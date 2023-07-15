Давид Трезеге: «ПСЖ», жаждущий выиграть ЛЧ, больше искал звезд, чем смотрел на то, что они способны предложить. Но подход радикально изменился – начиная с решения по Месси»
Давид Трезеге выразил недовольство трансферной политикой «ПСЖ» в прежние годы.
«ПСЖ», явно жаждущий победы в Лиге чемпионов, последние 10 лет больше искал звезд, чем смотрел на то, что они способны предложить. Но победу в этом турнире приносят не только имена, но и другие факторы.
Сейчас же клуб радикально изменил свой подход – начиная с решения о судьбе Месси. Говорят, что Мбаппе и Неймар тоже могут быть проданы. Стратегия изменилась, теперь «ПСЖ» больше сосредоточен на футболе, чем на остальном, и возглавляет команду Луис Энрике – очень талантливый тренер, который хорошо работает с молодежью», – сказал экс-форвард сборной Франции в эфире ESPN.
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ждём исповедь Месси на России-1 в передаче Бориса Корчевникова.
Хм, у них тоже пропаганда полным ходом работает )))
Я бы удивился, если бы ПСЖ не прошли ту Барсу. Мне уже после жребия всё было ясно. Хотя в ответной игре ПСЖ расслабились и у Барсы было достаточно моментов, чтоб сравнять игру