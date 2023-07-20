Агент Барбоза о Малкоме и «Аль-Хилале»: «Вряд ли он получит приглашение в сборную Бразилии из Саудовской Аравии»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Паулу Барбоза Малком Футбол

Паулу Барбоза считает, что Малком останется без сборной в случае перехода в «Аль-Хилаль».

«Малком – это ключевой игрок «Зенита», его уход будет огромной потерей. Не факт, что на рынке можно будет найти игрока такого же уровня, который адаптирован к российскому футболу.

С другой стороны, если Малком примет предложение, то, скорее всего, попрощается со сборной Бразилии. Вряд ли он получит приглашение в сборную из Саудовской Аравии», – сказал футбольный агент.

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13 комментариев

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xamer 9
Ответ Раиль Гайнетдинов
Из России точно вызовут
Вообще то в июне этого года он дебютировал в сборной. Так что вызывают, не переживайте
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Алексей Ненахов
Ответ Stanislav Cherchesov
В Бразилии и так много топ игроков, тем более в нападении. Винисиус, Неймар и Родриго например. Барселона продала Малкома потому что у него есть хронические травмы, которые не дадут эффективно и долго играть в Европе на топ уровне. Нужно ехать в Саудовскую Аравию, либо дальше собирать трофеи в Зените.
Стас , ну как так то ? Вчера так жидко обосрался?
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Stanislav Cherchesov
В Бразилии и так много топ игроков, тем более в нападении. Винисиус, Неймар и Родриго например. Барселона продала Малкома потому что у него есть хронические травмы, которые не дадут эффективно и долго играть в Европе на топ уровне. Нужно ехать в Саудовскую Аравию, либо дальше собирать трофеи в Зените.
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Раиль Гайнетдинов
Из России точно вызовут
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Игорь М.
Кришти из СА в сборную получил абонемент)
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al
стараниями агентов в сборные часто вызывают игроков, что бы засветить их, поднять ценик и потом выгодно пристроить.
играя в Аравии игрок уже выгодно пристроен и в сборную, очевидно, ему не надо.
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Кашшай Чакырович
Да ладно ,это уже через три месяца лучшая лига мира ,а уровень европейских чемпионатов упал ,по словам одного пешехода )))
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Alexander Tryapyshko
А то он там прям завсегдатай
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Чёрный тюльпан
Да какая ему разница? 18 мультов в год платят. Вон Оскара вызывали в сборную, а потом он в Китай укатил за большими бабками тоже по молодняку, причём не РПЛ, а из Челси. Бразильские футболисты часто из бедняков, поэтому когда им предлагают большие деньги, то дважды они не думают, потому что хотят обеспечить комфортную жизнь не только себе, но и родным, чтобы забыть о фавелах, как о страшном сне.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Рим Мухаметшин
Думаю, что Саудовская лига будет сильнее РПЛ. Это чудо, что бразильца из РПЛ в сборную взяли
Чудо чУдное.
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Роман
Ответ Алексей Ненахов
Стас , ну как так то ? Вчера так жидко обосрался?
Не обосрался, а использовал отступление для перегруппировки
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