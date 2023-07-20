Каманцев о Карпине: «Они с Арутюнянцем сказали: «Ростов» стали лучше судить. Мы многого не понимаем». Я тригонометрию не понимаю. Могу ли кого-то в этом обвинять?»

Павел Каманцев рассказал о встрече с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

– Задача Карпина – показать игрокам « », что он за них борется. Что они все, ощетинившись, как спартанцы – против нас.

Я могу сказать одно. Когда мы разговаривали с Карпиным и президентом «Ростова» , они сказали: «В сравнении трех сезонов нас стали лучше судить. Идеал недостижим, мы многого не понимаем».

Я не понимаю тригонометрию. Могу ли я в этом кого-то обвинять?

– Еще осенью « » заявлял, что судьи стали внимательно следить за .

– На эту тему мне звонил Арутюнянц. Безусловно, у нас очень акцентированное внимание на Комличенко, , , Цыпченко, . Любом игроке, который может симулировать в штрафной, на котором могут нарушить правила.

Нам нужно понимать разницу. Это подготовка арбитра: если он не понимает, как игрок ведет себя на поле, может принять неправильное решение, – сказал руководитель судейского комитета РФС в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Карпин о судействе: «Толку с комитетом говорить? Мы не понимаем правил, а у них на все есть объяснения»