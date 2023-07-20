Неймар о неудачах «ПСЖ» в ЛЧ: «Месси, Мбаппе и я – лучшие игроки в мире. Мы хотели выиграть все, но футбол не всегда справедлив»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Неймар сказал, что «ПСЖ» не выиграл Лигу чемпионов, так как футбол не всегда справедлив.

Парижский клуб никогда не выигрывал турнир. В последних двух сезонах клуб вылетал на стадии 1/8 финала – от «Реала» и «Баварии» соответственно. 

«У нас была очень сильная команда. Месси, Мбаппе и я – лучшие игроки в мире. Мы об этом знали, но, к сожалению, не получилось. Это было неприятно. 

Мы хотели выиграть все, но футбол не всегда справедлив», – сказал Неймар в интервью Caze TV.

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28 комментариев

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YOKODZUMA
Но потом выяснилось что в футболе нужно оборонятся, прессинговать, работать на команду....
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чекушка вина
по одиночке вы хорошие игроки , но футбол командная игра и побеждает команда
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Пользователь заблокирован
Невозможно выиграть Лч когда три нападающих тупо стоят и ждут мяч,не прессинга ничего не было у ПСЖ
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D-eisler@yandex.ru
Набабкин такой: "ну да ну да, пошел я нахер"
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Frest!
Месси понятно, Мбаппе - чемпион мира, но Неймар-то с какой стати себя в лучшие вписал?
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Los Galácticos
Ответ Theater_of_Dreams
плохому танцору вечно что то мешает
Неймар отличный акробатический танцор
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noti22
Лучшие евронеудачники в мире, скорее так
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Oleg
Ответ noti22
Ага, ещё у них на троих столько же ЛЧ, сколько у игрока из Аль-Насра)
Что то бездарь из аль насры без Реала оказался способен лишь на крах и провал везде.
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Bunyod Turgunov
Ответ Theater_of_Dreams
плохому танцору вечно что то мешает
Здесь в спортсе никто бы не отказался стать таким плохом танцором как Месси, Неймар или Мбаппе
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VERBLYUD
Ответ Vladimir Frolov
Смотрел их матчи против Сити в этой ЛЧ. Эти трое просто тусовались в районе центрального круга, Месси ходил пешком и не защищался, современный футбол такого не прощает. Странное высказывание.
Наверное, поэтому Месси самый титулованный игрок в истории?
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Theater_of_Dreams
плохому танцору вечно что то мешает
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Little-lawyer
Ответ YOKODZUMA
Но потом выяснилось что в футболе нужно оборонятся, прессинговать, работать на команду....
Неймар времён Барселоны так и играл кстати. Другое дело что он явно снизил требования к себе после перехода в ПСЖ.
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zzzeeerrrooo
Ответ заблокированному пользователю
Невозможно выиграть Лч когда три нападающих тупо стоят и ждут мяч,не прессинга ничего не было у ПСЖ
можно , но для этого необходимо забрать мяч у соперника
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Lionel Andres Messi 10
Ответ заблокированному пользователю
Невозможно выиграть Лч когда три нападающих тупо стоят и ждут мяч,не прессинга ничего не было у ПСЖ
По правде говоря, Неймар ещё более-менее старался ради партнёров.
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Theater_of_Dreams
Ответ Bunyod Turgunov
Здесь в спортсе никто бы не отказался стать таким плохом танцором как Месси, Неймар или Мбаппе
я о Неймаре, который вечно на что то жалуется
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kwinto88
Плакса по жизни
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Jahongir Kodirov
Мда отмазки да отмаз и где прессинг наконец (если что не хейт)
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Dario Alexys
Когда 36летний Модрич носится в центре поля за троих это как раз справедливо, что команда с ним потом и выигрывает
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Невский баклан
Особенно ты Неймар)))
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Direct free kick
Комментарий удален модератором
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
"Но ещё больше я хотел тусить на ДР сестры каждый год!"
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