Каманцев о Карпине: «Они с Арутюнянцем сказали: «Ростов» стали лучше судить. Мы многого не понимаем». Я тригонометрию не понимаю. Могу ли кого-то в этом обвинять?»

Теги Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Валерий Карпин Николай Комличенко Александр Соболев Михаил Игнатов Арташес Арутюнянц Дмитрий Цыпченко Владимир Писарский (Сычевой) Павел Каманцев Это футбол, брат! Футбол

Павел Каманцев рассказал о встрече с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

– Задача Карпина – показать игрокам «Ростова», что он за них борется. Что они все, ощетинившись, как спартанцы – против нас.

Я могу сказать одно. Когда мы разговаривали с Карпиным и президентом «Ростова» Арташесем Арутюнянцем, они сказали: «В сравнении трех сезонов нас стали лучше судить. Идеал недостижим, мы многого не понимаем».

Я не понимаю тригонометрию. Могу ли я в этом кого-то обвинять?

– Еще осенью «Ростов» заявлял, что судьи стали внимательно следить за Комличенко.

– На эту тему мне звонил Арутюнянц. Безусловно, у нас очень акцентированное внимание на Комличенко, Соболеве, Игнатове, Цыпченко, Писарском. Любом игроке, который может симулировать в штрафной, на котором могут нарушить правила.

Нам нужно понимать разницу. Это подготовка арбитра: если он не понимает, как игрок ведет себя на поле, может принять неправильное решение, – сказал руководитель судейского комитета РФС в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Карпин о судействе: «Толку с комитетом говорить? Мы не понимаем правил, а у них на все есть объяснения»

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9 комментариев

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Игорь М.
Ответ Ебздрогыч
Конечно стали лучше судить, Комличенко всей тушей падает от ветра - сразу пенальти!
Зобнин туда же. С Динамо нырнул, в игре с Зенитом пытался изобразить, но судья верно расценил эпизод
+3
-1
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Mihail0910
Валере грех жаловаться на судейство имея 20 пенок за сезон
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Ебздрогыч
Конечно стали лучше судить, Комличенко всей тушей падает от ветра - сразу пенальти!
+3
-3
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Direct free kick
Без судей уровень Ростова 12-е место
+1
-1
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Faust Doc
Пффф, Ростов пенками весь сезон промышлял, ещё бы эти двое были недовольны!
гы гы гы
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Ри чмонд)
Орловский дельфинарий😄😄Но боевые дельфины только двое....Комличенко и Соболев
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Мартинелли
Больше всех конечно Дзюба в бытность в Зените нырял
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Faust Doc
Ответ Ебздрогыч
Конечно стали лучше судить, Комличенко всей тушей падает от ветра - сразу пенальти!
поэтому Волердону жить стало лучше, жить стало хорошо!
гы гы гы
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