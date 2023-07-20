Петржела о Малкоме: «В Саудовскую Аравию зовут игроков из топ-клубов, «Зенит» не исключение. Его уход не станет проблемой»
Властимил Петржела считает, что уход Малкома не станет проблемой для «Зенита».
Сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет саудовский «Аль-Хилаль».
«Я совсем не удивлюсь, если Малком уйдет из «Зенита» этим летом. Раз позвали в Саудовскую Аравию. Это предложение достойно, чтобы как минимум рассмотреть его. Туда зовут сейчас игроков из всех топ-клубов: «Зенит» не исключение.
Уверен, что его уход не станет проблемой для команды. В «Зените» сейчас множество классных футболистов, которые легко смогут заменить его», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Малком близок к «Аль-Хилалю»: дают минимум 50 млн – дороже из России уезжал только Халк
Властимил Петржела: «Зенит» не европейский топ-клуб, никогда им не был и вряд ли станет»
На фоне этих мастодонтов Зенит действительно топ, да
https://www.sports.ru/football/1115234756-vlastimil-petrzhela-zenit-ne-evropejskij-top-klub-nikogda-im-ne-byl-i-.html?sl=1