Давид Трезеге: «ПСЖ», жаждущий выиграть ЛЧ, больше искал звезд, чем смотрел на то, что они способны предложить. Но подход радикально изменился – начиная с решения по Месси»

Давид Трезеге выразил недовольство трансферной политикой «ПСЖ» в прежние годы.

«ПСЖ», явно жаждущий победы в чемпионов, последние 10 лет больше искал звезд, чем смотрел на то, что они способны предложить. Но победу в этом турнире приносят не только имена, но и другие факторы.

Сейчас же клуб радикально изменил свой подход – начиная с решения о судьбе . Говорят, что и тоже могут быть проданы. Стратегия изменилась, теперь « » больше сосредоточен на футболе, чем на остальном, и возглавляет команду Луис Энрике – очень талантливый тренер, который хорошо работает с молодежью», – сказал экс-форвард сборной Франции в эфире ESPN.