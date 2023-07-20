Игонин о «Зените»: «Если Малком и Клаудиньо уйдут, их места займут Сергеев и Мостовой. Это не отразится на результатах»

Теги Зенит Алексей Игонин премьер-лига Россия Малком Андрей Мостовой Клаудиньо Иван Сергеев Ду Кейрос Футбол

Алексей Игонин считает, что «Зенит» справится с возможным уходом Малкома и Клаудиньо.

«Трансферное окно — это время, когда в медиапространстве появляется очень много инсайдов и слухов. И самое главное в такой момент — не поддаваться панике.

Отсюда и вытекает трансферная политика «Зенита» — и сразу виден ответ на вопрос, зачем клубу так много футболистов. Замена у нас всегда есть.

Если все-таки уедет Малком, то на его место всегда может рассчитывать Сергеев, который неоднократно доказывал, что он соответствует чемпионскому уровню «Зенита».

На позицию Клаудиньо уже очень давно претендует Мостовой, а это, между прочим, игрок сборной России. Также клуб подписал молодого бразильца Кейроса. Так что заменить ушедших звезд мы можем легко.

В этом плане селекционный отдел петербургского клуба работает блестяще. И уход, пусть и системообразующих игроков, никак не отразится на результатах клуба в будущем сезоне», — сказал экс-игрок «3енита».

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36 комментариев

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Caniball
Не отразится на результате если Кейрос, Сергеев и Мостовой одновременно втроем будут выходить вместо двух: Клаудиньо и Малкома. В противном случае - отразится в худшую сторону.
+20
-2
+18
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Евгений Квасников
ну очень спорный момент. все таки уровень немного разный. имхо-их будет тяжело заменить теми кто есть в составе
+10
0
+10
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Dr.Hapot
От создателей: «санкции нам только на пользу»!
+6
-1
+5
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Groznyi2024
Если Фольксваген уйдёт, его место займёт Москвич, это не отразится на качестве. Хотя, постойте.
+4
0
+4
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Caniball
Не отразится на результате если Кейрос, Сергеев и Мостовой одновременно втроем будут выходить вместо двух: Клаудиньо и Малкома. В противном случае - отразится в худшую сторону.
Даже так отразится
+3
0
+3
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Юра Зыков
Что за бред?)
По финкционалу это разные игроки,интересно как это Сергеев который деревяный с ног до головы может заменить Малкома ?
Или Мостовой типичный бегунок который бежит словно по рельсам,способен заменить Клаудиньо?)
Ду Кейрос это вообще не замена Венделу,не рыбо не мясо если честно,и кто смотрит чемпионат Бразилии может подтвердить что Ду кейрос вообще не разу не 8,типичная 6)
+3
0
+3
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al
какая-то глупость перевранная.
почему на замену уходящим рассматриваются игроки, играющие на других позиях?
+1
0
+1
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авт линия
Это не беда, если они уйдут, Семак тут же ,,воспитает,, новых бразильцев, он же супертоенер🤣🤣
+2
-1
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Назар Игорь
Малком это потеря которую в ближайшее время не восполнить, а вот Клаудиньо давно уже нестабилен и капризен.
+1
0
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kastetyshka
Если не отразится - почему было раньше не продать Малкома и Клаудиньо, и вообще для чего было тогда их покупать?) Смешно)
+1
0
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Сергей Жарковский
Думаю что при уходе Малкома Зенит теряет в нападении, но это не критично, скамейка у клуба хорошая и его есть кем заменить! Ваня Сергеев должен прибавить!👍
+1
0
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Mark Safa
Если Малком или клаудиньо уйдут, то на их место придет Педро или кто нибудь еще, делов то ….
+1
0
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Arnoldinho
Судя по заголовку, им можно играть и в 12 человек)
+4
-3
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artem saribekyan
Ответ Mrmaikl
Для купленного рпл и так сойдет
Обосрать РПЛ обязательно?
+1
-1
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ zyba50@mail.ru
Игонин , то что ты говоришь , наверное от соперника Зенита можно было услышать , Сергеев и Мостовой заменят Малкома и Клаудиньо , наверное выйти на поле вместо Бразил реально , но равноценно заменить , это может присниться в кошмарном сне , как у тебя по ночам все в порядке
Семак их замотивирует и будет всё ОК.
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Spartakus1984
Это не отразится на результатах(с) Очевидно,что отразится.
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Сергей Сурков
Ответ D17*MAD
Было бы интересно посмотреть, на Мостового и Сергеева, как игроков старта. Тут совсем другая ответственность и давление на результат.
одно дело выходить на замену и быть вторым номером ,другое дела давать результат ,это разные вещи
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Игорь М.
Ответ Сергей Жарковский
Думаю что при уходе Малкома Зенит теряет в нападении, но это не критично, скамейка у клуба хорошая и его есть кем заменить! Ваня Сергеев должен прибавить!👍
скамейка плохая
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Новокули26
Малком и Клаудиньо на три выше них.Если Малком,Клаудиньо и Вендел уйдут,Зениту не видать чемпионства!
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SCR
"... никак не отразится на результатах клуба в будущем сезоне". И добавил - Верю в гений Сергей Богданыча, Семак форева!!! )
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Ри чмонд)
она....никакой разницы😁😁😁
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zyba50@mail.ru
Игонин , то что ты говоришь , наверное от соперника Зенита можно было услышать , Сергеев и Мостовой заменят Малкома и Клаудиньо , наверное выйти на поле вместо Бразил реально , но равноценно заменить , это может присниться в кошмарном сне , как у тебя по ночам все в порядке
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Mixos Demid
Конечно)))
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Demetrio-77
Двух опытных мастеровитых россиян не так то и просто заменить сейчас в наше беспокойное время.
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Spartakus1984
Ответ Юра Зыков
Что за бред?) По финкционалу это разные игроки,интересно как это Сергеев который деревяный с ног до головы может заменить Малкома ? Или Мостовой типичный бегунок который бежит словно по рельсам,способен заменить Клаудиньо?) Ду Кейрос это вообще не замена Венделу,не рыбо не мясо если честно,и кто смотрит чемпионат Бразилии может подтвердить что Ду кейрос вообще не разу не 8,типичная 6)
А Кузяева кем заменить?
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