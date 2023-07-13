«Аль-Ахли» готов предложить 35 млн евро за Мареза. Вингеру «Ман Сити» дают 30 млн в год
«Аль-Ахли» намерен купить Рияда Мареза у «Манчестер Сити».
Как сообщает The Athletic, саудовский клуб готов предложить «Ман Сити» 30 млн фунтов (около 35 млн евро) за Мареза. Самому футболисту предложение уже тоже сделали, ему готовы платить примерно 25 млн фунтов (почти 30 млн евро) в год.
Марез еще не решил, где продолжит карьеру. Он может как согласиться на переход в саудовский клуб, так и остаться в «Ман Сити».
Отмечается, что хоть 30 млн фунтов – это отличная сумма за 32-летнего Мареза, контракт которого рассчитан еще на два года, «Ман Сити» не очень хочет его продавать.
«Аль-Ахли» очень хочет подписать Мареза. Они считают, что он станет главной звездой команды.
Этим летом «Аль-Ахли» уже подписал Эдуара Менди из «Челси» и Роберто Фирмино из «Ливерпуля».
В минувшем сезоне Марез забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 47 матчах за «Ман Сити». Статистику правого вингера можно найти здесь.
В апл Рияд приносит много пользы (с ним конкурировали только Фоден , Альварез и дай бог Палмер , но как по мне алжирец был лучшим ) , да и к тому же , что придумает пеп в новом году никто не знает , возможно Фоден уйдёт в центр и Рияд продолжит свое дело)