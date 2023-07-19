Где смотреть Барселона – Ювентус, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 23 июля
В воскресенье, 23 июля, сыграют Барселона и Ювентус в рамках Клубных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе Levi’s Stadium в Сан-Франциско.
- Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барселона – Ювентус
- Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.
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