Барселона — Ювентус: прогноз на товарищеский матч 23.07.2023

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Европейские команды продолжают подготовку к сезону 2023/2024. В рамках подготовки товарищеский матч сыграют «Барселона» — «Ювентус». Игра пройдет в США в городе Санта-Клара на поле стадиона «Ливайс». Начало встречи в 05:30 по московскому времени.

Сине-гранатовые получили статус фаворита матча. «Барселона» удачнее провела прошлый сезон, став чемпионом Испании. «Ювентус» завоевал право сыграть в Лиге конференций, но был отстранен от еврокубков на один сезон.

Противостояние команд насчитывает 20 игр: 8 побед «Барселоны», 6 побед «Ювентуса» и 6 ничьих. Баланс мячей 30:24 в пользу сине-гранатовых. Команды провели четыре товарищеские встречи: две победы «Барселоны» и две ничьи. Последний товарищеский матч прошел в 2022 году. Команды сыграли вничью 2:2. За испанский клуб дубль оформил Усман Дембеле, за «Ювентус» дважды забил Мойзе Кин.

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Рекомендованная ставка: Победа «Барселоны», «обе забьют — да», ТМ3,5.

Барселона

Сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании в прошлом сезоне. Команда обошла «Реал» на 10 очков. В Кубке Испании каталонцы уступили «Реалу» по сумме двух матчей, проиграв дома 0:4. В итоге «сливочные» взяли Кубок страны. К чемпионству в Ла Лиге «Барселона» добавила победу в Суперкубке. В еврокубках каталонцы провалились, заняв третье место в группе Лиги чемпионов и проиграв «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы.

В межсезонье команду покинул Серхио Бускетс, который отправился в «Интер» Майами и будет играть с Лионелем Месси. В аренду в «Жирону» ушел Торре. Из «Жироны» «Барселона» купила Ориоля Ромеу. Из выгодных продаж можно отметить уход Тринкау в «Спортинг». Главным усилением каталонского клуба стал Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити». Также был подписан защитник «Атлетика» Мартинес Иньиго.

Результаты «Барселоны» в пяти играх:

  • Товарищеский, «Виссел Кобе» — «Барселона» 0:2;
  • Ла Лига, «Сельта» — «Барселона» 2:1;
  • Ла Лига, «Барселона» — «Мальорка» 3:0;
  • Ла Лига, «Реал Вальядолид» — «Барселона» 3:1;
  • Ла Лига, «Барселона» — «Реал Сосьедад» 2:1.

В 10 последних встречах у команды 6 побед, и 4 поражения. Средняя результативность игр 3 гола за матч.

Интересные статистические факты по игре «Барселоны»:

  • «Барселона» выиграла первый тайм в 4 играх на чужом поле;
  • «Барселона» забивает в первом тайме в 4 гостевых встречах;
  • «Барселона» пропустила меньше всех в минувшем розыгрыше Ла Лиги;
  • В статусе хозяев поля «Барселона» не играет вничью в 8 встречах.

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Ювентус

По итогам прошлого сезона команда заняла седьмое место в чемпионате Италии. в 38 встречах туринцы набрали 72 очка, но были наказаны лишением 10 баллов. Если бы у команды не отобрали очки, то «Ювентус» завершил бы сезон в топ-4 Серии А. Команда квалифицировалась в еврокубки по итогам сезона, но не будет представлять Италию на международной арене в текущем сезоне. В Кубке Италии «Ювентус» дошел до полуфинала и уступил будущему обладателю трофея «Интеру». На групповой стадии Лиги чемпионов «Ювентус» одержал всего одну победу и занял третье место в квартете. В Лиге Европы черно-белые добрались до полуфинала, проиграв будущему обладателю трофея «Севилье».

«Ювентус» заработал 30 миллионов на продаже Кулусевски «Тоттенхэму». Также команду покинули Раноккья, Драгушин и Анхель Ди Мария. Последний перешел в «Бенфику». Туринцы заплатили 30 млн евро за выкуп Мойзе Кина. Такую же сумму получил «Сассуоло» за Локателли. Состав туринского клуба пополнили Милик и Тимоти Веа.

Результаты «Ювентуса» в пяти последних встречах:

  • Серия А, «Удинезе» — «Ювентус» 0:1;
  • Серия А, «Ювентус» — «Милан» 0:1;
  • Серия А, «Эмполи» — «Ювентус» 4:1;
  • Лига Европы, «Севилья» — «Ювентус» 2:1;
  • Серия А, «Ювентус» — «Кремонезе» 2:0.

В 10 последних матчах у команды четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Средняя результативность 2,2 гола за матч.

Интересные статические факты по игре «Ювентуса»:

  • В 5 из 6 матчах «Ювентус» забивает не более гола;
  • 6 из 8 гостевых игр команды прошли на ТМ2,5;
  • «Ювентус» не забивает более гола в 8 из 9 гостевых встречах.

Коэффициенты букмекеров на матч Барселона — Ювентус

Номинальные хозяева получили статус фаворита встречи.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Ювентус» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Барселоны» — 1,95;
  • Ничья — 3,95;
  • Победа «Ювентуса» — 3,50;
  • ТБ2,5 — 1,69;
  • ТМ2,5 — 2,17.

«Ювентус» только начинает подготовку к новому сезону. Команда не будет участвовать в еврокубках поэтому сможет сосредоточиться на выступлении на внутренней арене. У «Ювентуса» будет преимущество над основными конкурентами, так как «Наполи», «Милану», «Интеру» и «Лацио» предстоит сыграть в Лиге чемпионов. «Барселона» уже вернула себе чемпионский титул, но два подряд провала в Лиге чемпионов не могут радовать фанатов каталонского клуба. Команда сохранила молодых футболистов и проводит точечное усиление состава. Приход Гюндогана стал хорошим трансфером, направленным на усиление центра поля после ухода Бускетса.

В предстоящем матче сложно выбрать фаворита, так как нет информации о составах команд. Тренеры могут экспериментировать, так как это первые игры в рамках подготовки к новому сезону. Из интересных ставок можно выбрать «обе забьют — да». Последний товарищеский матч команд завершился вничью 2:2.

Где смотреть матч Барселона – Ювентус

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Барселона Испания – Ювентус Италия
Дата проведения
23 июля, 05.30, «Levi's Stadium»
Онлайн матча

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