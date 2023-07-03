Экс-тренер «Спартака» Гунько признан лучшим тренером сезона в Армении. Он выиграл лигу и Кубок с «Урарту»

Дмитрий Гунько признан лучшим тренером Армении в сезоне-2022/23.

Главный тренер « » набрал в голосовании 86 очков. В прошедшем сезоне клуб под руководством Гунько выиграл чемпионат и .

2-е место в голосовании занял главный тренер « » , 3-е место – тренер « » Ваге Геворкян.

Ранее Гунько тренировал «Арарат-Армения», «Ноа», «Химки», «Спартак» и «Спартак-2».