«Аль-Наср» может подписать Бернарду, если трансфер Зиеша сорвется. Клуб считает Роналду козырем в борьбе с «Аль-Хилалем» за Силву (CBS Sports)

«Аль-Наср» может подписать Бернарду Силву вместо Хакима Зиеша.

Напомним, саудовский клуб был близок к трансферу полузащитника « », но тот не прошел медосмотр. После новых тестов «Аль-Наср» снизил предлагаемую игроку зарплату на 40%, пока не принимает это предложение.

В случае срыва трансфера Хакима «Аль-Наср» переключится на , сообщает CBS Sport. Над трансфером полузащитника « » работает Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF).

Изначально планировалось пригласить Силву в «Аль-Хилаль», но теперь появился вариант с « ». Если Бернарду согласится на переход в Саудовскую Аравию, то сам решит, к какому из этих клубов присоединиться.

В «Аль-Насре» считают, что в борьбе за подписание Силвы у клуба есть козырь в лице Криштиану Роналду – партнера Силвы по сборной Португалии.