Каманцев о встрече судей со «Спартаком»: «Пытаемся делать то, что до нас не делали. Медийно отработали плохо – надо было объявлять через 5 минут»
Павел Каманцев назвал ошибки, сделанные в ходе встречи арбитров со «Спартаком».
В марте Каманцев вместе с Виталием Мешковым провели закрытую встречу с тренерским штабом «Спартака». Утверждалось, что в ходе встречи был признан ряд судейских ошибок.
– Меня в какое-то время стало слишком много, стал сам себя утомлять комментариями. Нужно везде искать разумный баланс. Мне кажется, что чаще всего нас критикуют за то, что мы его не ловим. Сходили к «Спартаку» и «Ростову», не сходили к «Уралу» – говорят: «Зачем вы проводите встречи с командами?» Мы пытаемся делать то, что до нас не делали.
– У других клубов возник вопрос: «Почему Каманцев пошел к «Спартаку»?
– Например, «Крылья Советов» нас не звали. «Урал» не звал.
– Вам не кажется, что встреча со «Спартаком» – большая имиджевая ошибка? О ней не заявлял РФС, начались сливы.
– Я бы делил на две составляющие. Безусловно, встреча была полезной, дала нам дополнительное понимание: взгляд Абаскаля на судей. Не по ключевым решениям – например, по расположению судей, что они мешают играть в вертикальный футбол.
Медийно мы отработали плохо. Можно было лучше, однозначно. Можно признать это нашей ошибкой. Любая встреча со «Спартаком» должна быть анонсирована через пять минут после завершения.
– Вы – болельщик «Спартака»?
– Нет.
– Ашот Хачатурянц – болельщик «Спартака».
– Я не звонил в «Спартак», не просил нас пригласить. Это была инициатива Абаскаля, – сказал руководитель судейского комитета РФС в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
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