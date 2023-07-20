Каманцев о встрече судей со «Спартаком»: «Пытаемся делать то, что до нас не делали. Медийно отработали плохо – надо было объявлять через 5 минут»

Павел Каманцев назвал ошибки, сделанные в ходе встречи арбитров со «Спартаком».

В марте Каманцев вместе с провели закрытую встречу с тренерским штабом «Спартака». Утверждалось, что в ходе встречи был признан ряд судейских ошибок.

– Меня в какое-то время стало слишком много, стал сам себя утомлять комментариями. Нужно везде искать разумный баланс. Мне кажется, что чаще всего нас критикуют за то, что мы его не ловим. Сходили к «Спартаку» и « », не сходили к « » – говорят: «Зачем вы проводите встречи с командами?» Мы пытаемся делать то, что до нас не делали.

– У других клубов возник вопрос: «Почему Каманцев пошел к « »?

– Например, « » нас не звали. «Урал» не звал.

– Вам не кажется, что встреча со «Спартаком» – большая имиджевая ошибка? О ней не заявлял РФС, начались сливы.

– Я бы делил на две составляющие. Безусловно, встреча была полезной, дала нам дополнительное понимание: взгляд Абаскаля на судей. Не по ключевым решениям – например, по расположению судей, что они мешают играть в вертикальный футбол.

Медийно мы отработали плохо. Можно было лучше, однозначно. Можно признать это нашей ошибкой. Любая встреча со «Спартаком» должна быть анонсирована через пять минут после завершения.

– Вы – болельщик «Спартака»?

– Нет.

– Ашот Хачатурянц – болельщик «Спартака».

– Я не звонил в «Спартак», не просил нас пригласить. Это была инициатива Абаскаля, – сказал руководитель судейского комитета РФС в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!»