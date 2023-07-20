Агент Барбоза о Малкоме и «Аль-Хилале»: «Вряд ли он получит приглашение в сборную Бразилии из Саудовской Аравии»

Паулу Барбоза считает, что Малком останется без сборной в случае перехода в «Аль-Хилаль».

«Малком – это ключевой игрок « », его уход будет огромной потерей. Не факт, что на рынке можно будет найти игрока такого же уровня, который адаптирован к российскому футболу.

С другой стороны, если примет предложение, то, скорее всего, попрощается со сборной . Вряд ли он получит приглашение в сборную из Саудовской Аравии», – сказал футбольный агент.