«Аль-Ахли» готов предложить 35 млн евро за Мареза. Вингеру «Ман Сити» дают 30 млн в год

«Аль-Ахли» намерен купить Рияда Мареза у «Манчестер Сити».

Как сообщает The Athletic, саудовский клуб готов предложить «Ман Сити» 30 млн фунтов (около 35 млн евро) за . Самому футболисту предложение уже тоже сделали, ему готовы платить примерно 25 млн фунтов (почти 30 млн евро) в год.

Марез еще не решил, где продолжит карьеру. Он может как согласиться на переход в саудовский клуб, так и остаться в «Ман Сити».

Отмечается, что хоть 30 млн фунтов – это отличная сумма за 32-летнего Мареза, контракт которого рассчитан еще на два года, « » не очень хочет его продавать.

«Аль-Ахли» очень хочет подписать Мареза. Они считают, что он станет главной звездой команды.

Этим летом « » уже подписал Эдуара Менди из «Челси» и Роберто Фирмино из «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Марез забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 47 матчах за «Ман Сити». Статистику правого вингера можно найти здесь.