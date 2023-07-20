Игонин о «Зените»: «Если Малком и Клаудиньо уйдут, их места займут Сергеев и Мостовой. Это не отразится на результатах»
Алексей Игонин считает, что «Зенит» справится с возможным уходом Малкома и Клаудиньо.
«Трансферное окно — это время, когда в медиапространстве появляется очень много инсайдов и слухов. И самое главное в такой момент — не поддаваться панике.
Отсюда и вытекает трансферная политика «Зенита» — и сразу виден ответ на вопрос, зачем клубу так много футболистов. Замена у нас всегда есть.
Если все-таки уедет Малком, то на его место всегда может рассчитывать Сергеев, который неоднократно доказывал, что он соответствует чемпионскому уровню «Зенита».
На позицию Клаудиньо уже очень давно претендует Мостовой, а это, между прочим, игрок сборной России. Также клуб подписал молодого бразильца Кейроса. Так что заменить ушедших звезд мы можем легко.
В этом плане селекционный отдел петербургского клуба работает блестяще. И уход, пусть и системообразующих игроков, никак не отразится на результатах клуба в будущем сезоне», — сказал экс-игрок «3енита».
По финкционалу это разные игроки,интересно как это Сергеев который деревяный с ног до головы может заменить Малкома ?
Или Мостовой типичный бегунок который бежит словно по рельсам,способен заменить Клаудиньо?)
Ду Кейрос это вообще не замена Венделу,не рыбо не мясо если честно,и кто смотрит чемпионат Бразилии может подтвердить что Ду кейрос вообще не разу не 8,типичная 6)
почему на замену уходящим рассматриваются игроки, играющие на других позиях?