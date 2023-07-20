Игонин о «Зените»: «Если Малком и Клаудиньо уйдут, их места займут Сергеев и Мостовой. Это не отразится на результатах»

Алексей Игонин считает, что «Зенит» справится с возможным уходом Малкома и Клаудиньо.

«Трансферное окно — это время, когда в медиапространстве появляется очень много инсайдов и слухов. И самое главное в такой момент — не поддаваться панике.

Отсюда и вытекает трансферная политика «Зенита» — и сразу виден ответ на вопрос, зачем клубу так много футболистов. Замена у нас всегда есть.

Если все-таки уедет , то на его место всегда может рассчитывать , который неоднократно доказывал, что он соответствует чемпионскому уровню « ».

На позицию уже очень давно претендует , а это, между прочим, игрок сборной России. Также клуб подписал молодого бразильца Кейроса. Так что заменить ушедших звезд мы можем легко.

В этом плане селекционный отдел петербургского клуба работает блестяще. И уход, пусть и системообразующих игроков, никак не отразится на результатах клуба в будущем сезоне», — сказал экс-игрок «3енита».