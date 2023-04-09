Де Лигт о «Ман Сити»: «Очень сильная команда. Важно делать все вместе – так «Бавария» оборонялась против Месси, Мбаппе и Неймара»
Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от игры «Баварии» против «Ман Сити» в Лиге чемпионов
«Манчестер Сити» – очень сильная команда, там много качественных игроков. В предстоящей игре будет важно делать все вместе – так мы оборонялись против «ПСЖ», против Мбаппе, Месси и Неймара. Сложно выигрывать всегда борьбу один в один против таких футболистов. Но если мы сыграем с умом и будем действовать сообща, то все возможно.
Я люблю играть в девять вечера – на подготовку есть целый день. В ходе дня я стараюсь расслабиться, потому что вечером нужно вложить всю энергию, чтобы провести хороший матч», – сказал де Лигт.
Также защитник «Баварии» вспомнил, как вынес мяч с линии ворот в игре с «ПСЖ».
«Это был важный момент игры. Важнее всего было действовать на опережение. Я увидел, что у Яна [Зоммера] есть небольшие проблемы, и побежал к воротам, чтобы успеть к мячу. После этого действия я почувствовал энергию всего стадиона.
Мы не пропустили в семи матчах [Лиги чемпионов] и одержали восемь побед. Теперь мы сыграем против еще одной очень сильной команды. Надеюсь, мы сможем продолжить эту серию», – сказал де Лигт в интервью клубному телевидению.
«Бавария» сыграет против «Манчестер Сити» в гостях во вторник, 11 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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