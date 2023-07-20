Каманцев о коррупции в судействе: «Ни у кого в РФС нет толерантности к этому. Не хочется стоять рядом»

Павел Каманцев высказался о проблеме коррупции в судействе.

– У вас есть уверенность, что судьи, которые подходят к новому сезону, не брали денег со стороны после вашего прихода в судейство?

– Я хочу в это верить, но не могу быть ни в чем уверенным. Это большой коллектив – около 60 человек. Я не готов за всех отвечать, это будет очень странно выглядеть. Если бы у меня были подозрения, мы бы тщательно разобрались в ситуации.

Ни у кого из руководства РФС нет никакой толерантности к этим явлениям. Не из-за того, что мы идеальные – просто рядом с этим не хочется стоять. Мотивация другая – чтобы никто не думал, что это мы что-то делаем.

– Судьи, обслуживавшие матчи « », работают сейчас?

– Да, есть те, кто работают. Они смогли объяснить, смогли исправиться. Находятся под неусыпным вниманием и контролем.

– Что значит «смогли исправиться»?

– Это вопрос к департаменту защиты игры. Международная практика, вы же сами знаете.

– Вы говорили, что если судья будет замешан в такой ситуации, он больше никогда не будет работать.

– 2019 год – точка отсечки, тогда мы с пришли в судейство. Мы не лезем в то, что было до нас. Знаю ли я слухи и прочее, в чем можно было бы покопаться? Да, это постоянно есть. Но поскольку Хачатурянц дал такой посыл, я его придерживаюсь, – сказал руководитель судейского комитета РФС в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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