Де Лигт о «Ман Сити»: «Очень сильная команда. Важно делать все вместе – так «Бавария» оборонялась против Месси, Мбаппе и Неймара»

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Ян Зоммер Килиан Мбаппе Маттейс де Лигт Футбол

Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от игры «Баварии» против «Ман Сити» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» – очень сильная команда, там много качественных игроков. В предстоящей игре будет важно делать все вместе – так мы оборонялись против «ПСЖ», против Мбаппе, Месси и Неймара. Сложно выигрывать всегда борьбу один в один против таких футболистов. Но если мы сыграем с умом и будем действовать сообща, то все возможно.

Я люблю играть в девять вечера – на подготовку есть целый день. В ходе дня я стараюсь расслабиться, потому что вечером нужно вложить всю энергию, чтобы провести хороший матч», – сказал де Лигт.

Также защитник «Баварии» вспомнил, как вынес мяч с линии ворот в игре с «ПСЖ».

«Это был важный момент игры. Важнее всего было действовать на опережение. Я увидел, что у Яна [Зоммера] есть небольшие проблемы, и побежал к воротам, чтобы успеть к мячу. После этого действия я почувствовал энергию всего стадиона.

Мы не пропустили в семи матчах [Лиги чемпионов] и одержали восемь побед. Теперь мы сыграем против еще одной очень сильной команды. Надеюсь, мы сможем продолжить эту серию», – сказал де Лигт в интервью клубному телевидению.

«Бавария» сыграет против «Манчестер Сити» в гостях во вторник, 11 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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12 комментариев

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Jor Hakobyan
Де Лигт и Упамекано это большая стена. Классные защитники. Будет нелегко для Сити. Но первый матч думаю победит Сити на разницу минимальных голов
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DolJun
Ответ Артур Мкртычян
ты лично Пепа так ненавидишь? за что.
ненавижу? а в чем тут проявилась моя "ненависть" по-твоему? разве я не правду написал?
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Jor Hakobyan
Ответ S H A R K
Удачи Баварии. Боруссии победа Баварии важна)
Будем сосредоточиться на ЛЧ и шансы БД в БЛ будет больше)))
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-2
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AF007
Ответ Артур Мкртычян
ты лично Пепа так ненавидишь? за что.
https://www.youtube.com/watch?v=j3zSZoutXgY
0
0
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AnMe
Ответ Артур Мкртычян
у псж вся игра на мбаппе и Месси строиться. их закрыть было легко. Сити гораздо разнообразнее. и центр поля мощнее у сити. Но надо признать что скамейка у Баварии сейчас отличная. у сити уже нет той скамейки что раньше.
Согласен.
0
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Vlad
Ответ Артур Мкртычян
ты лично Пепа так ненавидишь? за что.
за то что в 2019 пеп разгромил челси 6:0
+6
0
+6
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Артур Мкртычян
Ответ DolJun
если физрук даже с читом в виде холанда не возьмет лч - то шейхи просто обязаны его отравить экономом до каталонии в помощники топарю чави, ибо это и есть его реальный уровень
ты лично Пепа так ненавидишь? за что.
+7
-2
+5
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Артур Мкртычян
Ответ Барсик Юрана
Мбапе сожрал полностью
у псж вся игра на мбаппе и Месси строиться. их закрыть было легко. Сити гораздо разнообразнее. и центр поля мощнее у сити. Но надо признать что скамейка у Баварии сейчас отличная. у сити уже нет той скамейки что раньше.
+1
0
+1
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S H A R K
Удачи Баварии. Боруссии победа Баварии важна)
+2
-3
-1
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Барсик Юрана
Мбапе сожрал полностью
+2
-2
0
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DolJun
если физрук даже с читом в виде холанда не возьмет лч - то шейхи просто обязаны его отравить экономом до каталонии в помощники топарю чави, ибо это и есть его реальный уровень
+3
-7
-4
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deutschmann 73
Удачи, Матс!
+1
-3
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