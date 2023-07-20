Петржела о Малкоме: «В Саудовскую Аравию зовут игроков из топ-клубов, «Зенит» не исключение. Его уход не станет проблемой»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Чемпионат.com Футбол

Властимил Петржела считает, что уход Малкома не станет проблемой для «Зенита».

Сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет саудовский «Аль-Хилаль».

«Я совсем не удивлюсь, если Малком уйдет из «Зенита» этим летом. Раз позвали в Саудовскую Аравию. Это предложение достойно, чтобы как минимум рассмотреть его. Туда зовут сейчас игроков из всех топ-клубов: «Зенит» не исключение.

Уверен, что его уход не станет проблемой для команды. В «Зените» сейчас множество классных футболистов, которые легко смогут заменить его», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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14 комментариев

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Mihail0910
Зенит топ клуб? Имея в своём активе 0 побед из 19 на выезде в Еврокубках, смешно
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Алексей Ненахов
17 июня, 16:54
Властимил Петржела: «Зенит» не европейский топ-клуб, никогда им не был и вряд ли станет»
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T622222
А вот станет его результативность никто из действующих не способен повторить
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Kanan Jarrus
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Kanan Jarrus
страшно представить, какое предложение саудиты готовят игрокам великого брюгге
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munhin
не ведитесь, это нейросеть ))
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Savardus
Петржела работал в таких клубах как Земплин, Виктория Жижжов, Баник, Граффин, Фастлив, Сигма.

На фоне этих мастодонтов Зенит действительно топ, да
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Ри чмонд)
Зениту до европейского топа, как до Китая....пешком) А уход Малкома и Вендела для них сродни катастрофе
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Алексей Ненахов
Ответ Mihail0910
Зенит топ клуб? Имея в своём активе 0 побед из 19 на выезде в Еврокубках, смешно
Да он бредит вечно )

https://www.sports.ru/football/1115234756-vlastimil-petrzhela-zenit-ne-evropejskij-top-klub-nikogda-im-ne-byl-i-.html?sl=1
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Mark Safa
Ответ Kanan Jarrus
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Не, бочку с нефти
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