Каманцев о встрече судей со «Спартаком»: «Пытаемся делать то, что до нас не делали. Медийно отработали плохо – надо было объявлять через 5 минут»

Теги Спартак Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Урал Виталий Мешков Ашот Хачатурянц Павел Каманцев Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Павел Каманцев назвал ошибки, сделанные в ходе встречи арбитров со «Спартаком».

В марте Каманцев вместе с Виталием Мешковым провели закрытую встречу с тренерским штабом «Спартака». Утверждалось, что в ходе встречи был признан ряд судейских ошибок.

– Меня в какое-то время стало слишком много, стал сам себя утомлять комментариями. Нужно везде искать разумный баланс. Мне кажется, что чаще всего нас критикуют за то, что мы его не ловим. Сходили к «Спартаку» и «Ростову», не сходили к «Уралу» – говорят: «Зачем вы проводите встречи с командами?» Мы пытаемся делать то, что до нас не делали.

– У других клубов возник вопрос: «Почему Каманцев пошел к «Спартаку»?

– Например, «Крылья Советов» нас не звали. «Урал» не звал.

– Вам не кажется, что встреча со «Спартаком» – большая имиджевая ошибка? О ней не заявлял РФС, начались сливы.

– Я бы делил на две составляющие. Безусловно, встреча была полезной, дала нам дополнительное понимание: взгляд Абаскаля на судей. Не по ключевым решениям – например, по расположению судей, что они мешают играть в вертикальный футбол.

Медийно мы отработали плохо. Можно было лучше, однозначно. Можно признать это нашей ошибкой. Любая встреча со «Спартаком» должна быть анонсирована через пять минут после завершения.

– Вы – болельщик «Спартака»?

– Нет.

– Ашот Хачатурянц – болельщик «Спартака».

– Я не звонил в «Спартак», не просил нас пригласить. Это была инициатива Абаскаля, – сказал руководитель судейского комитета РФС в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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14 комментариев

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Роберт Дауни-средний
всмысле до вас не делали? А Хусаинов?
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инок
Мне одному кажется, что такие встречи это очевидное и публичное давление на судейский корпус.
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Oleg Olegov
Судьи своим расположениеи мешают играть в вертикальный футбол- это что-то новенькое)
+3
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Faust Doc
Ах эти Тарасовские вечера, самовар, ватрушки и бублики с маком, признания в любви судейской, шуршание купюр в предзакатной дымке, соловьиные трели Каманцева...
гы гы гы
+4
-3
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unreality
Ответ инок
Мне одному кажется, что такие встречи это очевидное и публичное давление на судейский корпус.
Так не кажется только болельщикам кб ) У которых всю жизнь заговоры и ошибки судей только против них.
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Мукунку хороший
Ответ инок
Мне одному кажется, что такие встречи это очевидное и публичное давление на судейский корпус.
Перекрестись..
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Caniball
Это как раз случилось после того как Мешок просто так свистнул в матче с Уралом и отобрал 2 очка.
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0
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чекушка вина
Ответ Mark Safa
Без вина ты сегодня явно не остался, раз такое сравнение сделал
вина как и вино во мне
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Olajuvon
Ответ Oleg Olegov
Судьи своим расположениеи мешают играть в вертикальный футбол- это что-то новенькое)
Вертикальный забыли зачеркнуть!
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Владислав88
Ответ инок
Мне одному кажется, что такие встречи это очевидное и публичное давление на судейский корпус.
Да конечно, это чиновгник тупо оправдывается. ничего нового не сказал, одна и та же шарманка.
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Павел Ермаков
Ответ Faust Doc
Ах эти Тарасовские вечера, самовар, ватрушки и бублики с маком, признания в любви судейской, шуршание купюр в предзакатной дымке, соловьиные трели Каманцева... гы гы гы
что то не срослось в итоге.Даже на серебро не нашуршали.)))
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