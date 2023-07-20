Неймар о неудачах «ПСЖ» в ЛЧ: «Месси, Мбаппе и я – лучшие игроки в мире. Мы хотели выиграть все, но футбол не всегда справедлив»

Неймар сказал, что «ПСЖ» не выиграл Лигу чемпионов, так как футбол не всегда справедлив.

Парижский клуб никогда не выигрывал турнир. В последних двух сезонах клуб вылетал на стадии 1/8 финала – от «Реала» и «Баварии» соответственно.

«У нас была очень сильная команда. Месси, и я – лучшие игроки в мире. Мы об этом знали, но, к сожалению, не получилось. Это было неприятно.

Мы хотели выиграть все, но футбол не всегда справедлив», – сказал в интервью Caze TV.