Марез близок к переходу из «Ман Сити» в «Аль-Ахли». Трансфер за 35 млн евро могут оформить в течение суток

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рияд Марез Футбол

Рияд Марез близок к переходу в Саудовскую Аравию.

«Аль-Ахли» и «Манчестер Сити» близки к тому, чтобы устно согласовать трансфер вингера за 35 миллионов евро. Сделка может быть оформлена в течение суток. 

Сам футболист уже согласовал с саудовским клубом условия личного контракта, который будет рассчитан на 3 года. 

Марез выступает за «горожан» с 2018 года. Статистику 32-летнего алжирца можно найти здесь

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Остаётся ощущение, что Марез не реализовал свой потенциал на 100%. Выиграл важный трофеи и с клубом, и со сборной, но есть некоторая недосказанность всё равно. По менталитету, игровому мышлению и техническому оснащению алжирец-абсолютный топ. Но, он не может провести на одном уровне весь сезон, только вспышки на 2-3 месяца. Поэтому Марез не стал безусловно основным в Сити, хотя мог бы быть для МС как Салах или Азар
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*** Ruslan ***
Ответ 10ztv
потому что это мусульманская страна
И что, туда едут играть только мусульмани как главный мусульманин Рональду?)
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Filippov
Почему во всех комментах про распродажу Ман Сити никто не задается вопросом, почему это происходит? А самый главный вопрос - кто будет играть вместо?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grime Font
Ответ rigobersong
роналду за деньги кем хочешь станет:)
как лёня месе, который за деньги стал рабом восхваляющим саудовскую аравию
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
потому что это мусульманская страна
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
isma7
Интересно сколько у него зарплата будет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noti22
Очередной топ-футболист едет в Саудовский чемп, эту машину не остановить
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Игорев
Марез заслужил пенсию на земле нефтяной муслимской.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olajuvon
В Европе все выиграл, можно и деньжат перед пенсией срубить, одобряю!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НРИ
С одного шейх проекта в другой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tvorog8088
Марез был третьим лучшим игроком МС, без него тяжко им будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daniel Morales
Хороший трансфер для обеих сторон, для сити сбагрить 32- летнего игрока за 30+5. Не факт, что следующий сезон он покажет половины того, что показал ы этом. Для СА - это некая популяция своего чемпионата ещё одним игроком топ уровня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arima Baki
Ответ Born is the King
За 75 млн)) Там в комментах все ржут и не понимают,как профессиональный футболист не может попасть по мячу
за 60+5 в Англии считают в фунтах,а спекуляции повышать цену это жалко,если хотите то вообще в рублях несколько миллиардов будет, от этого цена не изменится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Nikita Filippov
Почему во всех комментах про распродажу Ман Сити никто не задается вопросом, почему это происходит? А самый главный вопрос - кто будет играть вместо?
Малком 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jlaw
Ответ Nikita Filippov
Почему во всех комментах про распродажу Ман Сити никто не задается вопросом, почему это происходит? А самый главный вопрос - кто будет играть вместо?
Марез не игрок основы, его даже Палмер может сейчас заменить, пару раз он ему на замену хорошо выходил. Так что трансфер вполне разумный, продать за 35м сдающего Мареза норм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий