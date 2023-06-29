Хусаинов о Мажиче в РФС: «Решение для отвода глаз. Управляют процессом Каманцев, Левников, Фурса»

Сергей Хусаинов оценил назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Это абсолютно выставочное решение для отвода глаз. Управляют процессом , , Фурса (глава департамента инспектирования — прим. ред.) и другие.

Мы уже с этим сталкивались. Простой пример: Коллина возглавил Украинскую коллегию судей. Мне довелось побывать там и пообщаться с коллегами. Я хочу сказать, что ни одного арбитра за это время не было подготовлено.

У нас был Кашшаи. Вроде начал хорошо, а потом ему сказали: спасибо большое, мы без тебя разберемся», – сказал экс-арбитр ФИФА.

Новый босс российских судей – серб Милорад Мажич. Что о нем известно?