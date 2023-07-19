Марез близок к переходу из «Ман Сити» в «Аль-Ахли». Трансфер за 35 млн евро могут оформить в течение суток
Рияд Марез близок к переходу в Саудовскую Аравию.
«Аль-Ахли» и «Манчестер Сити» близки к тому, чтобы устно согласовать трансфер вингера за 35 миллионов евро. Сделка может быть оформлена в течение суток.
Сам футболист уже согласовал с саудовским клубом условия личного контракта, который будет рассчитан на 3 года.
Марез выступает за «горожан» с 2018 года. Статистику 32-летнего алжирца можно найти здесь.
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