Агент Барбоза о Малкоме и «Аль-Хилале»: «Вряд ли он получит приглашение в сборную Бразилии из Саудовской Аравии»
Паулу Барбоза считает, что Малком останется без сборной в случае перехода в «Аль-Хилаль».
«Малком – это ключевой игрок «Зенита», его уход будет огромной потерей. Не факт, что на рынке можно будет найти игрока такого же уровня, который адаптирован к российскому футболу.
С другой стороны, если Малком примет предложение, то, скорее всего, попрощается со сборной Бразилии. Вряд ли он получит приглашение в сборную из Саудовской Аравии», – сказал футбольный агент.
играя в Аравии игрок уже выгодно пристроен и в сборную, очевидно, ему не надо.