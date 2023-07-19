Рияд Марез близок к переходу в Саудовскую Аравию.

« » и « » близки к тому, чтобы устно согласовать трансфер вингера за 35 миллионов евро. Сделка может быть оформлена в течение суток.

Сам футболист уже согласовал с саудовским клубом условия личного контракта, который будет рассчитан на 3 года.

выступает за «горожан» с 2018 года. Статистику 32-летнего алжирца можно найти здесь.