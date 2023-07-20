Петржела о Малкоме: «В Саудовскую Аравию зовут игроков из топ-клубов, «Зенит» не исключение. Его уход не станет проблемой»

Властимил Петржела считает, что уход Малкома не станет проблемой для «Зенита».

Сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет саудовский « ».

«Я совсем не удивлюсь, если Малком уйдет из «Зенита» этим летом. Раз позвали в Саудовскую Аравию. Это предложение достойно, чтобы как минимум рассмотреть его. Туда зовут сейчас игроков из всех топ-клубов: «Зенит» не исключение.

Уверен, что его уход не станет проблемой для команды. В «Зените» сейчас множество классных футболистов, которые легко смогут заменить его», – сказал бывший главный тренер « ».

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