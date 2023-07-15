Давид Трезеге: «ПСЖ», жаждущий выиграть ЛЧ, больше искал звезд, чем смотрел на то, что они способны предложить. Но подход радикально изменился – начиная с решения по Месси»

Теги ПСЖ Давид Трезеге Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Давид Трезеге выразил недовольство трансферной политикой «ПСЖ» в прежние годы.

«ПСЖ», явно жаждущий победы в Лиге чемпионов, последние 10 лет больше искал звезд, чем смотрел на то, что они способны предложить. Но победу в этом турнире приносят не только имена, но и другие факторы.

Сейчас же клуб радикально изменил свой подход – начиная с решения о судьбе Месси. Говорят, что Мбаппе и Неймар тоже могут быть проданы. Стратегия изменилась, теперь «ПСЖ» больше сосредоточен на футболе, чем на остальном, и возглавляет команду Луис Энрике – очень талантливый тренер, который хорошо работает с молодежью», – сказал экс-форвард сборной Франции в эфире ESPN.

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15 комментариев

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blaugrano
Какое решение по Месси? Уйти из ПСЖ - личный выбор Лео. Шейхи с удовольствием бы его продлили.
+7
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+4
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Velirpa
"Сейчас же клуб радикально изменил свой подход – начиная с решения о судьбе Месси"
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ждём исповедь Месси на России-1 в передаче Бориса Корчевникова.
+1
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Overkiller
А, так это ПСЖ так САМ решил???
Хм, у них тоже пропаганда полным ходом работает )))
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mqh9pzrxgf
Ответ Tristan...
Ответ пользователю Роман - Продолжу логику - последний раз, когда они играли 11-ом, проиграли чемпионат. А в 10-ом взяли два чемпионства...
А че не говоришь про финал лч в таком ключе?)
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Имя Фамилия
Ответ Tristan...
Сколько раз ПСЖ проходил Баварию и Реал до прихода Месси? Это тебе не с Роналду в составе регулярно вылетать от Аяксов, Лионов и Порту... С сеткой 19/20 ПСЖ и с Месси в составе до финала бы дошли...
За пару месяцев до его прихода проходили и баварию, и самого калича меси. И делали это полурезервным составом без предсезонки.
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Tristan...
Ответ Имя Фамилия
За пару месяцев до его прихода проходили и баварию, и самого калича меси. И делали это полурезервным составом без предсезонки.
Помню те отскоки с Баварией. Я хоть и поддерживал ПСЖ в том противостоянии, но прошли они мюнхенцев с большой долей везения, о чём говорит и статистика. А до этого вылетали, если не ошибаюсь, от Реала 2 раза, Баварии 1 (финал 19/20, в котором уже ПСЖ выглядел лучше Баварии).
Я бы удивился, если бы ПСЖ не прошли ту Барсу. Мне уже после жребия всё было ясно. Хотя в ответной игре ПСЖ расслабились и у Барсы было достаточно моментов, чтоб сравнять игру
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mqh9pzrxgf
Ответ Tristan...
Сколько раз ПСЖ проходил Баварию и Реал до прихода Месси? Это тебе не с Роналду в составе регулярно вылетать от Аяксов, Лионов и Порту... С сеткой 19/20 ПСЖ и с Месси в составе до финала бы дошли...
Могу тем же самым парировать)
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Имя Фамилия
Ответ Tristan...
Помню те отскоки с Баварией. Я хоть и поддерживал ПСЖ в том противостоянии, но прошли они мюнхенцев с большой долей везения, о чём говорит и статистика. А до этого вылетали, если не ошибаюсь, от Реала 2 раза, Баварии 1 (финал 19/20, в котором уже ПСЖ выглядел лучше Баварии). Я бы удивился, если бы ПСЖ не прошли ту Барсу. Мне уже после жребия всё было ясно. Хотя в ответной игре ПСЖ расслабились и у Барсы было достаточно моментов, чтоб сравнять игру
Жалкое зрелище. Отскок это те две баранки престижа, которые бчк заковыряла перед 8:2. А ПСЖ отвозил что барсу на спотифае, что баварию на радужной арене, и пивоварне ещё повезло не пропустить 5-6 голов в ответке.
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Роман
Ответ blaugrano
Какое решение по Месси? Уйти из ПСЖ - личный выбор Лео. Шейхи с удовольствием бы его продлили.
французский манямир, они не готовы это понимать
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mqh9pzrxgf
Ответ blaugrano
Какое решение по Месси? Уйти из ПСЖ - личный выбор Лео. Шейхи с удовольствием бы его продлили.
Они могли сохранить если поддерживали нормально его, они сделали выбор в пользу мбаппе, делая из него лучшего из лучших
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