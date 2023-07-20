Депутат Терюшков: «Ультрас своими действиями подтверждают правильность введения Fan ID»

Роман Терюшков поддержал введение Fan ID в Мир РПЛ.

Депутат Госдумы РФ высказался после товарищеского матча « » с «Нефтчи» (2:0), который прерывался из-за пиротехнического шоу фанатов красно-белых.

«Расстановка сил в футболе сложилась явно не в пользу вида спорта. Футболисты с мячом стали лишь аккомпанементом праздника для фанатов. Именно фанаты определяют, когда салют, когда оскорбительные кричалки, а когда перерыв.

Организаторы турниров сталкиваются с непосильной задачей устроения праздника без ультрас, никак не потянуть. Вот и выходит, что добропорядочные болельщики и сами футболисты находятся в заложниках у яростных поклонников-нарушителей.

Давление, влияние, сила, побуждение, принуждение, преступление — вот действующие установки современной культуры боления для ультрас. Образованным и воспитанным гражданам вряд ли придет в голову проносить файер на трибуну, согласитесь. Им элементарно будут мешать нравственные установки, законодательных ограничений для таких категорий граждан не требуется.

Ультрас же находятся в постоянном и активном поиске встреч с Fan ID, подтверждая правильность введения системы идентификации зрителей для безопасности на стадионах», — сказал Терюшков.