«Аль-Наср» может подписать Бернарду, если трансфер Зиеша сорвется. Клуб считает Роналду козырем в борьбе с «Аль-Хилалем» за Силву (CBS Sports)
«Аль-Наср» может подписать Бернарду Силву вместо Хакима Зиеша.
Напомним, саудовский клуб был близок к трансферу полузащитника «Челси», но тот не прошел медосмотр. После новых тестов «Аль-Наср» снизил предлагаемую игроку зарплату на 40%, Зиеш пока не принимает это предложение.
В случае срыва трансфера Хакима «Аль-Наср» переключится на Бернарду Силву, сообщает CBS Sport. Над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» работает Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF).
Изначально планировалось пригласить Силву в «Аль-Хилаль», но теперь появился вариант с «Аль-Насром». Если Бернарду согласится на переход в Саудовскую Аравию, то сам решит, к какому из этих клубов присоединиться.
В «Аль-Насре» считают, что в борьбе за подписание Силвы у клуба есть козырь в лице Криштиану Роналду – партнера Силвы по сборной Португалии.
Брайтон, образца прошлого сезона, порвал бы эту азиатскую ЛЧ на британский флаг, еще бы и Либертадоресам досталось.
вообще несопоставимые уровни команд и турниров.