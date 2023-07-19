В воскресенье, 23 июля, сыграют Барселона и Ювентус в рамках Клубных Товарищеских Матчей.

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Игра пройдет на стадионе Levi’s Stadium в Сан-Франциско.

Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Барселона – Ювентус

Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.

Барселона: все новости

Ювентус: все новости

Прогноз на матч Барселона – Ювентус