«Аль-Ахли» готов предложить 35 млн евро за Мареза. Вингеру «Ман Сити» дают 30 млн в год

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рияд Марез деньги Футбол

«Аль-Ахли» намерен купить Рияда Мареза у «Манчестер Сити».

Как сообщает The Athletic, саудовский клуб готов предложить «Ман Сити» 30 млн фунтов (около 35 млн евро) за Мареза. Самому футболисту предложение уже тоже сделали, ему готовы платить примерно 25 млн фунтов (почти 30 млн евро) в год.

Марез еще не решил, где продолжит карьеру. Он может как согласиться на переход в саудовский клуб, так и остаться в «Ман Сити».

Отмечается, что хоть 30 млн фунтов – это отличная сумма за 32-летнего Мареза, контракт которого рассчитан еще на два года, «Ман Сити» не очень хочет его продавать.

«Аль-Ахли» очень хочет подписать Мареза. Они считают, что он станет главной звездой команды.

Этим летом «Аль-Ахли» уже подписал Эдуара Менди из «Челси» и Роберто Фирмино из «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Марез забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 47 матчах за «Ман Сити». Статистику правого вингера можно найти здесь.

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21 комментарий

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Очки Дани Алвеса
Хороший вариант для мужика. Вечно сидеть под Бернардо и Фоденом так себе удовольствие. Тем более уже всё навыигрывал.
+17
-1
+16
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Evgen_Hazard
Очень жирное предложение для Рияда, надо братт
+7
-1
+6
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Bogdan Fedyuk
Ответ Извилина Заремы
Марез, в отличие от Модрича, в важных матчах уже сидит на лавке.
Уже ? Или только в этом сезоне с таким Берни и Грилишем ? В предыдущим сезоне Марез клал со штрафных ПСЖ в лч и явно занимал главную роль в команде , ну а в системе гвардиолы любой игрок может сесть на лавку на сезон , как например Фоден в этом году . Что теперь фодена тоже продавать ?
+5
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+5
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Извилина Заремы
Ответ Bogdan Fedyuk
думаю титулы и победы будут для него важнее лички , в отличие от любителя бургеров
У него уже полный набор.
+2
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+2
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Bogdan Fedyuk
Ответ Извилина Заремы
У Бернарду есть явное преимущество перед Марезом: универсальность. В важных матчах Мареза со стартовых минут не выпускали ("Реал", "Бавария", "Интер"), Бернарду успешно купировал угрозы на своём фланге, не давая начинать контратаки. У Мареза с этим элементом игры всё хуже. Он хорош на чистых мячах, но в прессинге теряется. Он может быть игроком ротации, выходить в матчах против середняков, к примеру, но у Пепа для него это теперь потолок, к сожалению. Либо сломаются Бернарду с Фоденом, - и вот тогда он вернётся в основу.
Тут 100 % согласен , но как фан сити могу смело заявить , что на позиции Рияда Бернарду играл только в ЛЧ .
В апл Рияд приносит много пользы (с ним конкурировали только Фоден , Альварез и дай бог Палмер , но как по мне алжирец был лучшим ) , да и к тому же , что придумает пеп в новом году никто не знает , возможно Фоден уйдёт в центр и Рияд продолжит свое дело)
+1
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Извилина Заремы
Ответ Bogdan Fedyuk
Уже ? Или только в этом сезоне с таким Берни и Грилишем ? В предыдущим сезоне Марез клал со штрафных ПСЖ в лч и явно занимал главную роль в команде , ну а в системе гвардиолы любой игрок может сесть на лавку на сезон , как например Фоден в этом году . Что теперь фодена тоже продавать ?
У Бернарду есть явное преимущество перед Марезом: универсальность. В важных матчах Мареза со стартовых минут не выпускали ("Реал", "Бавария", "Интер"), Бернарду успешно купировал угрозы на своём фланге, не давая начинать контратаки. У Мареза с этим элементом игры всё хуже. Он хорош на чистых мячах, но в прессинге теряется. Он может быть игроком ротации, выходить в матчах против середняков, к примеру, но у Пепа для него это теперь потолок, к сожалению. Либо сломаются Бернарду с Фоденом, - и вот тогда он вернётся в основу.
+1
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Vatikan
Ответ Пирс Морган
Маловато будет
Зп норм
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angliiskiilion
Ответ Geronimo Good
Какие же все таки безумные деньги ради пиара Саудиты вкладывают.
век нефти потихоньку идёт к закату, напоследок решили бахнуть
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Извилина Заремы
Ответ Bogdan Fedyuk
скажи это модричу
Марез, в отличие от Модрича, в важных матчах уже сидит на лавке.
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Bogdan Fedyuk
Ответ Извилина Заремы
У него уже полный набор.
скажи это модричу
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Александр Константинович
и новостью выше" Зенит хочет за Малкома 50 млн "
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ман сити фейк
Продать надо за такую сумму
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Павел павел
когда уже оптовая торговля закончится??
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Astret
Арабы капитально закупаются в этом году
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Ман Сити
Похожу для Пепа будет новый вызов строить с нуля команду, старая разбежится кто куда
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Geronimo Good
Какие же все таки безумные деньги ради пиара Саудиты вкладывают.
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может сразу клуб купить?
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