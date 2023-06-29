Хусаинов о Мажиче в РФС: «Решение для отвода глаз. Управляют процессом Каманцев, Левников, Фурса»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Сергей Фурса Николай Левников Сергей Хусаинов Милорад Мажич Павел Каманцев Футбол

Сергей Хусаинов оценил назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Это абсолютно выставочное решение для отвода глаз. Управляют процессом Каманцев, Левников, Фурса (глава департамента инспектирования — прим. ред.) и другие.

Мы уже с этим сталкивались. Простой пример: Коллина возглавил Украинскую коллегию судей. Мне довелось побывать там и пообщаться с коллегами. Я хочу сказать, что ни одного арбитра за это время не было подготовлено.

У нас был Кашшаи. Вроде начал хорошо, а потом ему сказали: спасибо большое, мы без тебя разберемся», – сказал экс-арбитр ФИФА.

Новый босс российских судей – серб Милорад Мажич. Что о нем известно?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий