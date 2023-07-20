Депутат Терюшков: «Ультрас своими действиями подтверждают правильность введения Fan ID»

Теги Спартак происшествия болельщики Роман Терюшков Fan ID Футбол

Роман Терюшков поддержал введение Fan ID в Мир РПЛ.

Депутат Госдумы РФ высказался после товарищеского матча «Спартака» с «Нефтчи» (2:0), который прерывался из-за пиротехнического шоу фанатов красно-белых.

«Расстановка сил в футболе сложилась явно не в пользу вида спорта. Футболисты с мячом стали лишь аккомпанементом праздника для фанатов. Именно фанаты определяют, когда салют, когда оскорбительные кричалки, а когда перерыв.

Организаторы турниров сталкиваются с непосильной задачей устроения праздника без ультрас, никак не потянуть. Вот и выходит, что добропорядочные болельщики и сами футболисты находятся в заложниках у яростных поклонников-нарушителей.

Давление, влияние, сила, побуждение, принуждение, преступление — вот действующие установки современной культуры боления для ультрас. Образованным и воспитанным гражданам вряд ли придет в голову проносить файер на трибуну, согласитесь. Им элементарно будут мешать нравственные установки, законодательных ограничений для таких категорий граждан не требуется.

Ультрас же находятся в постоянном и активном поиске встреч с Fan ID, подтверждая правильность введения системы идентификации зрителей для безопасности на стадионах», — сказал Терюшков.

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16 комментариев

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Oleg Olegov
"Расстановка сил в футболе сложилась явно не в пользу вида спорта. Футболисты с мячом стали лишь аккомпанементом праздника для фанатов. Именно фанаты определяют, когда салют, когда оскорбительные кричалки, а когда перерыв"

Все это похоже на заметки из Советского Спорта 30-х. Такой же стиль, такая же подача, такой же слог, такое же лизоблюдство.
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Alexander Tryapyshko
Как же хорошо, что есть такие депутаты, которые прекрасно разбираются во всех вопросах и имеют настолько выверенную причинно-следственную связь!
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Алексей Ненахов
Футбол с фанатами это было лучшее что произошло с нашим футболом за последний год
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Игорь Пичугин
Терешков! Ты когда себе сделаешь без всякого фан, а просто Уйди!?
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Mark Safa
Ответ Луизао фром мексика
Правильно говорит терюшков, нужна безопасности на трибунах
Готов терюшвока отправить в Мексику в подарочной упаковке, ну думаю Мексиканцам он вряд ли нужен
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Mark Safa
Ответ Eugene88
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Терюшков : «Отрубишь одну голову, две другие займут её место», 😈
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Питер Пэн
Ответ Oleg Olegov
"Расстановка сил в футболе сложилась явно не в пользу вида спорта. Футболисты с мячом стали лишь аккомпанементом праздника для фанатов. Именно фанаты определяют, когда салют, когда оскорбительные кричалки, а когда перерыв" Все это похоже на заметки из Советского Спорта 30-х. Такой же стиль, такая же подача, такой же слог, такое же лизоблюдство.
Дык и у власти кто? Теже чекисты Всякий день про очередных обнаруженных шпиенов сообщают. Надеюсь, сам Терюшков попадет под раздачу и станет условным тайваньским или камбоджийским резидентом
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Mark Safa
Ответ Сергей Сурков
кто ответит за убийство Российского футбола?
Те же люди которые должны ответить за убийство России 🤷🏽‍♂️
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Eugene88
Комментарий удален модератором
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Док163
Что и следовало доказать. Сашу взял это себе в оправдание
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Сергей Сурков
кто ответит за убийство Российского футбола?
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vik444
То что сейчас происходит на Украине началось как раз с фанатского движения и понятно почему в России за них взялись и делать это надо было намного раньше и крепче. С ними сейчас сюсюкаются как с малыми детьми.
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Артём Дзюба
Терюшков является ярким примером необходимости введения депутат-уйди. Ни одному добропорядочному человеку даже десятой части его мыслей в голову прийти не может. Я уж не говорю о том, что бы эти мысли транслировать в массы
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JENNINGS
Ответ Луизао фром мексика
Правильно говорит терюшков, нужна безопасности на трибунах
Что не так было с безопасностью до введения фай уйди?
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Алекс Мелкумян
Ответ Eugene88
Комментарий удален модератором
Та о чем ты, Зарема вообще в футболе больше не работает, но новостей про нее меньше не стало
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Артём Дзюба
Ответ Питер Пэн
Дык и у власти кто? Теже чекисты Всякий день про очередных обнаруженных шпиенов сообщают. Надеюсь, сам Терюшков попадет под раздачу и станет условным тайваньским или камбоджийским резидентом
Шо, опять «совки»? Это уже на болезнь похоже
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