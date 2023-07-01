«Аль-Наср» может подписать Бернарду, если трансфер Зиеша сорвется. Клуб считает Роналду козырем в борьбе с «Аль-Хилалем» за Силву (CBS Sports)

Теги Криштиану Роналду Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Хаким Зиеш Бернарду Силва Футбол

«Аль-Наср» может подписать Бернарду Силву вместо Хакима Зиеша.

Напомним, саудовский клуб был близок к трансферу полузащитника «Челси», но тот не прошел медосмотр. После новых тестов «Аль-Наср» снизил предлагаемую игроку зарплату на 40%, Зиеш пока не принимает это предложение. 

В случае срыва трансфера Хакима «Аль-Наср» переключится на Бернарду Силву, сообщает CBS Sport. Над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» работает Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF).

Изначально планировалось пригласить Силву в «Аль-Хилаль», но теперь появился вариант с «Аль-Насром». Если Бернарду согласится на переход в Саудовскую Аравию, то сам решит, к какому из этих клубов присоединиться. 

В «Аль-Насре» считают, что в борьбе за подписание Силвы у клуба есть козырь в лице Криштиану Роналду – партнера Силвы по сборной Португалии.

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26 комментариев

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Stanislav Cherchesov
Силва был лучшим во втором матче с Реалом и взял требл с Сити в этом сезоне. Туда должны ехать сбитые лётчики и кто на хронических травмах, но никак не такие игроки.
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Дима Брайович
Бернарду в топ 10 игроков этого сезона, вообще не понимаю, какие деньги нужно дать, что бы такой игрок променял возможность выигрывать все трофеи в Европе
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Фут.Боль
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Походу им проще тогда уже Роналду еще на 100 лямов зп поднять- чтоб он сам и договаривался с игроками и заманивал) каким способом- это уже другой вопрос)
В случае с Бернарду попросит откат в виде голов.
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Ilya Antonoivich
Ответ Дима Брайович
Бернарду в топ 10 игроков этого сезона, вообще не понимаю, какие деньги нужно дать, что бы такой игрок променял возможность выигрывать все трофеи в Европе
Лч взял, апл взял, кубок вроде имеется, лигу Европы ему выигрывать?!)
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svft
ну, не козырем. тузом!
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Marina_Greta
Сильва шикарный и умный игрок, думаю, Пеп оставит его, это важный козырь в составе Сити.
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Фанат спорта01
Ответ Любезный Коссутий
потеряет место в сборной. он не Роналду, которого не может не позвать физрук
Бернарду даже из чемпионате Шри ланки будет вызываться в сборную.
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Андрей Новиков
Ответ Любезный Коссутий
потеряет место в сборной. он не Роналду, которого не может не позвать физрук
Может быть с Роналду связка укрепится? откуда ты знаешь?
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Любезный Коссутий
Ответ Фанат спорта01
Бернарду даже из чемпионате Шри ланки будет вызываться в сборную.
сильно сомневаюсь. одно дело играть в топ-5 лигах, совсем другое - в саудовской пустыне. и если Кришти он обязан вызвать, то Сильву - совсем нет, особенно если тот начнет терять форму в низкопробном чемпионате
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Любезный Коссутий
Ответ Андрей Новиков
Может быть с Роналду связка укрепится? откуда ты знаешь?
связка для чего? для сборных уровня 3-5 десятка? чемпионат сбитых летчиков вряд ли повысит качество их игры.
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Любезный Коссутий
Ответ Фанат спорта01
так саудовский чемпионат не настолько слаб,они и без этих суперзвезд доминировали в азиатской ЛЧ. Аль хилял на клубном ЧМ без каких-либо проблем обыграл Фламенго(победителя кубка Либертадорес).
да это все херня, Либертадоресы, азиатская ЛЧ...
Брайтон, образца прошлого сезона, порвал бы эту азиатскую ЛЧ на британский флаг, еще бы и Либертадоресам досталось.
вообще несопоставимые уровни команд и турниров.
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bel01
Ответ Stanislav Cherchesov
Силва был лучшим во втором матче с Реалом и взял требл с Сити в этом сезоне. Туда должны ехать сбитые лётчики и кто на хронических травмах, но никак не такие игроки.
Money talks. Cash speaks.
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Balt39
Ответ Stanislav Cherchesov
Силва был лучшим во втором матче с Реалом и взял требл с Сити в этом сезоне. Туда должны ехать сбитые лётчики и кто на хронических травмах, но никак не такие игроки.
У Халка и Оскара тоже вся карьера была впереди перед переходом в Китай. У кого амбициий меньше, либо они основаны на круглых суммах поедут туда и в 21. У Невеша тоже выбор был, как и у Бензема
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Магомед Жабиев
Ответ Ilya Antonoivich
Лч взял, апл взял, кубок вроде имеется, лигу Европы ему выигрывать?!)
ЛК ещё есть )
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