Хусаинов о Мажиче в РФС: «Решение для отвода глаз. Управляют процессом Каманцев, Левников, Фурса»
Сергей Хусаинов оценил назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.
«Это абсолютно выставочное решение для отвода глаз. Управляют процессом Каманцев, Левников, Фурса (глава департамента инспектирования — прим. ред.) и другие.
Мы уже с этим сталкивались. Простой пример: Коллина возглавил Украинскую коллегию судей. Мне довелось побывать там и пообщаться с коллегами. Я хочу сказать, что ни одного арбитра за это время не было подготовлено.
У нас был Кашшаи. Вроде начал хорошо, а потом ему сказали: спасибо большое, мы без тебя разберемся», – сказал экс-арбитр ФИФА.
Новый босс российских судей – серб Милорад Мажич. Что о нем известно?
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