренером сезона в Армении. Он выиграл лигу и Кубок с «Урарту»

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги Кубок Армении Пюник Алашкерт высшая лига Армения Урарту Дмитрий Гунько Егише Меликян Футбол

Дмитрий Гунько признан лучшим тренером Армении в сезоне-2022/23.

Главный тренер «Урарту» набрал в голосовании 86 очков. В прошедшем сезоне клуб под руководством Гунько выиграл чемпионат и Кубок Армении.

2-е место в голосовании занял главный тренер «Пюника» Егише Меликян, 3-е место – тренер «Алашкерта» Ваге Геворкян.

Ранее Гунько тренировал «Арарат-Армения», «Ноа», «Химки», «Спартак» и «Спартак-2».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Побыл в Спартаке, потом с другими возьмёшь трофей. Воздалось за тяжкое бремя))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Спартак великое чистилище. Все, кто выходят из него, не потеряв силу духа, потом всё под чистую выигрывают в своих чемпионатах)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Спартак кузнеца тренеров чемпионов!
Гы гы гы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
свинья в лесу
молодец, Димыч.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Молодец Гунько! Нашел себя в чемпионате Армении.
Успехов ему там
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pok_Toholo
Только Гунько, только хардкор,!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алар
Это хорошо! Но покажет ли Гунько стабильность? Раз, как известно, и палка стреляет))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий