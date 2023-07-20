Каманцев о Карпине: «Они с Арутюнянцем сказали: «Ростов» стали лучше судить. Мы многого не понимаем». Я тригонометрию не понимаю. Могу ли кого-то в этом обвинять?»
Павел Каманцев рассказал о встрече с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
– Задача Карпина – показать игрокам «Ростова», что он за них борется. Что они все, ощетинившись, как спартанцы – против нас.
Я могу сказать одно. Когда мы разговаривали с Карпиным и президентом «Ростова» Арташесем Арутюнянцем, они сказали: «В сравнении трех сезонов нас стали лучше судить. Идеал недостижим, мы многого не понимаем».
Я не понимаю тригонометрию. Могу ли я в этом кого-то обвинять?
– Еще осенью «Ростов» заявлял, что судьи стали внимательно следить за Комличенко.
– На эту тему мне звонил Арутюнянц. Безусловно, у нас очень акцентированное внимание на Комличенко, Соболеве, Игнатове, Цыпченко, Писарском. Любом игроке, который может симулировать в штрафной, на котором могут нарушить правила.
Нам нужно понимать разницу. Это подготовка арбитра: если он не понимает, как игрок ведет себя на поле, может принять неправильное решение, – сказал руководитель судейского комитета РФС в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Карпин о судействе: «Толку с комитетом говорить? Мы не понимаем правил, а у них на все есть объяснения»
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